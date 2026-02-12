Udit narayan Controversy: చిక్కుల్లో బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన భార్య.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Singer Udit Narayan first wife ranjana jha files case on her husband: ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్ మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. గతంలో కాన్సర్ట్లో భాగంగా తనతో సెల్ఫీ కోసం వచ్చిక ఒక లేడీ అభిమానిని ముద్దులు పెట్టుకున్నారు. ఇది పెద్ద రచ్చగా మారింది. ఆ తర్వాత ఉదిత్ పై విమర్శలు ఎక్కువగా కావడం, నెట్టింట ట్రోల్స్, ఏకీపారేయడంతో ఆయన దిగొచ్చారు. తను అభిమానులతో ఫన్నీగా ఇలా చేశానని, మరో ఉద్దేష్యం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీంతో ఆ వివాదంకు కాస్త ఫుల్ స్టాప్ పడింది. తాజాగా.. ఉదిత్ నారాయణ్ సతీమణి ఆయనపై మాత్రమే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులపై కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్ పై ఆయన మొదటి భార్య రంజన ఝా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తనను 1996లో చెకప్ కోసమంటూ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి తన అనుమతి లేకుండానే గర్భాశయాన్ని తొలగించారని బీహార్లోని సుపాల్లో గల మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు. అదే విధంగా . ఉదిత్ నారాయణ్తో పాటు ఆయన ఇద్దరు సోదరులు సంజయ్ కుమార్ ఝా, లలిత్ నారాయణ్ ఝా, రెండో భార్య దీపా నారాయణ్పై తీవ్రమైన ఆరోపణల గుప్పించారు.
దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఉదిత్ ఆస్తుల వివాదం నేపథ్యంలో మొదటి భార్య ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇటీవల ఉదిత్ నారాయణ్ మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు మూవీలో.. మీసాల పిల్ల అనే పాటతో అభిమానుల్ని ఫిదా చేసిన విషయం తెలిసిందే.
