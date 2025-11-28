Bigg Boss Winner Nikhil: యూట్యూబ్లో ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తున్న ప్రైవేట్ సాంగ్స్కు మంచి స్పందన వస్తోంది. అలాంటి దృష్టిని ఇప్పుడు ఆకర్షిస్తున్న పాటే ‘తేనెల వానలా’. నవంబర్ 20న విడుదలైన ఈ తెలుగు మెలోడీ, బయటకు వచ్చిన వెంటనే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా గోవా, కార్వార్ ప్రాంతాల్లోని ప్రకృతి సోయగాలను చూపించిన తీరు ఈ పాటకే ఒక ప్రత్యేక అందం తీసుకొచ్చింది. జలపాతాలు, పచ్చని కొండలు, సముద్ర తీరాలు వంటి నేచర్ విజువల్స్ పాట నడుస్తూనే మనసును ప్రశాంతంగా చేస్తాయి.
ఈ పాటలో హీరోయిన్గా కనిపించిన ప్రాచీ తెహ్లాన్ అద్భుతంగా మెరిశారు. ఆమెను చాలామంది ‘క్వీన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్’ అని పిలుస్తారు. క్రీడాకారిణిగా ప్రారంభమైన ఆమె ప్రయాణం, నెట్బాల్ టీమ్ మాజీ కెప్టెన్ నుండి ఇప్పుడు నటిగా ఎదిగిన మార్గం చాలా మందికి ప్రేరణ. ప్రాచీ స్క్రీన్పై కనిపించే తీరు, ఆమె సహజమైన నటన, చిరునవ్వు..కలిసి ఆమెను ఈ పాటలో మరింత ప్రకాశించేలా చేశాయి.
ఆమెతో పాటు ఈ పాటలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 8 విజేత నిఖిల్ కూడా కనిపించారు. నిఖిల్ లుక్స్, డ్యాన్స్ స్టైల్, స్క్రీన్ ఎనర్జీ.. ఈ పాటకు మంచి అట్రాక్షన్ అయ్యాయి. ఇద్దరూ కలిసి చేసిన కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఉంది. సింపుల్గా తీసిన షాట్స్ కూడా వారి ప్రెజెన్స్తో ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
పాట గురించి మాట్లాడితే, కొరియోగ్రఫీ చేసిన యశ్వంత్ కుమార్ జీవకుంట్ల స్టెప్స్ చాలా నేచురల్గా, మెలోడీకి తగ్గట్టు ఉన్నాయి. అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ చేసిన పాలచర్ల సాయి కిరణ్ విజువల్స్ పాటకు ముఖ్య బలం. ప్రతి షాట్ అందంగా ఉండేలా, నేచర్ కలర్లు అలాగే నిలిచేలా ఆయన ఫ్రేమింగ్ చేశారు.
‘తేనెల వానలా’ పాటను జీ మ్యూజిక్ నిర్మించింది. ఆ సంస్థ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో విడుదలైన ఈ పాటకు ఇప్పటికే మంచి వ్యూస్ వస్తున్నాయి. వీహ పాడిన గానం, చరణ్ అర్జున్ ఇచ్చిన బాణీ, సాహిత్యం.. కలిసి పాటను వినడానికి మరింత మధురంగా మార్చాయి. మెలోడీ అంటే ఇష్టపడే వారికి ఈ పాట మంచి ఫీలింగ్ ఇస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ సాంగ్ యూట్యూబ్లో వేగంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ప్రేక్షకులు విజువల్స్కి, సంగీతానికి, ప్రాచీ-నిఖిల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కి మంచి ప్రశంసలు ఇస్తున్నారు. మెలోడీ ప్రేమికులకు ఇది తప్పక వినాల్సిన పాటగా నిలుస్తోంది.
