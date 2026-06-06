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Buchi Babu Apology: ఎట్టకేలకు జాన్వీ కపూర్‌కు క్షమాపణ చెప్పిన 'పెద్ది' డైరెక్టర్..సినిమాలో ఆ సీన్లు కట్‌ చేస్తానని హామీ!

Buchi Babu Apology To Janhvi Kapoor: 'పెద్ది' సినిమాలో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్‌పై అభ్యంతర సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్లు తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే నెట్టింట వస్తున్న అభ్యంతరాలు, విమర్శలపై డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు స్పందించాడు. ఎట్టకేలకు జాన్వీ కపూర్‌కు, మహిళలపై అభ్యంతరకర సన్నివేశాలు చిత్రీకరించినందుకు ఆయన క్షమాపణలు తెలిపారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 06, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:57 PM IST
Buchi Babu Apology: ఎట్టకేలకు జాన్వీ కపూర్‌కు క్షమాపణ చెప్పిన 'పెద్ది' డైరెక్టర్..సినిమాలో ఆ సీన్లు కట్‌ చేస్తానని హామీ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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