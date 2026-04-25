Boyapari Sreenu: రాజమౌళి సహా ఏ దర్శకుడికి ఆ రికార్డులు సాధ్యం కాలేదు.. దటీజ్ బోయపాటి శ్రీను..

Boyapati Sreenu Records: తెలుగులో దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తెలుగులో ఊర మాస్ యాక్షన్ చిత్రాలంటే ప్రస్తుతం బోయపాటి శ్రీను పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. ఇక ఈయన సెట్ చేసిన కొన్ని రికార్డులు రాజమౌళి సహా తెలుగులో మరే దర్శకుడికి కూడా సాధ్యం కాలేదు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 25, 2026, 10:07 AM IST

Boyapati Beats Rajamouli: తెలుగులో దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను గురించి చెప్పాలంటే మాస్ యాక్షన్ చిత్రాలకు ప్రస్తుతం కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారారు. బి.గోపాల్, వి.వి. వినాయక్ ల తర్వాత యాక్షన్ చిత్రాల దర్శకుడిగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తెలుగులో దిల్ రాజు నిర్మాణంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన ‘భద్ర’ సినిమాతో దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. అంతకు ముందు దర్శకుడు ముత్యాల సుబ్బయ్య తో పాటు సుకుమార్ దగ్గర ఆర్య చిత్రానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్ట్ గా పనిచేశారు. తొలి సినిమా ‘భద్ర’తో మంచి హిట్ ను అందుకున్నాడు. అప్పట్లో ఈ సినిమా ‘ఒక్కడు’ సినిమా తరహాలో ఉందనే కామెంట్స్ కూడా వినబడ్డాయి. ఆ తర్వాత వెంకటేష్ హీరోగా ‘తులసి’ సినిమాతో మరో హిట్ ను అందుకున్నాడు. ఇక మూడో చిత్రం నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణతో ‘సింహా’ తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ఓ రకంగా బాలయ్యకు పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. గత కొన్నేళ్లుగా హిట్ కోసం ముఖం వాచిపోయిన బాలయ్యకు బోయపాటి శ్రీను మంచి హిట్ ను అందించాడు. ఆ తర్వాత వీళ్ల కలయికలో వచ్చిన లెజెండ్, అఖండ చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి బంపర్ హిట్స్ గా నిలిచాయి. 

బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన నాల్గో చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది. సినిమా విడుదల ఓ వారం ఆలస్యం కావడం .. సినిమాలో యాక్షన్ సీన్స్ కారణంగా ఈ సినిమా అనుకున్నంత ఫలితాన్ని దక్కించుకోలేకపోయింది. ముఖ్యంగా హిందూ ధర్మంపై తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకట్టుకుంది. 

ఇక బోయపాటి శ్రీను యంగ్ హీరోలైన ఎన్టీఆర్ దమ్ము, రామ్ చరణ్ తో ‘వినయ విధేయ రామ’, అల్లు అర్జున్ తో ‘సరైనోడు’, రామ్ తో ‘స్కంధ’, బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ‘జయ జానకి నాయక’ చిత్రాలను తెరకెక్కించాడు. అందులో అల్లు అర్జున్ తో తెరకెక్కించిన ‘సరైనోడు’ సినిమా మాత్రమే బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. జయ జానకి నాయక పర్వాలేదనిపించింది. మిగిలిన చిత్రాలు ఫ్లాప్ గా మిగిలాయి. సినిమాలు ఫ్లాపైనా.. మంచి వసూళ్లనే దక్కించుకోవడం విశేషం. 

ఇక బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ‘సరైనోడు’, ‘జయ జానకి నాయక’ చిత్రాలు..వెయ్యి మిలియన్ వ్యూస్ దాకా రాబట్టాయి. సరైనోడు సినిమా ఓ సారి అప్ లోడ్ చేసి 1 బిలియన్ దాటినా తర్వాత రిమూవ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ హిందీ లో డబ్ వెర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే 640 మిలియన్ కు పైగా వ్యూస్ రాబట్టాయి. ఇది ఒక రికార్డు అని చెప్పాలి. రాజమౌళి సహా మరే భారతీయ దర్శకుడికి ఈ రికార్డు సాధ్యం కాలేదు. ప్రస్తుతం అన్ని చిత్రాలు ఓటీటీ వేదికగా రిలీజ్ అవుతున్నాయి.  కాబట్టి యూట్యూబ్ వేదికగా రిలీజ్ కావడం లేదు. అలా బోయపాటి శ్రీను సెట్ చేసిన ఈ రికార్డు ఇప్పట్లో బ్రేక్ కాలేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా తమ సినిమాలను ఓటీటీ కాకుండా డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ వేదికగా రిలీజ్ చేస్తే అది కూడా ఏదైనా స్టార్ హీరో లేదా స్టార్ డైరెక్టర్ సినిమా రిలీజ్ చేస్తే ఈ రికార్డు బ్రేక్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

