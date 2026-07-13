Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /సౌత్ ఇండస్ట్రీ పై ఫోకస్ పెడుతున్న నార్త్ భామలు.. గ్లామర్ లో హద్దులు చెరిపేస్తోన్న హీరోయిన్స్..

సౌత్ ఇండస్ట్రీ పై ఫోకస్ పెడుతున్న నార్త్ భామలు.. గ్లామర్ లో హద్దులు చెరిపేస్తోన్న హీరోయిన్స్..

North Heroins In South Industry: ప్రస్తుతం నార్త్ సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన భామలు సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీపై  ఫోకస్ పెడుతున్నారు. మొత్తంగా జాన్వీ కపూర్, కియారా నుంచి మొదలు పెడితే.. అనన్య పాండే, ప్రియాంక చోప్రాల వరకు అందరు తెలుగు సహా ఇతర సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీపైనే ఎక్కువగా నజర్ పెడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:30 AM IST
సౌత్ ఇండస్ట్రీ పై ఫోకస్ పెడుతున్న నార్త్ భామలు.. గ్లామర్ లో హద్దులు చెరిపేస్తోన్న హీరోయిన్స్..
Image Credit: bollywood heroins (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సౌత్ ఇండస్ట్రీ పై ఫోకస్ పెడుతున్న నార్త్ భామలు.. గ్లామర్ లో హద్దులు చెరిపేస్తోన్న హీరోయిన్స్..
North Heroins3 min ago
2
5 Raja yogas34 min ago
3
balakrishna daughterJul 12
4
Nagarjuna Yadav ArrestJul 12
5
Gold Rate TodayJul 12