/Bonala Jatara Ki Vastunnam:బోనాల జాతరకి వస్తున్నాం.. ఆదివారం జీ తెలుగులో గ్రాండ్ సాంబరం

Bonala Jatara Ki Vastunnam:తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు బోనాల పండుగకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని జీ తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకుల కోసం ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ‘బోనాల జాతరకి వస్తున్నాం’ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ మెగా ఈవెంట్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 16న ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది.
హన్మకొండలోని రెవెన్యూ కాలనీ, సుభేదారి ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఆగస్టు 8న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. జీ తెలుగు సీరియల్స్లో కనిపించే పలువురు నటీనటులు, ఇతర సెలబ్రిటీలు ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. తమ డ్యాన్స్, ఆటలు, సరదా మాటలతో అక్కడికి వచ్చిన ప్రేక్షకులను అలరించారు.
ప్రముఖ యాంకర్ రవి ఈ కార్యక్రమానికి హోస్ట్గా వ్యవహరించారు. ఆయన తనదైన శైలిలో కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. జీ తెలుగు నటీనటులు చేసిన ప్రత్యేక నృత్య ప్రదర్శనలు ఈ వేడుకకు మరింత సందడి తీసుకొచ్చాయి. తెలంగాణ పండుగ వాతావరణానికి తగ్గట్టుగా పాటలు, డ్యాన్స్లు, వినోద కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక ఈ ఈవెంట్లో నిర్వహించిన ఆటలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. మ్యూజికల్ చైర్స్, పుష్అప్ ఛాలెంజ్ వంటి సరదా గేమ్స్లో సెలబ్రిటీలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఒకరిపై ఒకరు సరదాగా కామెంట్లు చేసుకుంటూ నవ్వులు పంచారు. దీంతో కార్యక్రమం మొత్తం సందడి వాతావరణంలో సాగింది.
బోనాల పండుగలో కనిపించే తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను వినోదంతో కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు. స్థానిక ప్రేక్షకులతో పాటు జీ తెలుగు అభిమానులు కూడా ఈ వేడుకను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పండుగ సందడి, సెలబ్రిటీల ఆటపాటలు, ప్రత్యేక నృత్యాలు ఈ షోలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
హన్మకొండలో ఘనంగా జరిగిన ‘బోనాల జాతరకి వస్తున్నాం’ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ఇంటి నుంచే చూసే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆగస్టు 16న ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది. తెలంగాణ పండుగ వాతావరణాన్ని, సెలబ్రిటీల సందడిని ఆస్వాదించాలనుకునే వారు ఈ స్పెషల్ ఈవెంట్ను తప్పక చూడొచ్చు.
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