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Bigg Boss Telugu 10 Salaries: బిగ్‌బాస్‌లో రోజుకు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా? వారానికి లక్షల్లో సంపాదన..ఆ ఇద్దరికే ఎక్కువ!

Bigg Boss Telugu 10 Contestants Salaries: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' సీజన్ 10 గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. ఈ సారి హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టిన 16 మంది కంటెస్టెంట్స్ (10 మంది సెలబ్రిటీలు, ఆరుగురు సామాన్యులు) వారానికి అందుకునే పారితోషికాల వివరాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 07, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:48 PM IST
Bigg Boss Telugu 10 Salaries: బిగ్‌బాస్‌లో రోజుకు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా? వారానికి లక్షల్లో సంపాదన..ఆ ఇద్దరికే ఎక్కువ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss Telugu 10 Salaries: బిగ్‌బాస్‌లో రోజుకు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా? వారానికి లక్షల్లో సంపాదన..ఆ ఇద్దరికే ఎక్కువ!
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