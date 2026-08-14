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Bonala Jatara Ki Vastunnam:బోనాల జాతరకి వస్తున్నాం.. ఆదివారం జీ తెలుగులో గ్రాండ్ సాంబరం

Bonala Jatara Ki Vastunnam:తెలంగాణ బోనాల పండుగ సందర్భంగా జీ తెలుగు నిర్వహించిన ‘బోనాల జాతరకి వస్తున్నాం’ ప్రత్యేక కార్యక్రమం హన్మకొండలో ఘనంగా జరిగింది. జీ తెలుగు తారల ఆటపాటలు, డ్యాన్స్‌లు, సరదా గేమ్స్‌తో సాగిన ఈ మెగా ఈవెంట్‌ ఆగస్టు 16న ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:33 PM IST
Bonala Jatara Ki Vastunnam:బోనాల జాతరకి వస్తున్నాం.. ఆదివారం జీ తెలుగులో గ్రాండ్ సాంబరం
Image Credit: Bonala Jatara Ki Vastunnam(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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