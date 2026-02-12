English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Udit narayan Controversy: చిక్కుల్లో బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన భార్య.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Udit narayan Controversy: చిక్కుల్లో బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన భార్య.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Udit Narayan wife complained against her husband: ఉదిత్ నారాయణ్ తో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై కూడా మొదటి భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం కలకలంగా మారింది. దీనిపై  అనేక రూమర్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:15 PM IST
  • ఉదిత్ నారాయణ్ కు ఊహించని ఘటన..
  • పోలీసులను ఆశ్రయించిన మొదటి భార్య..

Trending Photos

Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి వేళ సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి లక్కుతో పాటు డబ్బు!
6
Mahashivratri Zodiac
Mahashivratri 2026: మహాశివరాత్రి వేళ సూర్యుడు, రాహువు సంయోగం.. ఈ రాశులవారికి లక్కుతో పాటు డబ్బు!
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
6
Casting couch in film industry
Casting Couch: ఈ ఏజ్‌లో కూడా వదలడం లేదు..చేయాల్సిన టైంలో అలాంటి పనులు చేస్తారు..క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
5
Niharika Konidela Real Name
Niharika Konidela: పేరు మార్చుకున్న మెగా డాటర్..సీక్రెట్ ఇదేనా..!
Udit narayan Controversy: చిక్కుల్లో బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన భార్య.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Singer Udit Narayan first wife ranjana jha files case on her husband:  ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్ మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డారు. గతంలో కాన్సర్ట్‌లో భాగంగా తనతో సెల్ఫీ కోసం వచ్చిక ఒక లేడీ అభిమానిని ముద్దులు పెట్టుకున్నారు. ఇది పెద్ద రచ్చగా మారింది. ఆ తర్వాత ఉదిత్ పై విమర్శలు ఎక్కువగా కావడం, నెట్టింట ట్రోల్స్, ఏకీపారేయడంతో ఆయన దిగొచ్చారు. తను అభిమానులతో ఫన్నీగా ఇలా చేశానని, మరో ఉద్దేష్యం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.  దీంతో ఆ వివాదంకు కాస్త ఫుల్ స్టాప్ పడింది. తాజాగా.. ఉదిత్ నారాయణ్ సతీమణి ఆయనపై మాత్రమే కాకుండా వారి కుటుంబ సభ్యులపై కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

బాలీవుడ్ సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ్ పై ఆయన మొదటి భార్య రంజన ఝా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తనను 1996లో చెకప్ కోసమంటూ  ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి తన అనుమతి లేకుండానే గర్భాశయాన్ని తొలగించారని బీహార్‌లోని సుపాల్‌లో గల మహిళా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు. అదే విధంగా .  ఉదిత్ నారాయణ్‌తో పాటు ఆయన ఇద్దరు సోదరులు సంజయ్ కుమార్ ఝా, లలిత్ నారాయణ్ ఝా, రెండో భార్య దీపా నారాయణ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణల గుప్పించారు.

Read more: Snakes Romance Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న రెండు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు ఉదిత్ ఆస్తుల వివాదం నేపథ్యంలో మొదటి భార్య ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇటీవల ఉదిత్ నారాయణ్ మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు మూవీలో.. మీసాల పిల్ల అనే పాటతో అభిమానుల్ని ఫిదా చేసిన విషయం తెలిసిందే.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Udit naryanUdit Narayan first wifeUdit Narayan family disputeSinger udit Narayan controversysinger udit Narayan row

Trending News