Thanuja Video: ఇదే నా లైఫ్.. లాస్ట్ లో ఇలా జరుగుతుంది.! . బిగ్ బాస్ రన్నరప్ తనూజా ఎమోషనల్.. వీడియో..

Bigg boss telugu season 9 thanuja putta swamy emotional video: నాగార్జున హోస్ట్ గా నిర్వహించిన బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 కి ఎట్టకేలకు శుభం కార్డు పడింది. బిగ్ బాస్ విన్నర్ గా కళ్యాణ్ పడాల నిలవగా రన్నరప్ గా మాత్రం తనూజ పుట్టస్వామి నిలిచింది. మూడో స్థానంలో డెమోన్ పవన్ నిలిచాడు.అయితే.. 105 రోజుల పాటు బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 ఎంతో ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. అయితే ముందు నుంచి తనూజను బిగ్ బాస్ ప్రతిసారి ఎంతో ఫెవర్ చేశారని, ఎంతో మైండ్ గేమ్ తో అందరిని తనవైపుకు తిప్పుకుని అందరి గెమ్స్ ను డిస్టర్బ్ చేసిందని చాలా మంది తొటి కంటెస్టెంట్ తనూజపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. కానీ తనూజ మాత్రం ఇవేమి పట్టించుకొలేదు.
చాలా సిట్యువేషన్ లలో నాగార్జున సైతం తనూజకు సపోర్ట్ గా ఉన్నట్లు ప్రచారం కూడా జరిగింది. అందరు కూడా తనూజనే బిగ్ బాస్ సీజన్ తెలుగు 9 విన్నర్ అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 తెలుగులో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. అయితే.. కళ్యాణ్ పడాలా బిగ్ బాస్ ట్రొఫి సొంతం చేసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా ఆర్మీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వల్ల ఈ ట్రొఫి గెల్చుకున్నాడని కొంత మంది బిగ్ బాస్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. గతంలో పల్లవి ప్రశాంత్ ను రైతు బిడ్డ అంటూ ట్రొఫి అందించాడు.
ఇదెక్కడి ఫెవరిజమ్ అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.ఈ క్రమంలో బిగ్ బాస్ దత్త పుత్రిక అని ప్రచారం జరిగి, ఎలా గైన ట్రోఫి గెలుస్తుందని అనుకున్న తనూజకు మాత్రం పెద్ద షాక్ ఎదురైంది. ఈ క్రమంలో గతంలో తనూజ హౌస్ లో ఉండగా మాట్లాడిన ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో తనూజ వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యింది. తనకు ఎప్పుడు ఇంతే జరుగుతుందని, చివరకు వచ్చి ఓడిపోతున్నానని చాలా భావోద్వేగంకు గురైంది.
Read more: Rakul Preet singh Video: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పట్ల కూడా అభిమానులు అరాచకం.. ఏకంగా ప్రైవేటు పార్ట్ లోపల పూలు వేసి... వీడియో..
ఎంత కష్టపడ్డ చివరకు ఓడిపోతానని తనూజ మాట్లాడిన ఆ వీడియోను ప్రస్తుతం జరిగిన సిట్యువేషన్కు పక్కాగా సూట్ అవుతుందని తనూజ ఫ్యాన్స్ దీన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా తనూజ పుట్టస్వామిని బిగ్ బాస్ నమ్మించి బకారా చేశాడని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.