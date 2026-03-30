English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Carmeni Selvam: 'కార్మేని సెల్వం' కొత్త ప్రభంజనం.. నిర్మాణ వ్యయం తగ్గించేందుకే ఇలా..

Carmeni Selvam: కార్మేని సెల్వం మూవీ ఏప్రిల్ 3వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామానుజన్ ఎంకే మీడియాతో మాట్లాడారు. సంగీత ప్రపంచంలో ఈ సినిమా కొత్త ప్రభంజనం అని అన్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:25 PM IST

Trending Photos

Carmeni Selvam: విలక్షణ నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించగా.. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై  అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మించారు. మ్యూజిక్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటూ మ్యూజిక్ క్లౌడ్ స్టూడియో అండ్ టెక్నాలజీ పేరుతో  రామానుజన్ ఎంకే ఈ సినిమా సంగీతం అందించారు. ఈ మూవీ నుంచి రిలీజ్ అయిన ‘అరెరె’ అంటూ సాగే ఎమోషనల్‌ సాంగ్ ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామానుజన్ ఎంకే చిత్ర విశేషాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒక సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించిన ఘనత వ్యక్తికి కాకుండా.. సంస్థకు దక్కాలనే ఉద్దేశంతో తాము బెంగళూరులో  ‘Musicloud Studio & Technology’ని ప్రారంభించినట్లు ఆయన తెలిపారు. సౌండ్ డిజైన్, వాయిస్ ఓవర్, డబ్బింగ్ సేవలు అందిస్తూ.. ఇప్పుడు కార్మేని సెల్వం మూవీకి మ్యూజిక్ అందించామన్నారు. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు కాకుండా.. సంస్థ పేరును ప్రకటించామన్నారు. ప్రస్తుతం సినిమా నిర్మాణం కోసం వ్యయం భారీగా పెరుగుతోందని..  మంచి కథాంశాలను  ప్రోత్సహించాలంటే కాస్త నిర్మాణ వ్యయాన్ని తగ్గించాల్సి ఉందన్నారు. ఈ సినిమా కోసం సంగీత నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చును తగ్గించేందుకు ఇలా ప్లాన్ చేశామన్నారు. సంగీత రంగంలో ఇదొక  కొత్త ప్రభంజనం అనుకోవచ్చని అన్నారు.

గతంలో తాను 'కురైయొండ్రుమ్ ఇల్లై' సినిమాకు పనిచేశానని.. ఇప్పుడు ‘కార్మేని సెల్వం’ వంటి గొప్ప   ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. డైరెక్టర్ రామ్ చక్రితో పరిచయం తన జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్ అని అన్నారు. ఈ సినిమా కోసం  4 సాంగ్స్, బీజీఎం, OST ట్రాక్స్ కంపోజ్ చేశానని తెలిపారు. తండ్రి-కొడుకు మధ్య బంధాన్ని చూపించే నేపథ్యంలో అరెరె సాంగ్ వస్తుందని.. ఈ పాటకు తెలుగులో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందన్నారు. ఈ పాటలో వైలిన్, ఫ్లూట్ బదులుగా సరంగి ఉపయోగించడంతో భావోద్వేగాన్ని మరింత బలంగా చూపించిందన్నారు. కనీసం 10 మంచి.. అర్థవంతమైన సినిమాలకు సంగీతం అందించాలనేది తన కోరిక అని చెప్పారు. తన పేరు కంటే తన సంగీతమే ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలవాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Carmeni SelvamCarmeni Selvam UpdatesCarmeni Selvam MovieSamuthirakaniSamuthirakani Movies

Trending News