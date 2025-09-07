Bigg Boss Telugu 9 Grand Launch Promo: తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ ఈసారి సీజన్ 9 అలరించేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఈసారి డబుల్ హౌస్..డబుల్ డోస్ అంటూ కింగ్ నాగార్జున ఆసక్తిని అమాంతం పెంచేశారు. మరికొద్ది గంటల్లో ఈ షో టెలికాస్ట్ కానుంది. అందుకు సంబంధించిన తొలి ప్రోమో ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు విడుదల చేశారు.
డబుల్ హౌస్.. డబుల్ డోస్ అంటూ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 సందడి ప్రారంభమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో సరికొత్త బిగ్బాస్ సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంఛ్ కానుంది. అందుకు సంబంధించిన ప్రోమోను నిర్వాహకులు తాజాగా విడుదల చేశారు. ఎప్పటిలాగే పోటీదారులు ఎవరు అనే దానిపై కనిపించకుండా.. వాళ్ల వాయిస్తో ప్రోమో సాగింది.
ఉండనుండగా తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఎప్పటిలాగే ఈ ప్రోమోలో కంటెస్టెంట్ల ఫేస్ను రివీల్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు.
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ లాంఛ్ కు ఇంకొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉండడంతో ఈ షో పై ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి పెరిగిపోయింది. దీంతో తాజాగా వచ్చిన ప్రోమో ప్రకారం.. పోటీదారులు ఎవరనే దానిపై బిగ్బాస్ ఫ్యాన్స్ పై మరింత ఆసక్తి పెరిగిపోయింది. ఈ షో గ్రాండ్ లాంఛ్ ఆదివారం (సెప్టెంబరు 7) రాత్రి 7 గంటలకు బుల్లితెరలో ప్రసారం కానుంది. సుమారు 2.29 నిమిషాల నిడివితో విడుదలైన ఈ ప్రోమో చాలా మంది పోటీదారులను చూపిస్తూ కనిపించింది.
ఈ ప్రోమోలో కింగ్ నాగార్జున స్టైలిష్ లుక్తో కనువిందు చేయనున్నారు. ఆయన వాయిస్తోనే ఈ ప్రోమో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ ప్రోమోని బట్టి చూస్తే.. ఇందులో ఫేస్ రివీల్ కాకపోయినా, కొందరి లుక్స్ ని బట్టి ఎవరెవరో చెప్పేందుకు అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ప్రోమోలో ఎవరు ఉన్నారనే దానిపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.
జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యూయేల్.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి వాయిస్తో మిమిక్రీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇతనితో పాటు లక్స్ పాప సాంగ్ హీరోయిన్ ఆశా షైనీ అని అంటున్నారు. అలానే ప్రోమోలో హాకీ స్టిక్ పట్టుకుంది సీరియల్ నటుడు భరణి అని చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు అనేక రకాల ట్విస్టు, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఈ బిగ్బాస్ ప్రోమో అలరిస్తోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ చూసేయండి.
