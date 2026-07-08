/తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా.. అక్షయ్ ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు..!!

Akshay Records: బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో యేడాదికి మినిమం నాలుగు నుంచి ఐదు చిత్రాలను రిలీజ్ చేస్తూ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ను ఊపిరి పోస్తోన్నాడు అక్షయ్ కుమార్. మాస్ హీరోగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి .. ఆ తర్వాత కామెడీ, ఫ్యామిలీ, బయోపిక్ సినిమాలతో ఆల్ రౌండర్ అనిపించుకుంటున్నాడు. ఇక ఈ యేడాది దురంధర్ 2, బార్డర్ 2 తర్వాత అక్షయ్ కుమార్, ప్రియదర్శన్ కాంబినేష్లో వచ్చిన ‘భూత్ బంగ్లా’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని హిట్ స్టేటస్ అందుకుంది. రీసెంట్గా అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో ‘వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా మన దేశంలో ఇప్పటి వరకు రూ. 125 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి మంచి రన్ కొనసాగిస్తోంది. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లకు చేరువలో ఉంది.
అక్షయ్ కుమార్ రికార్డ్స్..
మొత్తంగా ఈ యేడాది ‘భూత్ బంగ్లా’, ఆ తర్వాత ‘వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్’ మూవీలతో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్స్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు అక్కీ. తాజాగా అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో చేసిన ‘వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్’ మూవీ మన దేశంలో హిందీలో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన అక్షయ్ కుమార్ 21వ చిత్రంగా నిలిచింది. వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ ఎపుడో దాటి పోయింది ఈ చిత్రం. రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన అక్షయ్ కుమార్ 31వ చిత్రంగా నిలిచింది వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్.
21వ రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రాలు..
ఓ హీరో కెరీర్లో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల సంఖ్య 21. అటు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ మూవీస్ 31 ఉన్న హీరోలు మన దేశంలో ఎవరు లేరు. మన తెలుగు సహా ఇతర భాషల హీరోల పరిస్థితి చూస్తే.. ఇపుడున్న వాళ్లు తమ కెరీర్ మొత్తంలో 30 చిత్రాలు చేస్తారా లేదా అనే డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇందులో మలయాళ హీరోలు మినహాయింపు ఇవ్వాలి. అలాంటిది అక్షయ్ కుమార్ కెరీర్లో ర హిందీ ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు 21.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిన చిత్రాలు 31 ఉన్న హీరో మరెవరు లేరు. భవిష్యత్తులు అక్షయ్ కుమార్ క్రియేట్ చేసిన ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఏ హీరో వల్ల కాదనే చెప్పాలి. తలకిందులుగా తపస్సు చేసినా ఎవరి మార్క్ను టచ్ చేయలేరు. ఏది ఏమైనా యేడాదికి వరుసగా నాలుగైదు చిత్రాలతో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్కు ఊపిరి పోస్తున్న అక్షయ్ కుమార్ రాబోయే రోజుల్లో హాఫ్ సెంచరీ మార్క్కు దగ్గరైన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
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