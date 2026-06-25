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Krishi Thapanda: కన్నడ నటి, బిగ్ బాస్ ఫెమ్ నివాసంలో డెడ్ బాడీ కలకలం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Man dead body found at Krishi thapanda house: నటి కృషి తపండ నివాసంలో ఒక వ్యక్తి ఉరివేసుకుని సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. వెంటనే సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సదరు వ్యక్తి పలు మార్లు గతంలో నటి కృషి తపండతో కలిసినట్లు సమాచారం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:07 PM IST
Krishi Thapanda: కన్నడ నటి, బిగ్ బాస్ ఫెమ్ నివాసంలో డెడ్ బాడీ కలకలం.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: krishithapanda(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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