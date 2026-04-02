Biker Review: ‘బైకర్’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. శర్వానంద్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడినట్టేనా..!

Biker First Review: శర్వానంద్ గత కొన్నేళ్లుగా సరైన హిట్ లేక రేసులో వెనకబడ్డాడు. కానీ ఈ సంక్రాంతికి రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకున్నాడు. ఈ  సినిమాతో ఫామ్ లోకి వచ్చిన శర్వానంద్ తాజాగా ‘బైకర్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు.  డాక్టర్ రాజశేఖర్ మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాకు సెన్సార్ వాళ్లు U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 02:56 PM IST

Biker Censor Report Review: శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘బైకర్’. డాక్టర్ రాజశేఖర్ కీలక పాత్రలో నటించారు. మాళవిక నాయర్ కథానాయికగా  పాత్రలో నటించింది.  అభిలాష్ రెడ్డి కంకర ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కింది.  ఈ సినిమా సెన్సార్ రిపోర్ట్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమా కోసం శర్వానంద్ చాలా కష్టపడ్డాడు. ఏకంగా సిక్స్ ప్యాక్ చేశాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమా టెక్నికల్ పరంగా విజువల్స్ పరంగా బాగుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అంతేకాదు తండ్రీ కొడుకుల ఎమోషనల్ డ్రామాగా ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేస్తుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. 

సినిమా నిడివి కూడా 2 గంటల 35 నిమిషాలుగా ఉంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో మంచి కుటుంబ సంబంధాలు అనుబంధాలతో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుందట. అంతేకాదు శర్వానంద్ తన యాక్టింగ్ తో ఇరగదీసాడట. యాంగ్రీ మెన్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ సినిమా విజయంలో వెన్నుముక నిలిచారు. ఆయన పర్ఫామెన్స్ సినిమాకు హైలెట్ గా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమాతో రాజశేఖర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా బిజీ కావడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ప్రతి సీన్ గుండెలను హత్తుకుంటుందని చెబుతున్నారు.అంతేకాదు ఇంటెర్వల్ బ్యాంక్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏ సినిమాలో చూడలేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది.  

అంతేకాదు ఈ సినిమాలో తండ్రీ కొడుకుల ఎమోషన్ ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ కావడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ఇందులో రేస్ సీన్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పించడం ఖాయం అంటున్నారు. మ్యూజిక్ కూడా ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎస్సెట్. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. రాజశేఖర్, శర్వానంద్ మధ్య వచ్చే సీన్స్ ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేస్తుందట. ఇప్పటి యూత్ కు ఈ సినిమా బాగానే కనెక్ట్ అవుతుంది. మొత్తంగా శర్వానంద్ బైకర్ గా చేసిన సీన్స్ స్టంట్స్ బాగున్నాయి. మొత్తంగా శర్వానంద్.. నారీ నారీ నడుమ మురారి వంటి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ తర్వాత యాక్షన్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

