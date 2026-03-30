Carmeni Selvam: 'కార్మేని సెల్వం' కొత్త ప్రభంజనం.. నిర్మాణ వ్యయం తగ్గించేందుకే ఇలా..

Carmeni Selvam: విలక్షణ నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించగా.. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. పాత్వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మించారు. మ్యూజిక్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటూ మ్యూజిక్ క్లౌడ్ స్టూడియో అండ్ టెక్నాలజీ పేరుతో రామానుజన్ ఎంకే ఈ సినిమా సంగీతం అందించారు. ఈ మూవీ నుంచి రిలీజ్ అయిన ‘అరెరె’ అంటూ సాగే ఎమోషనల్ సాంగ్ ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామానుజన్ ఎంకే చిత్ర విశేషాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు.
ఒక సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించిన ఘనత వ్యక్తికి కాకుండా.. సంస్థకు దక్కాలనే ఉద్దేశంతో తాము బెంగళూరులో ‘Musicloud Studio & Technology’ని ప్రారంభించినట్లు ఆయన తెలిపారు. సౌండ్ డిజైన్, వాయిస్ ఓవర్, డబ్బింగ్ సేవలు అందిస్తూ.. ఇప్పుడు కార్మేని సెల్వం మూవీకి మ్యూజిక్ అందించామన్నారు. ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు కాకుండా.. సంస్థ పేరును ప్రకటించామన్నారు. ప్రస్తుతం సినిమా నిర్మాణం కోసం వ్యయం భారీగా పెరుగుతోందని.. మంచి కథాంశాలను ప్రోత్సహించాలంటే కాస్త నిర్మాణ వ్యయాన్ని తగ్గించాల్సి ఉందన్నారు. ఈ సినిమా కోసం సంగీత నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చును తగ్గించేందుకు ఇలా ప్లాన్ చేశామన్నారు. సంగీత రంగంలో ఇదొక కొత్త ప్రభంజనం అనుకోవచ్చని అన్నారు.
గతంలో తాను 'కురైయొండ్రుమ్ ఇల్లై' సినిమాకు పనిచేశానని.. ఇప్పుడు ‘కార్మేని సెల్వం’ వంటి గొప్ప ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. డైరెక్టర్ రామ్ చక్రితో పరిచయం తన జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్ అని అన్నారు. ఈ సినిమా కోసం 4 సాంగ్స్, బీజీఎం, OST ట్రాక్స్ కంపోజ్ చేశానని తెలిపారు. తండ్రి-కొడుకు మధ్య బంధాన్ని చూపించే నేపథ్యంలో అరెరె సాంగ్ వస్తుందని.. ఈ పాటకు తెలుగులో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందన్నారు. ఈ పాటలో వైలిన్, ఫ్లూట్ బదులుగా సరంగి ఉపయోగించడంతో భావోద్వేగాన్ని మరింత బలంగా చూపించిందన్నారు. కనీసం 10 మంచి.. అర్థవంతమైన సినిమాలకు సంగీతం అందించాలనేది తన కోరిక అని చెప్పారు. తన పేరు కంటే తన సంగీతమే ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలవాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.
