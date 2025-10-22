English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bison:‘బైసన్’ తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది.. హీరో ధృవ్ విక్రమ్.. అక్టోబర్ 24 విడుదల..

Bison:‘బైసన్’ తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది.. హీరో ధృవ్ విక్రమ్.. అక్టోబర్ 24 విడుదల..

Bison Telugu Version Release: ధృవ్ విక్రమ్, అనుపమ పరమేశ్వరణ్ జంటగా నటించిన చిత్రం ‘బైసన్’. పా రంజిత్ సమర్ఫణలో అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెం్టస్, నీలం స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై సమీర్ నాయక్, దీపక్ సెగల్ నిర్మించారు. తమిళంలో విజయం సాధించిన ఈ  సినిమాను త్వరలో తెలుగులో విడుదల కానుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 01:15 PM IST

Bison:‘బైసన్’ తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది.. హీరో ధృవ్ విక్రమ్.. అక్టోబర్ 24 విడుదల..

Bison Telugu Version Release: అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, నీలం స్టూడియోస్ బ్యానర్ మీద పా. రంజిత్ సమర్పణలో సమీర్ నాయర్, దీపక్ సెగల్, పా. రంజిత్, అదితి ఆనంద్ నిర్మాతలుగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.  సెల్వరాజ్ తెరకెక్కించాడు. ‘బైసన్’ సినిమాకు నివాస్ కె. ప్రసన్న సంగీతాన్ని అందించారు. ఇక ఈ మూవీని తెలుగులో జగదంబే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.  అక్టోబర్ 24న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్ర యూనిట్ తెలుగులో ప్రచారం నిర్వహించారు. 

హీరో ధృవ్ విక్రమ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘బైసన్’ను తెలుగులో ప్రమోట్ చేసేందుకు ఫస్ట్ టైమ్ భాగ్యనగరానికి  వచ్చాను. అలా నాకు ఈ చిత్రం ఎంతో ప్రత్యేకం అని చెప్పారు.  నేను కొన్ని రోజుల క్రితం ఇక్కడికి షాపింగ్ చేసేందుకు వచ్చాను. అక్కడ ఆ షాప్ ఓనర్ నన్ను చూసి ‘మీరు విక్రమ్‌లా ఉన్నారన్నారు. నేను ఆయన కొడుకుని అని చెప్పాను. మా నాన్న గారి కష్టం, సినిమా కోసం చేసే ప్రయోగాల గురించి చాలా చెప్పారు. ఆయన ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చి ఈ స్థాయికి ఎదిగిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కానీ నేను ఆయన కొడుకుగా నాకు అన్నీ సులభంగానే అందాయన్నారు. కానీ ఆయనలా అందరి ప్రేమను సంపాదించేందుకు చాలా కష్టపడతానన్నారు. నాకు తెలుగులో డైరెక్ట్ గా  నటించాలని ఉంది. ‘బైసన్’ కోసం మూడేళ్లు కష్టపడ్డాను. ఈ చిత్రాన్ని చూడండి. మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ చిత్రం కోసం నాన్న ఎలా కష్టపడ్డారో తను కూడా చాలా కష్టపడ్డ విషయాన్ని ధృవ్ చెప్పుకొచ్చారు.  తమిళంలో మా సినిమాకు మంచి ఆదరణ దక్కింది. మా దర్శకుడు సెల్వరాజ్  తన లైఫ్ లో  ఎదురైన అనుభవాలు, చూసిన సంఘటనల నుంచే కథల్ని రాసుకున్నారు.  పీపుల్స్‌ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలని ఆయన పరితపిస్తుంటారు. అర్జున అవార్డు గ్రహీత మణతి గణేషన్ కథ ఆధారంగా ఈ మూవీని మారి సెల్వరాజ్  పిక్చరైజ్ చేశాడు. ఈ మూవీ కోసం నేను కబడ్డీ నేర్చుకున్నాను. నంబర్స్ గురించి కాకుండా తెలుగులో మా సినిమాను అందరూ చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మా చిత్రం ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అక్టోబర్ 24న తెలుగులో విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూడండి అంటూ పిలుపునిచ్చారు. 
 
అనుపమ పరమేశ్వరణ్ మాట్లాడుతూ .. ‘మారి సెల్వరాజ్ ఫస్ట్ మూవీలో నేను యాక్ట్ చేయాల్సింది. కానీ అపుడు బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా నటించలేకపోయాను. ఈ సినిమాలో నటించడం గ్రేట్ ఎక్స్ పీరియన్స్.  తమిళంలో ఆల్రెడీ ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ దక్కింది. తెలుగులో రిలీజ్ చేయాలనే డిమాండ్ కూడా ఎక్కువైంది. మేం అక్టోబర్ 24న తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు ఈ సినిమాను తీసుకు రాబోతోన్నాం. ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు తప్పకు నచ్చుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. 

నిర్మాత వీపీ సెల్వన్ బాలాజీ మాట్లాడుతూ.. ‘‘బైసన్’ చిత్రాన్ని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తుండటం హ్యాపీగా ఉంది.  లింగుస్వామి, నా సోదరుడు చంద్రబోస్  వల్లే తెలుగులోకి ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ప్రేక్షకులను కూడా ఈ సినిమా నచ్చతుందని చెప్పుకొచ్చారు.  

నీలం స్టూడియోస్ వీపీఆర్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘బైసన్’చిత్రాన్ని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్న బాలాజీకి థాంక్స్. బోస్, బాలాజీ పట్టుదల వల్లే తెలుగులో ఇంత గ్రాండ్‌గా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నాము.  అందరూ మా సినిమాను తప్పకుండా చూడండని పిలుపునిచ్చారు. 

నివాస్ కె. ప్రసన్న మాట్లాడుతూ.. ‘‘బైసన్’ తెలుగు ప్రమోషన్స్‌కి రావడం ఎంతో సంతోషకంగా ఉంది. బాలాజీకి కంగ్రాట్స్. ‘బైసన్’ ఆల్రెడీ తమిళ్‌లో పెద్ద హిట్ అయింది. ఈ మూవీ ఇక్కడ కూడా పెద్ద హిట్ అవుతుంది. ధృవ్ నాకు మంచి స్నేహితుడు. ఆయన ఈ చిత్రం కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. ఈ చిత్రంతో నాకు అనుపమ లాంటి మంచి ఫ్రెండ్ దొరికారు. తెలుగు ఆడియెన్స్, మీడియా మా సినిమాను సపోర్ట్ చేయాలని కోరారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

