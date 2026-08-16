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Ananya Raj Death: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. నిద్రలోనే నటి అనన్య రాజ్ కన్నుమూత..!

Actress ananya raj passes away: ఏడాది కాలంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాలీవుడ్ నటి అనన్య రాజ్ బాధ పడుతున్నారు.ఈ క్రమంలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈవిషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:54 PM IST
Ananya Raj Death: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. నిద్రలోనే నటి అనన్య రాజ్ కన్నుమూత..!
Image Credit: ananyaraj(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ananya Raj Death: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. నిద్రలోనే నటి అనన్య రాజ్ కన్నుమూత..!
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