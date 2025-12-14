English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Boyapati Srinu Video: అఖండ 2 సీన్లకు అసలు లాజిక్ లేదంటూ కామెంట్స్.. బోయపాటి ఏంచెప్పారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Boyapati Srinu Video: అఖండ 2 సీన్లకు అసలు లాజిక్ లేదంటూ కామెంట్స్.. బోయపాటి ఏంచెప్పారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Boyapati srinu on Akhanda 2 movie: అఖండ 2 మూవీని చూసిన కొంత మంది అసలు ఈ మూవీలో చాలా సీన్లకు లాజిక్ లేదని న్యూటన్ చెప్పిన నియమాలకు సవాల్ విసిరేలా ఉన్నాయని, జనాలు మరి అంత వెర్రిపప్పుల్లా ఉన్నారా అంటూ కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా దీనిపై ఈ మూవీ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను క్లారిటీ ఇచ్చారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 14, 2025, 01:37 PM IST
  • అఖండ2 సీన్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన బోయపాటి..
  • వీడియో వైరల్..

Boyapati Srinu Video: అఖండ 2 సీన్లకు అసలు లాజిక్ లేదంటూ కామెంట్స్.. బోయపాటి ఏంచెప్పారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో వైరల్..

Boyapati Srinu clarifies key logic in balakrishna Akhanda 2 thaandavam: నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను కాంబినేషన్ లో అఖండ 2 తాండవం డిసెంబర్ 12 న విడుదలైంది. అనేక ఆటంకాలను ఎదుర్కొని చివరకు బాలయ్య మూవీ అభిమానుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే.. మొదటి నుంచి ఈ మూవీలోని అనేక సీన్లను చాలా మంది ట్రోల్స్ చేశారు. దీనిలో టెక్నికల్ అంశాల పరంగా కొన్ని సీన్లు మరీ టూమచ్ గా ఉన్నాయని బాలయ్య మంచు కోండల్లో విలన్ లను చంపేసీన్లు, తలకాయతో హీరోయిన్ కు దిష్టి తీసే సీన్ లతో పాటు పలు సీన్లు చాలా అతిగా ఉన్నాయని మరీ ఫ్యాన్స్ ఏమైన బకారాలా అంటూ కొంతమంది ట్రోల్స్ చేశారు.

ఈ మూవీలో మన దేశం సనాతన ధర్మం గురించి బాగానే చూపించారని కూడా మరికొంత మంది అంటున్నారు. బోయపాటి శ్రీను ఇటీవల బాలయ్యమూవీపై లాజిక్ లేదని వస్తున్న కామెంట్స్ పై రియాక్ట్ అయ్యారు.  ఈ మూవీలో బాలయ్య  అష్టసిద్ది సాధకుడు అని ముందే చెప్పామన్నారు. దీనిలో బాలయ్య అఘోరాగా.. 12 ఏళ్లు అష్టదిగ్భంధనంలో వెళ్లాడు. అలాంటి వారికి చేయలేనిది ఏదో ఉండదన్నారు.

 అలాంటి వారు నానో నుంచి విశ్వరూపం వరకు ఎలా అయిన కూడా మారతాడన్నారు. ఈ మూవీలో వెపన్ తో గెమ్ చూపించామన్నారు. టైమింగ్ ను బట్టి బాలయ్య విశ్వరూపం ఉంటుందని, ఇలాంటి సీన్లకు లాజిక్ లు ఉండవని బోయపాటి అన్నారు. ప్రస్తుతం బోయపాటి అఖండ 2 పై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Read more: Allu Arjun kids Video: లియోనల్ మెస్సీని చూసేందుకు వచ్చిన అల్లు అర్జున్ పిల్లలు.. వీడియో వైరల్..

మరోవైపు వరల్డ్ వైడ్ గా అఖండ మెనియా నడుస్తొంది. బాలయ్య సినిమాను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ బాగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. పలు చోట్ల థియేటర్లలో మూవీ స్క్రీన్ లు చెరిగిపోయిన ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతే కాకుండా.. వారణాసిలో అఘోరాలు థియేటర్లలో బాలయ్య అఖండ 2 ను చూశారు. మరోవైపు బాలయ్య కెరిర్ లో ఇది ఆల్ టైమ్ రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తుందని బాలయ్య అభిమానులు అంటున్నారు. 

 

