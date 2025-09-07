English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:50 PM IST

డబుల్ హౌస్.. డబుల్ డోస్ అంటూ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 సందడి ప్రారంభమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో సరికొత్త బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంఛ్ కానుంది. అందుకు సంబంధించిన ప్రోమోను నిర్వాహకులు తాజాగా విడుదల చేశారు. ఎప్పటిలాగే పోటీదారులు ఎవరు అనే దానిపై కనిపించకుండా.. వాళ్ల వాయిస్‌తో ప్రోమో సాగింది. 
ఉండనుండగా తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఎప్పటిలాగే ఈ ప్రోమోలో కంటెస్టెంట్ల ఫేస్‌ను రివీల్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు.

బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంఛ్ కు ఇంకొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉండడంతో ఈ షో పై ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి పెరిగిపోయింది. దీంతో తాజాగా వచ్చిన ప్రోమో ప్రకారం.. పోటీదారులు ఎవరనే దానిపై బిగ్‌బాస్ ఫ్యాన్స్ పై మరింత ఆసక్తి పెరిగిపోయింది. ఈ షో గ్రాండ్ లాంఛ్ ఆదివారం (సెప్టెంబరు 7) రాత్రి 7 గంటలకు బుల్లితెరలో ప్రసారం కానుంది. సుమారు 2.29 నిమిషాల నిడివితో విడుదలైన ఈ ప్రోమో చాలా మంది పోటీదారులను చూపిస్తూ కనిపించింది. 

ఈ ప్రోమోలో కింగ్ నాగార్జున స్టైలిష్ లుక్‌తో కనువిందు చేయనున్నారు. ఆయన వాయిస్‌తోనే ఈ ప్రోమో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ ప్రోమోని బట్టి చూస్తే.. ఇందులో ఫేస్ రివీల్ కాకపోయినా, కొందరి లుక్స్ ని బట్టి ఎవరెవరో చెప్పేందుకు అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ప్రోమోలో ఎవరు ఉన్నారనే దానిపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.

జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యూయేల్.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి వాయిస్‌‍తో మిమిక్రీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇతనితో పాటు లక్స్ పాప సాంగ్ హీరోయిన్ ఆశా షైనీ అని అంటున్నారు. అలానే ప్రోమోలో హాకీ స్టిక్ పట్టుకుంది సీరియల్ నటుడు భరణి అని చెబుతున్నారు.  వీటితో పాటు అనేక రకాల ట్విస్టు, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఈ బిగ్‌బాస్ ప్రోమో అలరిస్తోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ చూసేయండి.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bigg Boss Season 9Bigg Boss PromoBigg Boss Season 9 UpdatesKing NagarjunaAgnipariksha

