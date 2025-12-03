English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bigg Boss: బిగ్ బాస్ తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్ గా ఆ స్టార్ హీరో..? విన్నర్ గురించి మారిపోయిన లెక్కలు..!

Bigg Boss: బిగ్ బాస్ తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్ గా ఆ స్టార్ హీరో..? విన్నర్ గురించి మారిపోయిన లెక్కలు..!

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలేకు దగ్గర్లో ఉంది. ఇంకా మూడు వారాలే సమయం ఉండటంతో.. హౌస్ మేట్స్ మధ్య పోరు ఉత్కంఠగా మారుతోంది. టికెట్ టు ఫినాలే రేస్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బిగ్ బాస్ విన్నర్ ఎవరు..? రన్నర్ ఎవరు..? అన్న విషయంతో పాటు.. గ్రాండ్ ఫినాలేకు అతిధి ఎవరన్న దానిపై పెద్ద డిబేట్ నడుస్తోంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 3, 2025, 02:07 PM IST

Trending Photos

Samantha Wedding Ring: వామ్మో.. సమంత పెళ్లి రింగ్ వెనుక అంత పెద్ద స్టోరీ ఉందా..?
5
Samantha Wedding Ring
Samantha Wedding Ring: వామ్మో.. సమంత పెళ్లి రింగ్ వెనుక అంత పెద్ద స్టోరీ ఉందా..?
Atal Pension: కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 భారీ శుభవార్తలు.. అసంఘటిత కార్మికులకు పెన్షన్‌పై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌..!
5
Atal Pension Yojana update
Atal Pension: కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 భారీ శుభవార్తలు.. అసంఘటిత కార్మికులకు పెన్షన్‌పై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌..!
SIP vs PPF: నెలకు రూ. 10వేల పెట్టుబడికి సిప్ వర్సెస్ పీపీఎఫ్ ఏది బెటర్? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు.!
6
Long term investment
SIP vs PPF: నెలకు రూ. 10వేల పెట్టుబడికి సిప్ వర్సెస్ పీపీఎఫ్ ఏది బెటర్? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు.!
Guru Transit: త్వరలో మిథున రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అన్ని విజయాలే..
5
Guru gochar
Guru Transit: త్వరలో మిథున రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అన్ని విజయాలే..
Bigg Boss: బిగ్ బాస్ తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్ గా ఆ స్టార్ హీరో..? విన్నర్ గురించి మారిపోయిన లెక్కలు..!

Bigg Boss Telugu Season-9 Finale: బిగ్ బాస్ తెలుగు రియాల్టీషో విజయవంతంగా 9వ సీజన్ ను పూర్తి చేసుకోబోతుంది.సెప్టెంబర్ 17న షో స్టార్ట్  కాగా.. 1౩ వారం కూడా పూర్తికావస్తుంది. ఫైనల్స్ కు ఇంకా మూడు వారాలు మాత్రమే సమయం ఉండటంతో.. ఈసారి టైటిల్ అనౌన్స్ చేయడానికి వచ్చే గెస్ట్ ఎవరన్న విషయంలో కూడా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ హౌస్ విన్నర్ ఎవరు? రన్నర్ ఎవరు? అన్న విషయంలో ఎవరి అంచనాలు వారు వేస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

గ్రాండ్ ఫినాలే చీఫ్ గెస్ట్ గా చిరంజీవి..?
బిగ్ బాస్ సీజన్-8 గ్రాండ్ ఫినాలేకు గెస్ట్ గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. గత సీజన్ లో నిఖిల్ విన్నర్ అవ్వగా.. రామ్ చరణ్ చేతుల మీదుగా కప్పు అందుకున్నాడు. ఇక ఈసారి ముఖ్య అతిధిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈసారి మెగాస్టార్ రాకకు మరో కారణం కూడా ఉందంటున్నారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో చిరు నటిస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా.. సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజ్ కాబోతోంది. పనిలో పనిగా సినిమా ప్రమోషన్ కూడా అయిపోతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. త్వరలోనే ఈ విషయం అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విన్నర్ ఎవరంటే..?
బిగ్ బాస్ లో ప్రస్తుతం టికెట్ టు ఫినాలే రేస్ జరుగుతోంది. మొదటి ఫైనలిస్ట్ కోసం రణరంగంలా మరింది బిగ్ బాస్ హౌస్. డీమాన్ పవన్ తనను తాను నిరూపించుకోవడం కోసం ఎలాగైనా మొదటి ఫైనలిస్ట్ అవుతానని ఛాలెంజ్ చేశాడు. ఇక మరోవైపు బిగ్ బాస్ హౌస్ కు చివరి కెప్టెన్ గా కళ్యాణ్ గెలిచాడు. ఇక ఇప్పుడున్న వారిలో కప్పు గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నది పవన్ కళ్యాణ్ కే. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం టాప్ 5 లో కళ్యాణ్ తో పాటు సంజన, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్, డిమాన్ పవన్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. టైటిల్ రేస్ లో మాత్రం ఎక్కువగా పవన్ కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన పేర్లు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.

ఈసారి ఫైనల్ కి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్..?
ఇక ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి మరో వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈసారి సీజన్ లో ఫినాలే వీక్ కి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్ వెళ్లబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పుడున్న వారిలో టాప్ 5ని ఉంచితే ఒక వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ తప్పదు. టాప్ 6 ని ఉంచితే మాత్రం రెండు వారాల్లో ఇద్దరు బయటకు వెళ్లిపోతారు. అయితే ఈ వారం బిగ్ బాస్ నుంచి సుమన్ శెట్టి వెళ్లిపోవడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే.. సుమన్ తో పాటు భరణి కూడా బయటకు వెళ్లనున్నట్లుగా సమాచారం. 

Also Read: Nandu: భార్య డబ్బుల మీద బతుకుతున్నావని అన్నారు.. స్టార్ సింగర్ భర్త సంచలన కామెంట్స్ వైరల్..!

Also Read: Big Boss 9 Telugu: పాయే.. బిగ్ బాస్ షోతో నాగార్జున ఇజ్జత్ మొత్తం పాయే.. మరి ఈ టీఆర్పీలేమిటి సామి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bigg Boss TeluguBigg BossBigg Boss Telugu Season 9Bigg Boss Telugu 9 Title WinnerBigg Boss Finale Chief Guest Revealed

Trending News