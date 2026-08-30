/Romanchakam: సందీప్ రెడ్డి వంగా రేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుందా..రోమాంచకం’పై పెరుగుతున్న అంచనాలు

Romanchakam: టాలీవుడ్లో కొత్తగా ఉండే కథలు, డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్న సినిమాలకు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్, ఇంటెన్స్ డ్రామా, బోల్డ్ సీన్స్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న సినిమాలపై ఆసక్తి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటి క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్న సినిమా ‘రోమాంచకం’.
‘రోమాంచకం’ అనే టైటిల్ కూడా సినిమాపై మొదటి నుంచే ప్రత్యేకమైన ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. సాధారణ కమర్షియల్ సినిమాలకు భిన్నంగా కథను చెప్పే ప్రయత్నం ఇందులో కనిపిస్తుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. కథలోని పాత్రలు, వాటి మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్, ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను చూపించే విధానం సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఇటీవల కాలంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాలు ప్రేక్షకులపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి. ఆయన సినిమాల్లో కథతో పాటు పాత్రల భావోద్వేగాలు, వాటి ప్రవర్తన, ఇంటెన్స్ సీన్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకే ఆయన సినిమాలు విడుదలకు ముందే భారీ చర్చను క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ‘రోమాంచకం’ విషయంలో కూడా అలాంటి ఆసక్తి కనిపిస్తుండటం గమనించాల్సిన విషయం.
అయితే సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాల స్థాయిలో ఇంపాక్ట్ ఇవ్వడం అంత సులభం కాదు. దానికి బలమైన కథ, మంచి నటన, పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్మెంట్, ప్రేక్షకులను చివరి వరకు కట్టిపడేసే స్క్రీన్ప్లే అవసరం. ఈ విషయంలో ‘రోమాంచకం’ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందనేది సినిమా విడుదల తర్వాతే తెలుస్తుంది.
మరోవైపు కేవలం కమర్షియల్ అంశాలపై ఆధారపడకుండా కథకు సరిపోయే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్గా మారవచ్చు. యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్తో పాటు కొత్తగా అనిపించే సన్నివేశాలు ఉంటే సినిమా మరింత మందికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో, సినీ వర్గాల్లో ‘రోమాంచకం’ గురించి చర్చ నెమ్మదిగా పెరుగుతోంది. విడుదల దగ్గర పడే కొద్దీ ఈ బజ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మరి సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాల మాదిరిగా ‘రోమాంచకం’ కూడా ప్రేక్షకులపై బలమైన ముద్ర వేస్తుందా? సినిమా చూసిన తర్వాతే దీనికి సమాధానం దొరుకుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ సినిమాపై ఆసక్తి రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న మాట వాస్తవమే.
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