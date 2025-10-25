English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Nagarjuna on Divvela Madhuri Video: నువ్వు తోపు అయితే బైటచూస్కొ.!. దివ్వెల మాధురీకి నాగార్జున మాస్ వార్నింగ్.. వీడియో..

Nagarjuna on Divvela Madhuri Video: నువ్వు తోపు అయితే బైటచూస్కొ.!. దివ్వెల మాధురీకి నాగార్జున మాస్ వార్నింగ్.. వీడియో..

Bigg Boss Telugu season 9: బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నాగార్జున దివ్వెల మాధూరీకి చుక్కలు చూపించారు. నువ్వు తోపు అయితే బైట చూస్కొవాలంటూ ఏకీపారేశారు. ఈ ప్రోమో వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 08:22 PM IST
  • దివ్వెలకు మాధురికి ఇచ్చిపడేసిన నాగార్జున..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Nagarjuna on Divvela Madhuri Video: నువ్వు తోపు అయితే బైటచూస్కొ.!. దివ్వెల మాధురీకి నాగార్జున మాస్ వార్నింగ్.. వీడియో..

Bigg Boss Telugu season 9 Nagarjuna fires on divvela Madhuri: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రస్తుతం పీక్స్ కు చేరింది. ముఖ్యంగా వైల్డ్ కార్డ్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన  దివ్వెల మాధురీ, పచ్చళ్ల పాప రమ్య   బిస్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత..  మరింత మసాలా ఘాటు ఎక్కువైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా దివ్వెల మాధురీ హౌస్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి హౌస్ లో కంటెస్టెంట్ లను ఒక రేంజ్ లో చెడుగుడు ఆడుకొవడం స్టార్ట్ చేశారు. కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న విషయాల్ని కూడా దివ్వెల మాధూరీ పెద్దది చేసుకుని రచ్చరాజేశారు. అయితే తాజాగా.. 48 వ రోజుకు సంబంధించిన ఒక ప్రొమో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. 

 

ముఖ్యంగా వీకెండ్ వచ్చిందంటే నాగార్జున కంటెస్టంట్ లను ఒక రేంజ్ లో ఉతికి ఆరేస్తుంటారు. ఈ ప్రోమోలో.. పచ్చళ్ల పాప రమ్య ఎలిమినేట్ అయినట్లు చూపించారు. అయితే.. దీనిలో నాగార్జున దివ్వెల మాధురీపై ఒక రేంజ్ లో ఫైర్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా రీతు చౌదరీపై కింద వేసి తొక్కుతా.. గట్టిగా మాట్లాడటంపై నాగార్జున దివ్వెల మాధురికి మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

రీతుపై చేసిన నోటీదూల వ్యాఖ్యలకు.. నువ్వు తోపు అయితే.. బయట చూసుకో గాని హౌస్ లో కాదంటూ గట్టిగానే ఇచ్చిపడేశారు. 
అయితే..దీనిపై రియాక్ట్ అయిన దివ్వెల మాధురీ అలా ఎందుకు అనాల్సి వచ్చిందో కూడా క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Read more: Janhvi Kapoor: నలుగురు మగాళ్ల ముందు ఆ పనిచేయలేను.!. జాన్వీకపూర్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఇలాంటి పనులు బయట చేసుంటే.. జుట్టు పట్టుకుని నేలకేసి కొట్టేదాన్నని చెప్పుకొచ్చింది. కానీ నాగార్జున మాత్రం ఈ వ్యాఖ్యల్ని ఖండించారు.  ఇదే లాస్ట్ సారి చెప్తున్నానని..  నేలకేసి కొడతాను, తోక్కుతా, తాటతీస్తా అంటే బాగోదని.. హౌస్ లో కాదు.. బైట చూపించుకొవాలని దివ్వెల మాధురికి నాగార్జున కూల్ గానే ధమ్కీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రొమో వీడియో వైరల్గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bigg Boss Telugu Season 9Bigg Boss 9 TeluguNagarjunaDivvela Madhuriduvvada srinivas

Trending News