Bullet Train: ముంబైలో వేగంగా కొనసాగుతున్న బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ పనులు..

Mumbai - Ahmedabad Bullet Train: ముంబైలో బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ముంబై-అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టులోని మొదటి సొరంగంపై పురోగతి పనులు పూర్తయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పనులను రైల్వే మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ మార్గంలో అశ్వని వైష్ణవ్ .. సొరంగం పురోగతి జరుగుతున్న పనులను అబ్జర్వ్ చేశారు. ముంబైలో బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు మొదటి సముద్రగర్భ సొరంగం పనులు పూర్తయ్యాయని మంత్రి తెలిపారు. ఈ సొరంగం ఘన్సోలి, షిల్ఫాటా మధ్య నిర్మిస్తున్నారు. 21 కిలోమీటర్ల సముద్రగర్భ సొరంగంలో అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ సొరంగం న్యూ ఆస్ట్రియన్ టన్నెలింగ్ పద్ధతిలో నిర్మించడం జరుగుతోందన్నారు. మొత్తం కారిడార్లో 12 రైల్వే స్టేషన్లు ఉండనున్నాయి. ముంబైలో బీకేసీ ఏకైక భూగర్భ రైల్వే స్టేషన్. మరోవైపు ముంబై బుల్లెట్ రైల్ మార్గంతో పాటు తెలంగాణ నుంచి చెన్నై బుల్లెట్ రైలు మార్గం పనులతో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ మీదుగా చెన్నైకు బుల్లెట్ రైల్ మార్గానికి కేంద్రం పచ్చ జెండా ఊపింది. బుల్లెట్ రైల్ మార్గం పనులు జరుగుతున్న మార్గాల్లో భూ సేకరణ బాధ్యత రాష్ట్రానికి అప్పగించింది.
తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు భూమిని అప్పగిస్తే.. పనులు మొదలు పెడతామని కేంద్రం తెలిపింది. మరోవైపు కేంద్రం సికింద్రాబాద్ నుంచి ఖాజీపేట, బలార్షా మార్గంలో నాల్గో రైల్వే పనులు పూర్తయ్యాయి. అటు మహబూబ్ నగర్ నుంచి తిరుపతి వరకు డబ్లింగ్ పనులను పూర్తి చేస్తోంది. ఇప్పిటికే పనలు పూర్తయ్యాయి. దీంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కొత్త బుల్లెట్ రైల్ తో పాటు వందే భారత్ సహా ఇతర రైళ్లను కేటాయించింది.
