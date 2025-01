Kannappa: శివుడి అవతారంలో బాలీవుడ్ హీరో .. కన్నప్ప నుంచి కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్..

akshay kumar as lord shiva look in kannappa movie: మంచు విష్ణు ఒక వైపు కుటుంబ గొడవలతో సతమతమౌతున్నాడు. అదే విధంగా తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ లో కన్నప్ప విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్నవిధంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి బిగ్ అప్ డేట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను, ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తుంది. బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌.. కన్నప్పలో శివుడిలా కన్పించనున్నారు.

ॐ The Eternal Protector ॐ

Unveiling @akshaykumar as *𝐋𝐨𝐫𝐝 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚'🔱, a captivating presence of divinity, power, and serenity in #Kannappa🏹.✨

Dive into the ageless story of unwavering love, devotion, and sacrifice.

Experience the grandeur on the big screen this April… pic.twitter.com/CQlB89EaDQ

— Kannappa The Movie (@kannappamovie) January 20, 2025