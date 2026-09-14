Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Bigg Boss Telugu: హాట్‌స్టార్‌లో నంబర్ వన్‌గా బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు షో..!

Bigg Boss Telugu: హాట్‌స్టార్‌లో నంబర్ వన్‌గా బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు షో..!

Bigg Boss Telugu Updates: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న తెలుగు రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్.. ఇప్పుడు జియో హాట్‌స్టార్‌లో నంబర్ వన్ షోగా నిలిచింది. ఓటీటీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌లోనూ రికార్డు స్థాయి వీక్షకాదరణ దక్కించుకుంటోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 14, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:08 AM IST
Bigg Boss Telugu: హాట్‌స్టార్‌లో నంబర్ వన్‌గా బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు షో..!
Image Credit: Bigg Boss Telugu (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ind Vs SL Asia Cup 2026: దుబాయ్‌లో హైడ్రామా.. 8వ సారి ఆసియా కప్ ఛాంపియన్‌గా భారత్.. వేదికపై పాక్ మంత్రి నఖ్వీకి షాక్..!
2
3
4
5