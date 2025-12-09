English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rithu Chowdary Video: దివ్వెల మాధురీ పెద్ద అబద్దాల పుట్ట.!. రీతూచౌదరీ తల్లి షాకింగ్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Rithu chowdary on duvvada madhuri comments: బిగ్ బాస్ హౌస్ లో వెళ్లేటప్పుడు దివ్వెల మాధురి తల్లి తనకు  డెమోన్ పవన్ తో తన కూతుర్ని దూరంగా ఉండాలని తనకు  చెప్పమన్న విషయంను బైటపెట్టారు. దీనిపై పెనుదుమారం రాజుకుంది. దీనిపై బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బైటకొచ్చిన తర్వాత కొంత మంది మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నలు కురిపించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:30 PM IST
Rithu Chowdary Mother sensational Comments on divvela Madhuri video: బిగ్ బాస్ హౌస్ తెలుగు సీజన్ 9 నుంచి ఇటీవల రీతు చౌదరీ బైటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో వీరిపై రీతు చౌదరీ 13 వ వారంలో నామినేషన్ లో అనూహ్యంగా బైటకు వచ్చారు.  మొత్తంగా రీతూ టాప్ 5 లో ఉన్న కూడా బిగ్ బాస్ కావాలని కుట్రలుచేసిన రీతును బైటకు పంపారని టాక్ విన్పిస్తుంది. మొత్తంగా రీతూ చౌదరీని ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 హౌస్ లో తన అనుభవాల్ని మీడియా ఎదుట పంచుకున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా రీతుకు, డెమోన్ పవన్ తో డేటింగ్ వంటి అంశాలపై ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి.

వీటిని రీతు చాలా కూల్గా ఇద్దరు క్లోజ్ గా ఉన్నంత మాత్రన ఎఫైర్, ప్రేమ, పెళ్లిళ్లు అంటే ఎలా అంటూ కౌంటర్ వేశారు. మరోవైపు ఇటీవల దివ్వెల మాధురీ చేసిన కామెంట్స్ పై కూడా ప్రశ్నించారు. దివ్వెల మాధురీ బిగ్ బాస్ హౌస్ కు వెళ్లేటప్పుడు డెమోన్ పవన్ తో దూరంగా ఉండాలని మీ అమ్మ రీతుకు చెప్పారని ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన విషయంను గుర్తు చేశారు.

దీనిపై రీతూ చౌదరీ తల్లి కౌంటర్ ఇచ్చారు. అసలు తాను అలా చెప్పలేదని, అవన్ని పచ్చి అబద్దాలని, ఆమె ఎలాంటిహైప్ కోసం ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడిందో తమకు తెలియదని క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీనిపై అసలు తనకు ఏది తెలియదని రీతు చౌదరీ కూడా చెప్పుకొచ్చింది.బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 లో పచ్చళ్ల పాప రమ్య, దివ్వెల మాధురీ వైల్డ్ కార్డ్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

Read more: Rithu Chowdary Video: డెమోన్ పవన్‌తో డేటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన రీతూచౌదరీ.. వీడియో..

కానీ అనూహ్యంగా రమ్య, దివ్వెల మాధురీ ఒకరి తర్వాత మరోకరు తమ నోటి దూలతో హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 లో ఎవరు స్ట్రాంగ్ అని అడగ్గా.. తనూజ అని ఆన్సర్ ఇచ్చింది. మొత్తంగా బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ఫినాలే ఎపిసోడ్ కు దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో కంటెస్టెంట్ ఎవరి స్ట్రాటజీల్లో వారు ముందుకు వెళ్తున్నారు.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

