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తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా.. అక్షయ్ ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు..!!

Akshay Kumar Unique Record: బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా అతను క్రియేట్ చేసిన  ఈ రికార్డు.. ప్రస్తుతం ప్యాన్ ఇండియా హీరోలని చెప్పుకుంటున్న హీరోలెవరు ఈ దరిదాపుల్లోకి రావడం కష్టమే. ఇంతకీ అక్షయ్ కుమార్ క్రియేట్ చేసిన ఆ రికార్డు ఏంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:05 PM IST
తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా.. అక్షయ్ ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు..!!
Image Credit: Akshay Kumar Record (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా.. అక్షయ్ ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు..!!
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