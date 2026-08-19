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Brahmanandam: బ్రహ్మానందం సోదరుడి భావోద్వేగం.. డబ్బులు వద్దు, తమ్ముడి నుంచి ఆ ఒక్క మాట చాలు!

Brahmanandam:ప్రముఖ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం సోదరుడు భావోద్వేగానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది. తనకు డబ్బులు అవసరం లేదని, తమ్ముడు బ్రహ్మానందం నుంచి ఒక్క మాట చాలు అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. బ్రహ్మానందం సోదరుడి భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 19, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:41 PM IST
Brahmanandam: బ్రహ్మానందం సోదరుడి భావోద్వేగం.. డబ్బులు వద్దు, తమ్ముడి నుంచి ఆ ఒక్క మాట చాలు!
Image Credit: Brahmanandam Brother Gets Emotional(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Brahmanandam: బ్రహ్మానందం సోదరుడి భావోద్వేగం.. డబ్బులు వద్దు, తమ్ముడి నుంచి ఆ ఒక్క మాట చాలు!
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