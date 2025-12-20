Bigg Boss Winner Prize Money: ఈసారి బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 విజేతకి కళ్లు చెదిరే ప్రైజ్ మనీ.. ఎంతో తెలుసా..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 7న గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షోకి.. డిసెంబర్ 21న జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేతో శుభం కార్డు పడనుంది. మేకర్స్ ఈ ఫినాలే ఎపిసోడ్‌ను గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత గ్రాండ్‌గా సిద్ధం చేస్తున్నారు. అయితే ఈసారి బిగ్ బాస్ విన్నర్‌కి కళ్లు చెదిరే రేంజ్‌లో ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 20, 2025, 07:40 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Winner Prize Money: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 7న గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షోకి.. డిసెంబర్ 21న జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలేతో శుభం కార్డు పడనుంది. మేకర్స్ ఈ ఫినాలే ఎపిసోడ్‌ను గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత గ్రాండ్‌గా సిద్ధం చేస్తున్నారు. గత వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ట్విస్ట్‌తో బిగ్ బాస్.. సుమన్ శెట్టి, భరణీని బయటికి పంపాడు. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు మిగిలారు. వారిలో తనూజ, సంజనా, డిమాన్ పవన్, కళ్యాణ్ పడాల, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉన్నారు.

ఈ ఐదుగురిలో ఈ సీజన్‌కి విన్నర్ ఎవరు అవుతారనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ మొదలైంది. అలాగే, విన్నర్ అందుకోబోయే ప్రైజ్ మనీ ఎంత, మనీతో పాటు ఇంకా ఏమేం గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఆడియన్స్ ఎంతో ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే, హోస్ట్ నాగార్జున బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9కి సంబంధించిన ప్రైజ్ మనీ ఎంత అనేది గత వారమే చెప్పేశారు. దాని ప్రకారం ఈ సీజన్ విన్నర్ ఏకంగా రూ. 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకోబోతున్నారు.

విన్నర్‌కి కేవలం ప్రైజ్ మనీ మాత్రమే కాకుండా.. అదిరిపోయే బహుమతులు కూడా ఉండబోతున్నాయి. గతంలో మాదిరిగానే ఈ సీజన్‌లో కూడా ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థ నుంచి లక్షల విలువ చేసే నెక్లెస్‌ను అందించనున్నారట. అలాగే ప్రముఖ సంస్థ ఖరీదైన కారును కూడా విన్నర్‌కి అందించనున్నారు అని తెలుస్తోంది. రూ. 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీ, నెక్లెస్, ఖరీదైన కారు కలిపి దాదాపు రూ.80 లక్షల వరకు గెలుచుకోబోతున్నారట ఈ సీజన్ విన్నర్. 

అయితే, ఈ ప్రైజ్ మనీలో చాలా వరకు టాక్స్‌ల కింద కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా చూసుకున్నా ఈ సీజన్ విన్నర్‌కి మాత్రం అదిరిపోయే రేంజ్‌లో డబ్బులు, బహుమతులు అందనున్నాయి. ఇక ఇప్పటివరకూ అందిన సమాచారం ప్రకారం.. సంజన, డిమాన్ పవన్ ఎలిమినేట్ అయ్యారట. టాప్ 3లో కళ్యాణ్, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉండగా.. క్యాష్ బాక్స్‌తో ఇమ్మాన్యుయేల్ బయటకు రానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఫైనల్ పోటీ తనూజ, కళ్యాణ్ మధ్య ఉండనుండగా.. ఓటింగ్ పరంగా చూసుకుంటే తనూజ టాప్‌లో ఉన్నట్లుగా సమాచారం. మరి ఈ సీజన్ విన్నర్ కళ్యాణ్ లేదా తనూజ అనేది తెలియాలంటే ఆదివారం ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే. 

