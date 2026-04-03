Carmeni Selvam Review: ‘కార్మేని సెల్వం’ మూవీ రివ్యూ.. సముద్రఖని సినిమా ఎలా ఉందంటే..!

Carmeni Selvam Movie Review: సముద్రఖని హీరోగా  అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కార్మేని సెల్వం’. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో బై లింగ్వల్ గా ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారమే విడుదలైంది. ఈ సినిమాను మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. ఈ చిత్రంలో  గౌతమ్ వాసుదేవ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించారు. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 3, 2026, 09:26 AM IST

సముద్రఖని డైరెక్టర్ కంటే యాక్టర్ గా ఫుల్ బిజీగా. ఓ వైపు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటిస్తూనే హీరోగా విభిన్న పాత్రలతో పలకరిస్తున్నాడు. తాజాగా 
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నేపథ్యంలో ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమా చేశాడు. ఈ చిత్రంతో సముద్రఖని మరో హిట్ అందుకున్నాడా లేడా అనేది మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

సెల్వం (సముద్రఖని) ఓ కారు డ్రైవర్. సంపత్ (గౌతమ్ వాసుదేవ మీనన్), దేవి (అభినయ) దగ్గర ఎన్నో ఏళ్లుగా నమ్మకస్తుడిగా పని చేస్తుంటాడు. అతని సతీమణి శాంతి (లక్ష్మి) ఓ ఇడ్లీ బండిని నడుపుతూ కుటుంబానికి వేనీళ్లకు చనీళ్లలా తన వంతు సంపాదిస్తుంది. కిరాయి ఇంట్లో ఉండే వీళ్లకు సొంతిల్లు కట్టుకోవాలనేది ఓ కల. దీంతో తమ సంపాదనలో కొంత డబ్బును దాస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో అనుకోకుండా సెల్వం మేనకోడలికి మేనమామ పెట్టే సారె విషయంలో అవమానం జరుగుతుంది. దీంతో అది సహించలేని భార్య శాంతి తాము దాచుకున్న డబ్బులతో పాటు ఒంటి మీదున్న నగలను తాకట్టుపెట్టి ఘనంగా సారె పెడతారు. మరోవైపు సెల్వం కుమారుడికి అనుకోని ప్రమాదం జరిగుతుంది. దీంతో రూ. 10 వేలు అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలా ఇంటి కోసం దాచుకున్న డబ్బు మొత్తం ఖర్చు కావడంతో సెల్వం తన యజమానికి తెలవకుండా కారును రెంట్ కు తిప్పుతుంటాడు. ఈ క్రమంలో యజమానికి తన కారును సెల్వం కిరాయికి తిప్పిన  విషయం తెలిసి ఎలా స్పందించాడు.  మరోవైపు చేసిన అప్పులను తీర్చడం కోసం సెల్వం ఎలాంటి పాట్లు పడ్డాడు. చివరకు వీరి జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగిందో తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు రామ్ చక్రి.. మొత్తంగా ఒకప్పుడు విసు, బాలచందర్ తెరకెక్కించిన సినిమాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ముఖ్యంగా మధ్య తరగతి, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ క్లాస్ వాళ్ల బతుకులు ఎలా ఉంటాయో కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించాడు. ఒకప్పటి మధ్యతరగతి మహా భారతం, అంతులేని కథ వంటి సినిమాలు గుర్తుకు తెచ్చాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ఇలాంటి తరహా కథలు చాలా తక్కువే వస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా వచ్చిన సిద్ధార్ధ్ 3 BHK సినిమా కూడా ఇలాంటి తరహా కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిందే. మన దేశంలో దాదాపు 70 శాతం మందికి సొంతిల్లు అనేది ఓ కల. అద్దె ఇంట్లోనే చాలా మంది ఉంటారు. తమ సంపాదనలో దాదాపు 40 శాతం ఇంటి అద్దెలకు వాటికే సరిపోతుంది. చాలీ చాలనీ జీతంతో నెట్టకొచ్చే బ్రతుకులు. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితులను ఈ సినిమాలో సెల్వం, లక్ష్మీ క్యారెక్టర్స్ లో చూపించారు. సాధారణంగా చుట్టాల్లో కూడా డబ్బులున్న వారిని ఓ రకంగా ట్రీట్ చేయడం.. లేని వారిని మరో విధంగా  ట్రీట్ చేస్తుంటారనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో చూపెట్టడం వంటి ఎమోషనల్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను కదిలిస్తాయి. మొత్తంగా నిజాయితీగా బతికే వ్యక్తి ఎలా ఈ మాయ ప్రపంచంలో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోవడంతో ఆ ఊబి నుంచి బయట పడటం కోసం పడే తిప్పలు. ముఖ్యంగా లాండ్ కొనే విషయంలో సెల్వం, శాంతి ల మధ్య వచ్చే వాగ్వాదం సీన్ హైలెట్. మొత్తంగా మన తాహతుకు తగ్గట్టు ఉండాలని చెప్పుకొచ్చారు. అవసరానికి మించి కొంటే అప్పుల పాలవుతామనే విషయాన్ని చెప్పారు. క్లైమాక్స్ లో సీన్స్ గుండెలను హత్తుకుంటుంది. దర్శకుడు తాను అనుకున్న కథకు న్యాయం చేశాడు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆకట్టుకుంటుంది. సినిమా సెకండాఫ్ ఒకదాని చుట్టే తిరగడం బోరింగ్ కొట్టిస్తుంది. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..

సముద్రఖని .. లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. తన నాచురల్ యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. భావోద్వేగాలు పలకించాడు. ఈ పాత్రలో సముద్రఖని కాదు.. ఆ పాత్రే కనపడేలా అద్భుతంగా చేశాడు. లక్ష్మి తన క్యారెక్టర్ కు న్యాయం చేసింది. కుటుంబ పోషణ కోసం ఇడ్లీ కొట్టు పెట్టుకునే గృహిణి పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసింది. వీళ్ల అబ్బాయిగా నటించిన నటుడు మంచి ఈజ్ తో మెప్పించాడు. గౌతమ్ వాసుదేవ మీనన్, అభినయలు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. ఇతర పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు పర్వాలేదనపించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘కార్మేని సెల్వం’.. ఓ సగటు మధ్య తరగతి మనిషి కథ

రేటింగ్: 2.75/5

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

