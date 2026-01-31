Border 2 Collections: 2026 బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కు ఊపిరి పోసిన సన్ని డియోల్ ‘బార్డర్ 2’..

Border 2 Hindi Box office Collections: 1997లో జేపీ దత్తా దర్శకత్వంలో సన్ని డియోల్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘బార్డర్ 2’. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, జాకీ ష్రాఫ్, సునీల్ శెట్టి వంటి హీరోలు నటించారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఇందులోని ‘సందేశే ఆతే హై’ అంటూ సాగే సాంగ్ ఎప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్. 1971లో బంగ్లాదేశ్ ప్రత్యేక దేశం ఏర్పాటు కోసం భారత్ - పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధ నేపథ్యంలో ఆ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇపుడా సినిమాకు సీక్వెల్ గా దాదాపు 29 యేళ్లకు సన్ని డియోల్ ప్రధాన పాత్రలో ‘బార్డర్ 2’ మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా కూడా 1971 పాకిస్థాన్ - భారత్ యుద్దం నేపథ్యంలో ‘బార్డర్ 2’ మూవీ తెరకెక్కింది. ఈ చిత్రాన్ని బార్డర్ ను డైరెక్ట్ చేసిన జేపీ దత్తా కాకుండా అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశాడు.
తాజాగా రిపబ్లిక్ డే కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుంచి వసూళ్ల సునామీ కురిపిస్తోంది. మొత్తంగా నిన్నటితో ఈ సినిమా రూ. 257.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా మొదటి రోజు.. రూ. 32.10 కోట్లు..శనివారం.. రూ. 40.59 కోట్లు.. ఆదివారం.. రూ. 57.20 కోట్లు.. సోమవారం రిపబ్లిక్ డే రూ. 63.59 కోట్లు.. మంగళవారం.. రూ. 23.31 కోట్లు.. బుధవారం .. రూ. 15.04 కోట్లు.. గురువారం.. రూ. 13.14 కోట్లు రాబట్టింది. మొత్తంగా మొదటి వారంలో రూ. 244.97 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా నిన్నటి వరకు మన దేశంలో రూ. 257.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ అంతా కలిపి దాదాపు రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ రోజు రేపు ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి.
మొత్తంగా బార్డర్ మాదిరే బార్డర్ 2లో సన్ని డియోల్ 68 యేళ్ల వయసులో హీరోగా సత్తా చూపెట్టాడు. అంతేకాదు హిందీ చిత్రసీమలో 60 ప్లస్ ఏజ్ లో వరుసగా మూడు బాక్సాఫీస్ హిట్స్ తో షేక్ చేసిన ఏకైక హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రలో వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసంజి నటించారు. మొత్తంగా ఆయా హీరోలు తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోసారు. ఇక బార్డర్ లో సునీల్ శెట్టి నటిస్తే.. ఈ సీక్వెల్ లో అతని కుమారుడు అహన్ శెట్టి నటించడం విశేషం. ‘బార్డర్ 2’ సెకండ్ వీక్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి వసూ
ళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. అంతేకాదు 2026లో బాలీవుడ్ లో తొలి హిట్ గా నిలిచింది ‘బార్డర్ 2’. మొత్తంగా 2026లో ‘బార్డర్ 2’ మూవీ హిందీ బాక్సాఫీస్ కు మంచి శుభారంభం ఇచ్చిందనే చెప్పాలి.
