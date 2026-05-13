Bunny Vas: స్టార్ హీరోలకు నిర్మాత బన్నీ వాస్ మాస్ వార్నింగ్.. మెత్తటి సుత్తితో గట్టి దెబ్బ..

ఒకప్పటిలా థియేటర్స్ కు వచ్చే ప్రేక్షకుల సంఖ్య భారీగా తగ్గిపోయింది. రూపాయి ఆదాయం అందరికీ దాదాపు పోయిందన్నారు నిర్మాత బన్నీ వాస్. థియేటర్స్ కు వచ్చే కొద్ది పాటీ ప్రేక్షకులనే నిర్మాతలు, హీరోలు పీడించుకొని తింటున్నారు. టికెట్ రేట్స్ పెంచడం మూలానా సినిమాలకు వందల కోట్లు వస్తున్నాయని తెలిపారు నిర్మాత బన్ని వాస్. అంతేకాదు బడా చిత్రాలకు కూడా ఇంకమ్ రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాము. కానీ ఆ వసూల్లు నిజంగా ఆడియన్స్ సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదని బాంబ్ పేల్చారు. టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవే అన్నారు. ఓ కామన్ సినీ ప్రేమికుడు థియేటర్కు రావాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందువల్లే థియేటర్స్ ఆక్యుపెన్షీ తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకుంటున్నారు. అంతకంటే తెలివి తక్కువ తనం ఇంకొకటి ఉండదన్నారు.
పెద్ద సినిమాలకు స్టార్ పవర్ వల్ల ప్రేక్షకులకు థియేటర్స్ కు క్యూ కడుతున్నారు. కానీ చిన్న చిత్రాల పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా తయారైందన్నారు. వారి ఆదాయం పావలా స్థాయికి పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ చారాణా ఎవరు ఎంత తీసుకోవాలి అని మనం కొట్టుకుంటున్నామన్నారు. అసలు మన రూపీ ఆదాయం ఎందుకు పోయిందో మాత్రం మర్చిపోతున్నట్టు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
ఇక్కడ నిర్మాతలు నష్టపోతున్నారు. అదే విధంగా సింగిల్ స్క్రీన్ ఎగ్జిబిటర్లు తీవ్రంగా లాస్ అవుతున్నారు. ఇది వాస్తవం. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదన్నారు.ఈ దుస్థితికి కారణాలు వెతకాలి. ఉన్న ఆదాయంలో ఎవరు ఎంత పంచుకోవాలి అని వాదించుకోవడం కంటే, ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది. దాన్ని సరిచేసుకోవడం ముఖ్యమా కాదా అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలి.
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని…
— Bunny Vas (@TheBunnyVas) May 13, 2026
అంతేకాదు బన్ని వాసు దీనికి ప్రధాన కారణాలను ప్రస్తావించారు.
1. ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోలు యేడాదికి మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసేవాళ్లు. దీంతో థియేటర్స్ రన్ కంటిన్యూగా ఉండేది. ఇపుడు మన స్టార్ హీరోలు సినిమాలు పూర్తి చేయడానికి చాలా ఎక్కువ టైమ్ తీసుకుంటున్నారు. సగటు ప్రేక్షకుడిని థియేటర్కు తీసుకురావడంలో హీరోల పాత్ర చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ప్రేక్షకుడిని థియేటర్కు రప్పించడంలో హీరోల ప్రభావమే ఎక్కువ. అందుకే హీరోలు రెండు మూడేళ్లకు కాకుండా కంటిన్యూగా యేడాదికి మినిమం రెండు సినిమాలు రిలీజయ్యే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. లేట్ రిలీజ్ వల్ల ప్రేక్షకులు థియేటర్స్ కు వద్దామన్న ఆలోచన తగ్గిపోతుంది. దాని ప్రభావం కేవలం పెద్ద సినిమాలపైనే కాదు, చిన్న సినిమాల మీద కూడా పడుతుంది.
2. సినిమాలను కేవలం 27 రోజుల్లోనే OTTలో విడుదల చేయడం వల్ల ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు రావడం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఇది అందరు అంగీకరించాల్సిన వాస్తవం.
3. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే స్థాయి కంటెంట్ లేకపోవడం. ఇంత ఖర్చు పెట్టి టాకీస్ కు వెళ్లాలా అనే ఆలోచన ప్రేక్షకులకు కలుగుతుంది.
4. మల్టీప్లెక్సుల్లో పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉండే క్యాంటీన్ ధరలు.
ఈ నాలుగు కారణాల్లో మూడు కారణాలు మన చేతిల్లోనే ఉన్నాయి.కంటెంట్ విషయం మాత్రమే పూర్తిగా మన నియంత్రణలో ఉండదు. వీటిని సరిచేయకుండా, ఎంత శాతం పంచుకోవాలి అని వాదించుకున్నా ఉపయోగం లేదన్నారు. రేపు వచ్చే ఆ 25 పైసల ఆదాయంలో ఎవరు ఎంత తీసుకోవాలి అని కొట్టుకోవడం తప్ప, దాంతో ఎవరికీ నిజమైన లాభం ఉండదని కుంబ బద్దలు కొట్టాడు. సమస్యను మూలాల్లోంచి సరిచేయాలన్నారు. ఇప్పటికే తగ్గిపోయిన ఆదాయం మీదే పోరాడటం వల్ల ఏం లాభం ఉండదన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.