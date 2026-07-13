/సౌత్ ఇండస్ట్రీ పై ఫోకస్ పెడుతున్న నార్త్ భామలు.. గ్లామర్ లో హద్దులు చెరిపేస్తోన్న హీరోయిన్స్..

Bollywood Heroins South: మామూలుగా బాలీవుడ్ కథానాయికలు అంటేనే అందాల ఆరబోత నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. అక్కడ అందాల ఆరబోతతోనే సర్వైవ్ అయ్యే భామలే ఎక్కువగా ఉంటారు. మరి అలాంటి హీరోయిన్స్నే టాలీవుడ్కు తీసుకొస్తే.. ఇక్కడా ఆ దారిలోనే వెళ్తుంటారు కదా..? ప్రస్తుతం అదే జరుగుతుంది. బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినపుడు గ్లామర్ షో మాత్రమే చేస్తున్నారా అనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి.
తబాహితో కియారా హాట్ గ్లామర్ షో..
టాక్సిక్ నుంచి తబాహి పాట విడుదలైనప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాను గత్తర లేపుతోంది. ఆ పాటలో యశ్, కియారా అద్వానీ మధ్య కెమిస్ట్రీ పీక్స్లో ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా గ్లామర్ పరంగా కియారా నో లిమిట్స్ అన్నట్లుగా అందాల ఆరోబోత కుర్రాళ్లను ఊపిరి ఆడనీయడం లేదు. గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ పాటను చిత్రీకరించిన తీరు కూడా అలాగే ఉంది. టాక్సిక్పై తబాహి పాట అంచనాలు అమాంతం పెంచేసింది.
దక్షినాదిలో మిగిలిన సినిమాల్లోనూ కియారా అద్వానీ ఎక్కువగా గ్లామర్ రోల్సే చేసారు. వినయ విధేయ రామ, గేమ్ ఛేంజర్ సినిమాల్లో కియారా గ్లామర్ షో మెయిన్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. భరత్ అను నేను సినిమాలో కాస్త పద్ధతిగా కనిపించింది. రామ్ చరణ్తో తెలుగులో చేసిన రెండు సినిమాలు ఫ్లాపైనా.. కియారా గ్లామర్ షోకు మంచి పేరు వచ్చింది. మరో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ కూడా సౌత్లో పూర్తిగా గ్లామర్ నే నమ్ముకొంది.
జాన్వీ అందాల ఆరబోత..
దేవర, పెద్ది సినిమాలలో జాన్వీ కపూర్ కంప్లీట్గా తన అందాలను ఆరోబోసింది. మరీ ముఖ్యంగా ‘పెద్ది’లో ఈమె గ్లామర్ షోపై కొన్ని విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. నార్త్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ రోల్స్ చేస్తున్నా.. సౌత్కు వచ్చేసరికి మాత్రం ఈ భామకు అందాల ఆరోబోత తప్పడం లేదు. వైపు దర్శకులు కూడా జాన్వీని అలాంటి పాత్రల్లోనే చూపిస్తున్నారు.అటు మహేష్ బాబు అన్న రమేశ్ బాబు తనయుడు జయకృష్ణ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ చిత్రంలో రవీనా టాండన్ కుమార్తె రసా తడానీ అందాల ఆరబోతనే నమ్ముకున్నట్టు తెలుస్తుంది.
అనన్య పాండే హై రేంజ్ గ్లామర్..
లైగర్ సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనన్య పాండే సైతం ఎక్కువగా హై రేంజ్ గ్లామర్ షో చేసింది. అందరూ ఇలాగే ఉన్నారా అంటే లేదనే చెప్పాలేమో..? ఎందుకంటే నార్త్లో గ్లామర్ షో చేసిన దీపిక.. తెలుగులో కల్కి సినిమాలో మంచి పాత్రలోనే మెరిసింది. తాజాగా అల్లు అర్జున్ ‘రాకా’లో మరో కీలక పాత్ర చేస్తున్నారు. అంతకు ముందు ‘సాహో’లో శ్రద్ధా కపూర్ కూడా గ్లామర్ను నమ్ముకోలేదు. అటు ప్రియాంక చోప్రా వారణాసిలో పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మందాకినిగా నటనకు అవకాశం ఉన్న పాత్ర చేస్తుంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే నార్త్ భామల్లో కొందరు మాత్రమే గ్లామర్ షో వైపు వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తుంది.
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