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Romanchakam: సందీప్ రెడ్డి వంగా రేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుందా..రోమాంచకం’పై పెరుగుతున్న అంచనాలు

Romanchakam: సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తున్న ‘రోమాంచకం’ పై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక జంటగా నటించిన ఈ యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు ట్రైలర్ మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది. అయితే సందీప్ రెడ్డి వంగా బ్రాండ్ ఇంపాక్ట్ ఈ సినిమాకు ఎంతవరకు కలిసొస్తుందనే ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 3న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:00 PM IST
Romanchakam: సందీప్ రెడ్డి వంగా రేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుందా..రోమాంచకం’పై పెరుగుతున్న అంచనాలు
Image Credit: Romanchakam(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Romanchakam: సందీప్ రెడ్డి వంగా రేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తుందా..రోమాంచకం’పై పెరుగుతున్న అంచనాలు
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