English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bullet Train: ముంబైలో వేగంగా కొనసాగుతున్న బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ పనులు..

Bullet Train: బుల్లెట్ ట్రైయిన్ .. ఒకప్పుడు ఇతర దేశాలను చూసి మన దేశంలో సాధ్యమేనా అనుమానాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. కానీ నరేంద్ర మోడీ 11 యేళ్ల క్రితం అధికారంలోకి వచ్చాకా.. మన దేశంలో పలు రాష్ట్రాల్లో మెట్రో ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం మన దేశంలో తొలిసారి ముంబై, అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైల్ మార్గం పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Bullet Train: ముంబైలో వేగంగా కొనసాగుతున్న బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ పనులు..

Mumbai - Ahmedabad Bullet Train: ముంబైలో బుల్లెట్‌ రైలు ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ముంబై-అహ్మదాబాద్‌ బుల్లెట్‌ రైలు ప్రాజెక్టులోని మొదటి సొరంగంపై పురోగతి పనులు పూర్తయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పనులను రైల్వే మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ మార్గంలో అశ్వని వైష్ణవ్ .. సొరంగం పురోగతి జరుగుతున్న పనులను అబ్జర్వ్ చేశారు. ముంబైలో బుల్లెట్‌ రైలు ప్రాజెక్టు మొదటి సముద్రగర్భ సొరంగం పనులు పూర్తయ్యాయని మంత్రి తెలిపారు. ఈ సొరంగం ఘన్సోలి, షిల్ఫాటా మధ్య నిర్మిస్తున్నారు. 21 కిలోమీటర్ల సముద్రగర్భ సొరంగంలో అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సొరంగం న్యూ ఆస్ట్రియన్‌ టన్నెలింగ్‌ పద్ధతిలో నిర్మించడం జరుగుతోందన్నారు. మొత్తం కారిడార్‌లో 12 రైల్వే స్టేషన్లు ఉండనున్నాయి. ముంబైలో బీకేసీ ఏకైక భూగర్భ రైల్వే స్టేషన్‌. మరోవైపు ముంబై బుల్లెట్ రైల్ మార్గంతో పాటు తెలంగాణ నుంచి చెన్నై బుల్లెట్ రైలు మార్గం పనులతో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ మీదుగా చెన్నైకు బుల్లెట్ రైల్ మార్గానికి కేంద్రం పచ్చ జెండా ఊపింది. బుల్లెట్ రైల్ మార్గం పనులు జరుగుతున్న మార్గాల్లో భూ సేకరణ బాధ్యత రాష్ట్రానికి అప్పగించింది. 

తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు భూమిని అప్పగిస్తే.. పనులు మొదలు పెడతామని కేంద్రం తెలిపింది. మరోవైపు కేంద్రం సికింద్రాబాద్ నుంచి ఖాజీపేట, బలార్షా మార్గంలో నాల్గో రైల్వే పనులు పూర్తయ్యాయి. అటు మహబూబ్ నగర్ నుంచి తిరుపతి వరకు డబ్లింగ్ పనులను పూర్తి చేస్తోంది. ఇప్పిటికే పనలు పూర్తయ్యాయి. దీంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కొత్త బుల్లెట్ రైల్ తో పాటు వందే భారత్ సహా ఇతర రైళ్లను కేటాయించింది. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Mumbai Ahmedabad bullet trainbullet rail projectmumbai Ahmedabad project WorksMumbai–Ahmedabad high speed rail corridormumbai

Trending News