/Buchibabu Sana: బండ్ల గణేష్ కొడుకుతో బుచ్చిబాబు.. ఆ కొత్త కాంబో నిజమేనా?

Buchibabu Sana: పెద్ది సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా ప్రస్తుతం తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్పై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. రామ్ చరణ్తో కలిసి చేసిన భారీ చిత్రం తర్వాత ఆయన నెక్ట్స్ మూవీ ఎవరితో ఉండబోతుందనే ఆసక్తి సినీ వర్గాల్లో నెలకొంది. ఈ క్రమంలో బుచ్చిబాబు తదుపరి సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికరమైన ప్రచారం టాలీవుడ్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
బుచ్చిబాబు మరోసారి ఓ కొత్త హీరోను ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈసారి నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనయుడు హితేష్ను హీరోగా లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల కుటుంబ వేడుకలో హితేష్ చేసిన డ్యాన్స్కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఎన్టీఆర్ నటించిన టెంపర్ సినిమాలోని టైటిల్ సాంగ్కు హితేష్ చేసిన డ్యాన్స్ నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. అతడి లుక్స్, డ్యాన్స్పై కూడా పలువురు స్పందించారు.
హితేష్ను హీరోగా పరిచయం చేయాలనే ఆలోచనలో బండ్ల గణేష్ ఉన్నారనే వార్తలు గతంలోనూ వినిపించాయి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్కు బుచ్చిబాబు దర్శకత్వం వహించే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం రావడంతో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. బుచ్చిబాబు తన తొలి చిత్రం ఉప్పెన తో వైష్ణవ్ తేజ్ను హీరోగా పరిచయం చేసి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోలతో భారీ స్థాయి సినిమాలు చేస్తూ తన స్థాయిని మరింత పెంచుకున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ను బండ్ల గణేష్ స్వయంగా నిర్మించే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. తన కుమారుడి డ్యాన్స్ చూసి బండ్ల గణేష్ భావోద్వేగానికి గురైన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. హితేష్ను సినీ రంగంలో హీరోగా చూడాలనే ఆసక్తి ఆయనకు ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో హితేష్ హీరోగా సినిమా వస్తుందనే ప్రచారం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
అయితే ఇప్పటివరకు ఈ కాంబినేషన్పై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. బుచ్చిబాబు, హితేష్ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వార్తలు ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న ప్రచారానికే పరిమితమయ్యాయి. ఈ కాంబినేషన్ నిజంగా ఖరారైందా, బండ్ల గణేష్ తనయుడిని బుచ్చిబాబు హీరోగా పరిచయం చేయనున్నారా అనే విషయాలపై క్లారిటీ రావాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
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