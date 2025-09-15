Brahmamudi Serial Remuneration: తెలుగు బుల్లితెరపై ఇటీవలే వస్తున్న సీరియల్స్ విపరీతంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వాటిలో 'బ్రహ్మముడి' ధారావాహికకు క్రేజ్ మరింత ఎక్కువగా ఉంది. అందులో ప్రధానపాత్రల్లో నటిస్తున్న మానస్, దీపిక రంగరాజులకు సోషల్ మీడియాలోనూ ఎన్నో లక్షల మంది ఫ్యాన్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఈ సీరియల్స్ లో వారి పాత్రలు మరింత మంది అభిమానిస్తుంటారు. దీంతో పాటు మానస్, దీపకల గురించి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్యాన్స్ విశేషాలు తెలుసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలో 'బ్రహ్మముడి' సీరియల్లో వారికి ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
'బ్రహ్మముడి' సీరియల్ టీఆర్పీ రేటింగ్లో ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో ఉన్నట్లు ఆ సీరయల్ ఫ్యాన్స్ చెప్తున్నారు. ఈ సీరియల్ స్టార్ హీరోల చిత్రాల కంటే ఎక్కువ రేటింగ్లను పొందుతోందట. ముఖ్యంగా కుటుంబ ప్రేక్షకులు ఈ సీరియల్ను ఆదరించారు. ఈ సీరియల్లో మహిళా ప్రధాన పాత్ర కావ్య పాత్ర పోషించిన దీపిక రంగరాజు తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరగా ఉంది. తన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకునే మహిళగా, తన భర్తను మార్చాలనుకునే భార్యగా దీపిక అద్భుతమైన పాత్రను పోషించింది. మరి బ్రహ్మముడిలో నటించినందుకు దీపిక, మానస్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత? వారిద్దరు రోజుకు ఎన్ని లక్షలు పారితోషకం తీసుకుంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తమిళనాడులోని పన్రుట్టికి చెందిన దీపిక రంగరాజు మామండూర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చదువుకుంది. కళాశాల రోజుల్లో, వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా ఆమె తన ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించింది. చదువు పూర్తయిన తర్వాత, దీపిక తమిళ ఛానెల్లో న్యూస్ యాంకర్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించింది. 'చితిరం పెసుతది' అనే సీరియల్తో ఆమె టెలివిజన్ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సీరియల్తో దీపికకు మంచి పేరు వచ్చింది. ఈ సిరీస్లోనే స్టార్ మా నిర్మించిన తెలుగు సీరియల్ బ్రహ్మముడిలో ఆమెకు అవకాశం లభించింది. కావ్య పాత్రలో దీపిక ఇంటి పేరుగా మారింది. అమాయకత్వం, నిజాయితీ, ఓర్పు, సహనం అనే ఆ పాత్రలో ఆ నటి మెరిసింది. నిజానికి, ఆమె మొత్తం సీరియల్ను తన భుజాలపై మోసుకొచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. బ్రహ్మముడికి టాప్ రేటింగ్లు రావడానికి దీపిక కూడా ఒక కారణమని టెలివిజన్ ప్రేక్షకులు అంటున్నారు.
తెలుగులో దీపిక అతి తక్కువ కాలంలోనే భారీ అభిమానులను సంపాదించుకుంది. 'కార్తీక దీపం' ఫేమ్ ప్రేమి విశ్వనాథ్ తర్వాత, దీపిక ఆ స్థాయిలో తెలుగు కుటుంబ ప్రేక్షకుల ప్రేమను సంపాదించుకుందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే దీపిక తన సీరియల్ షూటింగ్లు, వ్యక్తిగత వివరాలు, ఇతర విషయాలను పంచుకుంటుంది. ఆమెకు ఇన్స్టా, యూట్యూబ్ ఖాతాలలో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
బ్రహ్మముడి సీరియల్లో నటించడానికి దీపికా రంగరాజు ఏ స్థాయిలో రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటుందో ప్రేక్షకులు చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ సీరియల్లో నటించడానికి ఆమెకు భారీ మొత్తంలో రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు టీవీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆమెకు ప్రతిరోజూ దాదాపు 35 వేల రూపాయలు పారితోషికం ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆమె దాదాపు 25 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొంటోంది. దీని కారణంగా, దీపికా రంగరాజు నెలకు దాదాపు 8 నుండి 10 లక్షలు సంపాదిస్తారని టీవీ వర్గాలు తెలిపాయి.
మరోవైపు హీరో మానస్ కూడా రోజుకు రూ.50,000 పారితోషకం తీసుకుంటారట. దీంతో నెలకు 20 నుంచి 25 రోజుల పాటు షూటింగ్ చేసినా.. నెలకు ఆయనకు రెమ్యూనరేషన్ రూ. 12 లక్షల వరకు అందుతుంది. తమిళ, తెలుగు టీవీ పరిశ్రమలో వెలుగులు విరజిమ్ముతున్న దీపిక రంగరాజు తమిళంలో కూడా ఒక సినిమాలో నటించింది. 'ఆరాధి' చిత్రం ద్వారా ఆమె సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. అందులో ఆమె పాత్రకు మంచి ఆదరణ లభించింది. కథ, పాత్ర నచ్చితే సినిమాల్లో నటిస్తానని దీపిక రంగరాజు చాలాసార్లు చెప్పింది.
