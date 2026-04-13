English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Trisha Krishnan: ఎన్నికల వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.. త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు..టెన్షన్ లో విజయ్..?..

Bomb threat to trisha house in chennai: బాంబు బెదిరింపుల మెయిల్ రావడంతో చెన్నై పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. చెన్నైలోని తేనాంపేట్ ప్రాంతంలోని త్రిష నివాసంలో పోలీసులు చేరుకుని తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీంతో అక్కడ హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 05:23 PM IST
  • త్రిష నివాసంలో బాంబు అంటే మెయిల్..
  • తనిఖీలు చేపట్టిన పోలీసులు..

Trending Photos

Bomb threat mail to trisha krishnan residence in chennai: తమిళనాడులో ఎన్నికలు అన్ని పార్టీలు తమదైన స్టైల్ లో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఎన్నికల నేపథ్యంలో  టీవీకే విజయ్ దళపతి ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ప్రత్యర్థి పార్టీలపై విజయ్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ విజయ్ సభ, సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసిన భారీగా అభిమానులు, కార్యకర్తలు తరలివస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో  కొన్నిసార్లు విజయ్ కాన్వాయ్ లో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.  ఇప్పటికే అనేక మంది కార్యకర్తలు గాయపడ్డ విషయం తెలిసిందే. ఇక ఎన్నికల వేళ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

నటి త్రిష కృష్ణన్ ఇంటికి బాంబు మెయిల్ వచ్చింది.  గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి చెన్నైలోని తేనాంపేట్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆమె నివాసంలో బాంబు పెట్టినట్లు  మెయిల్ రావడంతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. త్రిష ఇంటికి చేరుకున్నారు. బాంబ్ స్క్వాడ్ నిపుణులు, జాగీలాలతో త్రిష ఇంట్లో అణువణువు గాలించారు.

ఆ ఇంటి పరిసర  ప్రాంతంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు.  అక్కడ ఎలాంటి బాంబు ఆనవాళ్లు లేకపోవడంతో పోలీసులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.  దీంతో పోలీసులు ఈ  మెయిర్ ఫెక్ అని తెల్చారు. మరోవైపు పోలీసులు ఈ మెయిల్  ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో విచారణ చేపట్టారు. తప్పుడు ప్రచారాలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇటీవల సెలబ్రీటీలను, రాజకీయా నేతల్ని టార్గెట్ చేసుకుని బాంబులు పెట్టామని తరచుగా ఆగంతకులు కాల్స్, మెయిల్ లు చేస్తున్నారు.

ఇక త్రిష నివాసంలో బాంబు పెట్టారని వార్త టీవీకే విజయ్ కు తెలిసిందని, ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్న కూడా విజయ్ దీనిపై టెన్షన్ కు గురయ్యారని నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతుంది. చివరకు బాంబు లేదని చెప్పడంతో విజయ్ రిలీఫ్ అయ్యారని కూడా వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో బాంబు బెదిరింపు అంశంపై పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trisha KrishnanBomb threat to trishatrisha chennai residenceVijay ThalapathyTamil nadu polls

Trending News