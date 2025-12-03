Bigg Boss: బిగ్ బాస్ తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్ గా ఆ స్టార్ హీరో..? విన్నర్ గురించి మారిపోయిన లెక్కలు..!

Bigg Boss Telugu Season-9 Finale: బిగ్ బాస్ తెలుగు రియాల్టీషో విజయవంతంగా 9వ సీజన్ ను పూర్తి చేసుకోబోతుంది.సెప్టెంబర్ 17న షో స్టార్ట్ కాగా.. 1౩ వారం కూడా పూర్తికావస్తుంది. ఫైనల్స్ కు ఇంకా మూడు వారాలు మాత్రమే సమయం ఉండటంతో.. ఈసారి టైటిల్ అనౌన్స్ చేయడానికి వచ్చే గెస్ట్ ఎవరన్న విషయంలో కూడా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ హౌస్ విన్నర్ ఎవరు? రన్నర్ ఎవరు? అన్న విషయంలో ఎవరి అంచనాలు వారు వేస్తున్నారు.
గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్ గా చిరంజీవి..?
బిగ్ బాస్ సీజన్-8 గ్రాండ్ ఫినాలేకు గెస్ట్ గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. గత సీజన్ లో నిఖిల్ విన్నర్ అవ్వగా.. రామ్ చరణ్ చేతుల మీదుగా కప్పు అందుకున్నాడు. ఇక ఈసారి ముఖ్య అతిధిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈసారి మెగాస్టార్ రాకకు మరో కారణం కూడా ఉందంటున్నారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో చిరు నటిస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా.. సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్ కాబోతోంది. పనిలో పనిగా సినిమా ప్రమోషన్ కూడా అయిపోతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే ఈ విషయం అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విన్నర్ ఎవరంటే..?
బిగ్ బాస్ లో ప్రస్తుతం టికెట్ టు ఫినాలే రేస్ జరుగుతోంది. మొదటి ఫైనలిస్ట్ కోసం రణరంగంలా మరింది బిగ్ బాస్ హౌస్. డీమాన్ పవన్ తనను తాను నిరూపించుకోవడం కోసం ఎలాగైనా మొదటి ఫైనలిస్ట్ అవుతానని ఛాలెంజ్ చేశాడు. ఇక మరోవైపు బిగ్ బాస్ హౌస్ కు చివరి కెప్టెన్ గా కళ్యాణ్ గెలిచాడు. ఇక ఇప్పుడున్న వారిలో కప్పు గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నది పవన్ కళ్యాణ్ కే. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం టాప్ 5 లో కళ్యాణ్ తో పాటు సంజన, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్, డిమాన్ పవన్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. టైటిల్ రేస్ లో మాత్రం ఎక్కువగా పవన్ కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన పేర్లు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.
ఈసారి ఫైనల్ కి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్..?
ఇక ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి మరో వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈసారి సీజన్ లో ఫినాలే వీక్ కి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్ వెళ్లబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పుడున్న వారిలో టాప్ 5ని ఉంచితే ఒక వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ తప్పదు. టాప్ 6 ని ఉంచితే మాత్రం రెండు వారాల్లో ఇద్దరు బయటకు వెళ్లిపోతారు. అయితే ఈ వారం బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి వెళ్లిపోవడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే.. సుమన్ తో పాటు భరణి కూడా బయటకు వెళ్లనున్నట్లుగా సమాచారం.
