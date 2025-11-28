English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Thenela Vaanala: జీ మ్యూజిక్‌లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న బిగ్‌బాస్ నిఖిల్‌, ప్రాచీ తెహ్లాన్‌ తేనెల వానలా.. !

Thenela Vaanala: జీ మ్యూజిక్‌లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న బిగ్‌బాస్ నిఖిల్‌, ప్రాచీ తెహ్లాన్‌ తేనెల వానలా.. !

Bigg Boss Winner Nikhil and Prachi Tehlan: బిగ్‌బాస్ విజేత నిఖిల్, ప్రాచీ తెహ్లాన్ నటించిన ‘తేనెల వానలా’ మెలోడీ సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో హీట్ పెంచుతోంది. గోవా అందాల నడుమ షూట్ చేసిన ఈ పాట విజువల్స్, సంగీతం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:01 PM IST

Bigg Boss Winner Nikhil: యూట్యూబ్‌లో ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తున్న ప్రైవేట్ సాంగ్స్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. అలాంటి దృష్టిని ఇప్పుడు ఆకర్షిస్తున్న పాటే ‘తేనెల వానలా’. నవంబర్ 20న విడుదలైన ఈ తెలుగు మెలోడీ, బయటకు వచ్చిన వెంటనే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా గోవా, కార్వార్ ప్రాంతాల్లోని ప్రకృతి సోయగాలను చూపించిన తీరు ఈ పాటకే ఒక ప్రత్యేక అందం తీసుకొచ్చింది. జలపాతాలు, పచ్చని కొండలు, సముద్ర తీరాలు వంటి నేచర్ విజువల్స్ పాట నడుస్తూనే మనసును ప్రశాంతంగా చేస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ పాటలో హీరోయిన్‌గా కనిపించిన ప్రాచీ తెహ్లాన్ అద్భుతంగా మెరిశారు. ఆమెను చాలామంది ‘క్వీన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్’ అని పిలుస్తారు. క్రీడాకారిణిగా ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం, నెట్‌బాల్ టీమ్ మాజీ కెప్టెన్ నుండి ఇప్పుడు నటిగా ఎదిగిన మార్గం చాలా మందికి ప్రేరణ. ప్రాచీ స్క్రీన్‌పై కనిపించే తీరు, ఆమె సహజమైన నటన, చిరునవ్వు..కలిసి ఆమెను ఈ పాటలో మరింత ప్రకాశించేలా చేశాయి.

ఆమెతో పాటు ఈ పాటలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 8 విజేత నిఖిల్ కూడా కనిపించారు. నిఖిల్ లుక్స్, డ్యాన్స్ స్టైల్, స్క్రీన్ ఎనర్జీ.. ఈ పాటకు మంచి అట్రాక్షన్ అయ్యాయి. ఇద్దరూ కలిసి చేసిన కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఉంది. సింపుల్‌గా తీసిన షాట్స్‌ కూడా వారి ప్రెజెన్స్‌తో ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
పాట గురించి మాట్లాడితే, కొరియోగ్రఫీ చేసిన యశ్వంత్ కుమార్ జీవకుంట్ల స్టెప్స్ చాలా నేచురల్‌గా, మెలోడీకి తగ్గట్టు ఉన్నాయి. అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ చేసిన పాలచర్ల సాయి కిరణ్ విజువల్స్ పాటకు ముఖ్య బలం. ప్రతి షాట్ అందంగా ఉండేలా, నేచర్ కలర్‌లు అలాగే నిలిచేలా ఆయన ఫ్రేమింగ్ చేశారు.
‘తేనెల వానలా’ పాటను జీ మ్యూజిక్ నిర్మించింది. ఆ సంస్థ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో విడుదలైన ఈ పాటకు ఇప్పటికే మంచి వ్యూస్ వస్తున్నాయి. వీహ పాడిన గానం, చరణ్ అర్జున్ ఇచ్చిన బాణీ, సాహిత్యం.. కలిసి పాటను వినడానికి మరింత మధురంగా మార్చాయి. మెలోడీ అంటే ఇష్టపడే వారికి ఈ పాట మంచి ఫీలింగ్ ఇస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఈ సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో వేగంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ప్రేక్షకులు విజువల్స్‌కి, సంగీతానికి, ప్రాచీ-నిఖిల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కి మంచి ప్రశంసలు ఇస్తున్నారు. మెలోడీ ప్రేమికులకు ఇది తప్పక వినాల్సిన పాటగా నిలుస్తోంది.

Also Read: Panchayat Elections: పంచాయితీ ఎన్నికల సందడి షురూ..సర్పంచ్‌, వార్డు మెంబర్‌గా పోటీ చేయాలంటే అర్హత, కావాల్సిన పత్రాలు ఏంటి?

Also Read: Deceased Jewelry: మన ఇంట్లో చనిపోయిన వారి ఆభరణాలు ధరించవచ్చా? కీడుకు సంకేతమా? గరుడ పురాణం ఏం చెప్తుంది!

Twitter, Facebook

 

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bigg Boss NikhilPrachi TehlanThenela Vaanala songZee Music TeluguTelugu romantic melody

