English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Border 2 Collections: 2026 బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కు ఊపిరి పోసిన సన్ని డియోల్ ‘బార్డర్ 2’..

Border 2 Collections: 2026 బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కు ఊపిరి పోసిన సన్ని డియోల్ ‘బార్డర్ 2’..

Border 2 Box office Collections: సన్ని దేవోల్ బాలీవుడ్ లో మాస్ యాక్షన్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. మధ్యలో కథానాయకుడిగా  హీరోగా వెనకబడ్డ సన్నిదేవోల్.. మూడేళ్ల క్రితం విడుదలైన ‘గదర్ 2’ చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన సత్తా ఏంటో చూపెట్టాడు. గతేడాది ‘జాట్’ తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సన్ని డియోల్.. తాజాగా ‘బార్డర్ 2’ మూవీతో పలకరించారు. రిపబ్లిక్ డే కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లతో దూసుకుపోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:58 AM IST

Trending Photos

Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
5
Indian Railways
Indian Railways: రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు షాక్.. రైల్వేశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ
SBI Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 85,590 జీతంతో SBIలో భారీగా ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
5
SBI Bank Jobs 2026
SBI Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 85,590 జీతంతో SBIలో భారీగా ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
6
gold leasing investment
Jewellery: అల్మారాలో ఉన్న బంగారంతో ఆదాయం..అమ్మకుండానే డబ్బు సంపాదించే సూపర్‌ స్కీమ్‌!
School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
School Holiday Today
School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
Border 2 Collections: 2026 బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కు ఊపిరి పోసిన సన్ని డియోల్ ‘బార్డర్ 2’..

Border 2 Hindi Box office Collections: 1997లో జేపీ దత్తా దర్శకత్వంలో సన్ని డియోల్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘బార్డర్ 2’. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, జాకీ ష్రాఫ్, సునీల్ శెట్టి వంటి హీరోలు నటించారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఇందులోని ‘సందేశే ఆతే హై’ అంటూ సాగే సాంగ్ ఎప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్. 1971లో బంగ్లాదేశ్ ప్రత్యేక దేశం ఏర్పాటు కోసం  భారత్ - పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధ నేపథ్యంలో ఆ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇపుడా సినిమాకు సీక్వెల్ గా దాదాపు 29 యేళ్లకు సన్ని డియోల్ ప్రధాన పాత్రలో ‘బార్డర్ 2’ మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా కూడా 1971 పాకిస్థాన్ - భారత్ యుద్దం నేపథ్యంలో ‘బార్డర్ 2’ మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రాన్ని బార్డర్ ను డైరెక్ట్ చేసిన జేపీ దత్తా కాకుండా అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా రిపబ్లిక్ డే కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుంచి వసూళ్ల సునామీ కురిపిస్తోంది. మొత్తంగా నిన్నటితో  ఈ సినిమా రూ. 257.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా మొదటి రోజు.. రూ. 32.10 కోట్లు..శనివారం.. రూ. 40.59 కోట్లు.. ఆదివారం.. రూ. 57.20 కోట్లు.. సోమవారం రిపబ్లిక్ డే  రూ. 63.59 కోట్లు.. మంగళవారం.. రూ. 23.31 కోట్లు.. బుధవారం .. రూ. 15.04 కోట్లు.. గురువారం.. రూ. 13.14 కోట్లు రాబట్టింది. మొత్తంగా మొదటి వారంలో రూ. 244.97 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా నిన్నటి వరకు మన దేశంలో రూ. 257.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ అంతా కలిపి దాదాపు రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ రోజు  రేపు ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
మొత్తంగా బార్డర్ మాదిరే బార్డర్ 2లో సన్ని డియోల్ 68 యేళ్ల వయసులో హీరోగా సత్తా చూపెట్టాడు. అంతేకాదు హిందీ చిత్రసీమలో 60 ప్లస్ ఏజ్ లో వరుసగా మూడు బాక్సాఫీస్ హిట్స్ తో షేక్ చేసిన ఏకైక హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రలో వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసంజి నటించారు. మొత్తంగా ఆయా హీరోలు తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోసారు. ఇక బార్డర్ లో సునీల్ శెట్టి నటిస్తే.. ఈ సీక్వెల్ లో అతని కుమారుడు అహన్ శెట్టి నటించడం విశేషం. ‘బార్డర్ 2’ సెకండ్ వీక్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి వసూ
ళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. అంతేకాదు 2026లో బాలీవుడ్ లో తొలి హిట్ గా నిలిచింది ‘బార్డర్ 2’. మొత్తంగా 2026లో ‘బార్డర్ 2’ మూవీ హిందీ బాక్సాఫీస్ కు మంచి శుభారంభం ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Border 2 Box office CollectionsBorder 2 reviewborder 2Sunny DeolVarun Dhawan

Trending News