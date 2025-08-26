Bipasha Basu Audio Call: రెండు కాళ్ల మధ్యలోనే అసలు మ్యాటర్.!. బిపాషా బసుతో ముసలి పొలిటిషియన్ బూతు మాటలు.. ఆడియో ఇదే..

Bipasha basu alleged dirty talk with Politician amar singh audio: ఇటీవల కొంత మంది రాజకీయ నేతలు, సెలబ్రీటీలు తరచుగా ఏదో అంశాలలో కాంట్రవర్సీలుగా మారుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలతో రాజకీయ నేతలు, సెలబ్రీటీలు నిర్వహిస్తున్న సీక్రెట్ యవ్వారాల వల్ల కాంట్రవర్సీలకు కేరాఫ్ గా మారుతున్నారు.
కొంత మంది అపోసిషన్ పార్టీల నేతలు..అందమైన అమ్మాయిల్ని ఉసిగొల్పిమరీ అవతలి వారిని హనీట్రాప్ చేసి ముగ్గులోకి దింపి, మరల వార్ని పూర్తిగా దెబ్బతీసే పన్నాగాలు పన్నుతుంటారు. ఇలాంటివి తరచుగా మనం చూస్తుంటాం.
అయితే.. గతంలో సెక్సీయేస్ట్ గ్లామర్ క్వీన్ బిపాషా బసు, రాజకీయ నేత అమర్ సింగ్ లో మాట్లాడిన ఆడియో కాల్ మరోసారి నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ క్రమంలో బిపాషా బసు సమాజ్ వాది పార్టీకి చెందిన అమర్ సింగ్ కు కాల్ చేసింది. ముందుగా తనకు తాను బిపాషా అమర్ సింగ్ తో పరిచయం చేసుకుంది. చాలా రోజుల నుంచి కలవాలని ఉందని, కుదరడంలేదని ఆమె మాట్లాడుతుంది. దీనికి ఆయన సరే టైమ్ తీసుకుని ఒకసారి కలుద్దామని అంటాడు.
Bipasha Basu's call recording with Amar Singh got leaked.
Nothing stays hidden forever.
Internet exposes everything.pic.twitter.com/zah3DVzTfH
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) August 25, 2025
అంతే కాకుండా.. నాలాంటి ఓల్డ్ ఫాజిల్ కూడా నీకు గుర్తుంటాడా అంటూ ఆయన అన్నాడు. దీనికి బిపాషా.. హస్కీ వాయిస్ తో.. మాట్లాడుతూ.. వయసు తో సంబంధం ఏముంది అని హీరోయిన్ రిప్లై ఇచ్చింది. దీనికి మరింత రెచ్చిపోయిన ఆయన.. అవునవును వయసు తో సంబంధం ఏముంది.. అసలు మ్యాటర్ అంతా రెండు కాళ్ల మధ్యలోనే ఉందని డబుల్ మినింగ్ డైలాగ్ తో తన టాలెంట్ ను చూపిస్తాడు.
Read more: Couple Romance Video: నడిరోడ్డు మీద పచ్చిగా రొమాన్స్.!. బైక్ మీద ప్రియురాలిని అలా కూర్చుండబెట్టి మరీ.!. వీడియో వైరల్..
దీంతో ఆమె నవ్వుతూ.. టాపిక్ ను డైవర్ట్ చేస్తుంది. మొత్తంగా ఈ ఘటన జరిగిన ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. అప్పట్లో దీనిపై బాలీవుడ్ తో పాటు, రాజకీయాల్లో కూడా పెద్ద రచ్చ నడిచింది. మరోవైపు అమర్ సింగ్ తనను కుట్రపూరితంగా కొంతమంది ఇలా చేశారని, తన వాయిస్ కాదని కూడా ఖండించారు. ఈ క్రమంలో చాలా ఏళ్ల తర్వాత మరల ఈ ఆడియోకాల్ నెట్టింట మరోసారి తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిపాషాను తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి