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Buchibabu Sana: బండ్ల గణేష్ కొడుకుతో బుచ్చిబాబు.. ఆ కొత్త కాంబో నిజమేనా?

Buchibabu Sana: దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సనా, నిర్మాత బండ్ల గణేష్ కొడుకు మధ్య కొత్త సినిమా కాంబినేషన్‌ అంటూ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ నిజమేనా? బండ్ల గణేష్ తనయుడిని హీరోగా పరిచయం చేసేందుకు బుచ్చిబాబు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ప్రస్తుతం దీనిపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ కాంబినేషన్‌పై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు. బుచ్చిబాబు ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్‌తో ‘పెద్ది’ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:00 PM IST
Buchibabu Sana: బండ్ల గణేష్ కొడుకుతో బుచ్చిబాబు.. ఆ కొత్త కాంబో నిజమేనా?
Image Credit: buchibabu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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