Carmeni Selvam: ట్రైలర్ తో ఆసక్తి రేకిస్తోన్న సముద్రఖని ‘కార్మేని సెల్వం’.. ఏప్రిల్ 3న విడుదల..

Carmeni Selvam Trailer Talk: సముద్రఖని దర్శకుడి కంటే నటుడిగా ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. అంతేకాదు ఒక మూసకు పరిమితం కాకుండా విభిన్న పాత్రలతో అలరిస్తున్నాడు. తాజాగా మధ్యతరగతి కుటుంబం నేపథ్యంలో ‘కార్మేని సెల్వం’ సినిమా చేశాడు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ట్రైలర్ లాంఛ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు. పాత్వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై తెరకెక్కుతోంది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కాబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, టీజర్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. తాజాగా గురువారం ఈ మూీ ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుత ట్రెండ్కు కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో విడుదలైన ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేసింది.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సముద్రఖనితో వర్క్ చేసిన తెలుగు డైరెక్టర్స్ ‘విమానం’ ఫేమ్ శివ ప్రసాద్, ‘రామం రాఘవం’ ఫేమ్ ధనరాజ్, ‘సేవ్ ద టైగర్స్’ ఫేమ్ తేజ కాకుమాను ఛీఫ్ గెస్టులుగా హాజరయ్యారు. ‘విమానం’ దర్శకుడు శివ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘మిడిల్ క్లాస్ నాన్న పాత్ర అనగానే ముందుగా యాదికి వచ్చేది సముద్రఖని పేరే. ఈ కథ చూస్తుంటే డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతుందనిపిస్తోంది. ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ చిత్రం ఉంటుందన్నారు. ఓ రకంగా సంసారం ఓ చదరంగంలో గొల్లపూడి చేసిన పాత్ర తరహాలో ఈ క్యారెక్టర్ ఉండబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
తేజ కాకుమాను మాట్లాడుతూ ..‘‘భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం ఎప్పుడో ఆగిపోయిందని ఒకింత ఆశ్యర్యకరమైన మాటలు చెప్పుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు అంతా డబ్బు చుట్టూనే తిరుగుతుంది. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ ఈ సినిమా కచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు.
ధనరాజ్ మాట్లాడుతూ ‘‘ఇలాంటి మంచి కథలను ఎంకరేజ్ చేస్తేనే మంచి సినిమాలు మరిన్ని వస్తాయననారు. ఈ మూవీ సూపర్ సక్సెస్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా వెర్సటైల్ యాక్టర్ సముద్రఖని మాట్లాడుతూ..‘‘మనం లైఫ్ను చూసే విధానాన్ని ఎన్ని రకాలుగా అయినా చెప్పొచ్చు. ఇందులో కూడా డిఫరెంట్గా చూపించబోతున్నట్టు తెలిపారు. రామ్ చక్రి వెరీ ఇంటెన్స్ క్రియేటర్. ఇలాంటి మంచి కథను నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన తనకు ధన్యవాదాలు. లక్ష్మి ప్రియా, అభినయ నటన అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. సినిమా చూసి థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ప్రేక్షకుడిని ఆలోచింపజేసేలా ఈ చిత్రం ఉంటుందన్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ తమ లోన్ ఈఎమ్ఐలను కూడా తక్కువ చేసుకోవాలనుకుంటారు. మనపై ఉన్న బరువులను తగ్గించుకుంటేనే.. మన డ్రీమ్స్ను నెరవేర్చుకోగలుగుతామన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ వెల్త్గా ఉంటే కచ్చితంగా గెలుస్తారు అని చెప్పే చిత్రమిదన్నారు.
చిత్ర దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ ‘‘సముద్రఖని ఈ చిత్రంలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ చూపించబోతున్నారు. నిర్మాత అరుణ్ చేసిన సపోర్ట్ ఎపుడు గుర్తుండిపోతుంది. ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకు ఈ చిత్రం కనెక్ట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ అప్పులను తగ్గించుకుని ఆనందంగా ఉండాలని ఈ చిత్రం ద్వారా చూపించబోతున్నట్టు తెలిపారు.
నిర్మాత అరుణ్ రంగరాజులు మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ మూవీ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్టనర్గా వ్యవహరిస్తున్న పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్కు స్పెషల్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్బంగా ఈ చిత్రంలో నటించిన నటీనటులు పాల్గొని ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడారు.
