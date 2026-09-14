Bigg Boss Telugu Updates: బిగ్బాస్ షోకు ఉన్న క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ షో మొదలు కాకముందే కంటెస్టెంట్ల నుంచి వారి పారితోషికాల వరకు సోషల్ మీడియా రచ్చ జరుగుతునే ఉంటుంది. ఇక షో మొదలవ్వడంతో వాళ్లు ఇలా ఆడారు.. వీళ్లు అలా ఆడారు అంటూ రివ్యూలు, మీమ్స్తో సోషల్ మీడియా హోరెత్తుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బుల్లితెరపైనే కాకుండా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలోనూ బిగ్బాస్ తెలుగు షోకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. జియో హాట్స్టార్ తెలుగు విభాగంలో ఈ రియాలిటీ షో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. తాజా రేటింగ్స్ ప్రకారం టెలివిజన్, ఓటీటీతో పాటు సోషల్ మీడియా అంతటా ఈ షోకు సూపర్ రెస్పాన్స్తో వస్తోందని మేకర్స్ తెలిపారు. ఎండెమోల్ షైన్ ఇండియా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈషోను నిర్మిస్తుండగా.. కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
సాధారణంగా టీవీ ఎపిసోడ్లు ప్రసారమయ్యే సమయానికే కాకుండా.. ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉండే 24 గంటల లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ఎక్స్క్లూజివ్ అన్సీన్ కంటెంట్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. కంటెస్టెంట్ల మధ్య సాగే వ్యూహాలు, ఆసక్తికర టాస్కులు, అనూహ్యమైన ఎలిమినేషన్లు ప్రేక్షకులను స్క్రీన్లకు కట్టిపడేస్తున్నాయి. హాట్స్టార్లో ఇటీవల కాలంలో విడుదలైన పెద్ద సినిమాలు, కొత్త వెబ్ సిరీస్లను సైతం వెనక్కి నెట్టి.. వీక్షకుల ఆదరణలో బిగ్ బాస్ అగ్రస్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం. ముఖ్యంగా యువత, మొబైల్ ప్రేక్షకులు షోను ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతుండటంతో వ్యూస్లో రికార్డు స్థాయి పెరుగుదల నమోదవుతోంది.
హౌస్మేట్స్ మధ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న డ్రామా, తీవ్రమైన పోటీ ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతుండటంతో రాబోయే రోజుల్లో ఈ షో వ్యూయర్షిప్ మరింత పెరిగే అవకాశముంది. మొత్తం 16 మంది కంటెస్టంట్స్ను హౌస్లోకి వెళ్లగా.. ఒక కంటెస్టెంట్ను వారం మధ్యలోనే ఎలిమినేట్ చేశారు. హైరిస్క్లో ఉన్న చరణ్ను ఇంటి సభ్యుల ఓటింగ్ ఆధారంగా ఇంటికి పంపించేశారు. సండే ఎపిసోడ్లో ఈసారి నో ఎలిమినేషన్ అని హోస్ట్ నాగార్జున ప్రకటించడంతో మిగిలిన సభ్యులు హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు.