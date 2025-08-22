Bun Butter Jam Review: ‘బన్ బటర్ జామ్’ మూవీ ఎలా ఉంది..! ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..

‘బన్ బటర్ జామ్’ పేరుతోనే కాకుండా వెరైటీ పబ్లిసిటీతో సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. ఇక తమిళంలో హిట్టైన ఈ లవ్ స్టోరీ.. తాజాగా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం తెలుగు ఆడియన్స్ ను మెప్పించింది.
కథ విషయానికొస్తే..
ఉమ (దేవ దర్శిని), లలిత (శరణ్య) లవ్ మ్యారేజెస్ తో పాటు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లీళ్లు ఏవి నిలబడటం లేదని తెలుసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న తమ బిడ్డల్ని పెళ్లి చేయాలనుకుంటారు వీళ్లిద్దరు. లలితకు తన కుమారుడు చంద్రు (రాజు జయమోహన్), ఉమ తన కుమార్తె మధుమతి (ఆద్య ప్రసాద్)ఒకటి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అందుకోసం లలిత ఉమ ఇంటి పక్కనే ఓ ఇంటిని కిరాయికి తీసుకుంటుంది ఉమ. అయితే చంద్రు మాత్రం నందిని (భవ్య త్రికా)ను ప్రేమిస్తుంటాడు. మధుమతి మరో వ్యక్తి ఆకాష్ (వీజే పప్పు)ను లవ్ చేస్తుంటుంది. ఇక వీళ్లిద్దరు ప్రేమలు సఫలం అయ్యాయా.. అయితే తమ బిడ్డలను ఓ జంటగా పెళ్లి చేద్దామనుకున్న ఉమ, లలితల ప్లాన్ వర్కౌట్ అయిందా.. ? చివరకు బిడ్డలను అనుకున్నది జరిగిందా.. ? తమ తల్లులు అనుకున్న ప్లాన్ వర్కౌట్ అయిందా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ప్రస్తుతం మన సమాజంలో ప్రేమలు, పెళ్లిళ్లు, విడాకులు అనే కాన్సెప్ట్ ను తీసుకొని దాన్ని హిల్లేరియస్ గా తెరకెక్కించడంలో దర్శకుడు మార్క్ కనబడింది. అంతేకాదు దర్శకుడు ప్రస్తుతం మన చుట్టూ సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటనలను చూసి ఈ కథను బాగానే రాసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నవారితో పాటుగా .. పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహాలు చిన్న చిన్న విషయాలకు పంతాలకు పోయి విడాకులు దాకా తెచ్చుకుంటున్నారు. అలాంటి కాన్సెప్ట్ నే కొద్దిగా హిల్లేరియస్ గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ చివర్లో సందేశం ఇచ్చాడు. ప్రస్తుత యూత్ ఈ కథకు ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యేలా సన్నివేశాలు రాసుకున్నాడు.
ముఖ్యంగా లవ్ అనేది ఎలా ఉండాలి.. ? ఎదుటివాళ్లకు ఎలాంటి ప్రేమను ఇవ్వాలి.. ? ఎలా ప్రేమించాలనే దానిపైనే దర్శకుడు ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టాడు. ప్రేమలో ఓడిపోతే సర్వం కోల్పోయినట్టు ఇప్పటి యూత్ భావిస్తోంది. దాన్నుంచి యువత బయటకు రావాలని సూచిస్తుంది. యువతీ, యువకుల మధ్య ప్రేమ ఒక్కటే కాదు.. తల్లిదండ్రులు.. తోబట్టువుల ప్రేమ కూడా గొప్పదన్న విషయాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేసాడు.
ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం రెగ్యులర్ కాలేజీ సీన్లు.. కుటుంబ సన్నివేశాలు.. హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్ ట్రాక్.. ప్రేమ ఒక్కటే జీవితం కాదు.. అంతకు మించి జీవితానికి అర్ధం ఉందని చెప్పాడు. గతాన్ని తలుచుకోవడం.. భవిష్యత్తు గురించి బాధ పడటం కన్నా.. వర్తమానంలో బతకడాన్ని ఈ సినిమాలో చూపెట్టాడు. ప్రస్తుతం యూత్ ఎలా ఉండాలో ఈ చిత్రంలో చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు. ఈ సినిమాకు ఆర్ఆర్ బాగుంది. తెలుగులో పాటలు పెద్దగా సింక్ కాలేదు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఎడిటర్ ఫస్టాఫ్ ను ఇంకాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. మొత్తంగా యువతకు సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమాలో చంద్రూగా నటించిన రాజు జయమోహన్ తన నటనతో మెప్పించాడు. కొన్ని సీన్స్ లో తడబడ్డట్టు కనబడ్డా ఓవరాల్ గా తన యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. అమ్మాయిలంటే ఆమడదూరం పరిగెత్తే బిడియం ఉన్న యువకుడి పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. నందిని పాత్ర ఇప్పటి మహిళలు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య అమ్మాయిలు సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ కావాలని ప్రయత్నించడానికి రీల్స్, వీడియోలు అంటూ హల్ చల్ చేస్తున్నారు. అలాంటి పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు సినిమా సక్సెస్ లో కీ రోల్ పోషించారు.
పంచ్ లైన్..యూత్ కు సందేశం ఇచ్చే ‘బన్ బటర్ జామ్’
రేటింగ్: 3/5
