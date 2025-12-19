Bigg Boss 9 Telugu: పూర్తిగా మారిపోయిన ఓటింగ్.. బిగ్‌ బాస్ తెలుగు విన్నర్ ఎవరో తెలుసా..?

Bigg Boss Telugu Season 9 Winner: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 రియాలిటీ షో ఈసారి చాలా కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ సీజన్ మొదలైనప్పుడు విన్నర్ ఎవరు అవుతారో అని ఆడియన్స్ గెస్ చేసిన వారెవరు కూడా ఇప్పుడు ఇంట్లో లేరు. అసలు కొంచెం కూడా అంచనా కూడా వేయలేని రేంజ్లో కొంతమంది హౌస్లో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చారు. అందుకే బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 చాలా ట్విస్టులు, టర్న్ల మధ్య ఇప్పటివరకూ కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఇక మరో రెండు రోజుల్లో బిగ్ బాస్ షోకి ఎండ్ కార్డ్ పడబోతుంది.
హీరోయిన్ సంజన విషయానికి వస్తే.. ఈమె రెండు వారాలు కూడా ఇంట్లో ఉండదని చాలా మంది ప్రేక్షకులు అనుకున్నారు. కానీ, అనూహ్యంగా సంజన టాప్-5లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇక డెమోన్ పవన్ కూడా అంచనాలు లేకుండా టాప్ 5లో నిలిచాడు. అయితే స్టార్ కంటెస్టెంట్స్ అయినా భరణి, తేజు, సుమన్ శెట్టి లాంటి చాలా మంది మధ్యలోనే వెనుదిరిగి ఇంటిబాట పట్టారు.
ఇక ఈ సీజన్లో సామాన్యులుగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కళ్యాణ్ పడాలా, డెమోన్ పవన్ మాత్రం తమ ఆటతో సత్తా చాటి.. ఇప్పుడు టాప్-5లో కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం టాప్ 5 విషయానికి వస్తే, తనూజ, కళ్యాణ్, డెమోన్ పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజన ఉన్నారు. వీరిలో ఓటింగ్ పరంగా చూసుకుంటే.. టాప్-3లో కళ్యాణ్ పడాల, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఉన్నారు.
వీరిలో 40% ఓటింగ్ కేవలం కళ్యాణ్కి పడుతుండటం విశేషం. ఆ తరువాత 35% ఓటింగ్తో తనూజ ఉంది. బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రికగా పేరు తెచ్చుకున్న తనూజ.. టైటిల్ విన్నర్ అవుతుందని చాలా మంది అనుకున్నారు. మొన్నటివరకు బిగ్ బాస్ సీజన్ కూడా అలానే నడించింది. కానీ, చివర్లో తన ఆటను తానే స్పాయిల్ చేసుకుంది తనూజ.
అయితే ఈ సీజన్ మొదలైనప్పుడు తప్పకుండా టైటిల్ గెలుస్తాడనుకున్న కంటెస్టెంట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ అనే చెప్పాలి. తన కామెడితో ఒక రేంజ్లో ఆడియన్స్ను మెప్పించాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. కానీ ఆ తరువాత నుంచి తనలోని కామెడీని తగ్గించుకుంటూ వచ్చిన ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రేక్షకులకి దూరమయ్యాడనే చెప్పాలి. ఇమ్మాన్యుయేల్కి 20% వరకు ఓటింగ్ పడుతోంది. ఇక శుక్రవారం(డిసెంబర్ 19) అర్ధరాత్రి వరకు ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ ఓటింగ్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా మాయ జరిగితే తప్పా.. కళ్యాణ్ పడాల విన్నర్ అవకుండా ఉండలేడు.
