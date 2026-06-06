Buchi Babu Apology To Janhvi Kapoor: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ కలయికలో రూపొందిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'పెద్ది'. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఇటీవల థియేటర్లలో విడుదలై సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయితే ఇటీవలే ఈ సినిమాలో కొన్ని సన్నివేశాలు ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి. ఆ సీన్లపై వస్తున్న విమర్శలపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందించాడు.
సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రను చూపించిన విధానం, అలాగే కొన్ని సీన్లపై ప్రేక్షకుల నుంచే కాకుండా పలువురు సినీ సెలబ్రిటీల నుంచి కూడా తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా సినిమాపై వస్తున్న విమర్శలపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందించడమే కాకుండా.. తన తప్పును అంగీకరిస్తూ సోషల్ మీడియాలో క్షమాపణలు చెబుతు పోస్టు పెట్టాడు.
"క్షమాపణలు కోరుతున్నా: బుచ్చిబాబు"
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు ఆ పోస్టు ద్వారా స్పందిస్తూ.. మహిళల పట్ల తనకు ఎప్పుడూ అపారమైన గౌరవం ఉంటుందని తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. "ఒక దర్శకుడిగా సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకులను అలరించడం, వారిలో స్ఫూర్తి నింపడమే నా లక్ష్యం. ఎవరినీ అసౌకర్యానికి గురిచేయాలనో, అగౌరవపరచాలనో నేను అనుకోలేదు. 'పెద్ది' సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలపై వస్తున్న అభ్యంతరాలు, విమర్శలను మేము చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాం. తెరపైన, తెర వెనుక కూడా మహిళలకు నేను ఇచ్చే గౌరవం ఎప్పటికీ తగ్గదు. ఎవరినైనా అగౌరవపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు. ఈ సినిమాలోని కొన్ని సీన్లు మీ మనోభావాలను దెబ్బతీసి ఉంటే.. అందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాను" అని బుచ్చిబాబు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు.
అభ్యంతర సన్నివేశాల్లో మార్పు!
అభ్యంతరాలు, విమర్శలు తీవ్రం కావడంతో ఆయా సన్నివేశాలను సినిమాలో నుంచి తొలగించడమో లేదా మార్పులు చేయడమో చేస్తున్నట్లు దర్శకుడు అధికారికంగా ప్రకటించారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వ్యతిరేకతను గమనించిన వెంటనే, వివాదస్పద సన్నివేశాల్లో మార్పులు చేయాలని చిత్రబృందం నిర్ణయించింది.
ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తేనే సినిమా ఎదుగుతుందని, భవిష్యత్తులో కథలు రాసుకునేటప్పుడు అభిమానుల భావోద్వేగాలు, అంచనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తామని బుచ్చిబాబు చెప్పారు.
ప్రతి మహిళా గౌరవానికి అర్హురాలని, రాబోయే రోజుల్లో మహిళలను మరింత శక్తిమంతంగా చూపించే కథలను చెప్పడానికి తాను కట్టుబడి ఉంటానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 'పెద్ది' సినిమాపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ బుచ్చిబాబు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
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