/Chiranjeevi: మెగాస్టార్ అనారోగ్యం అంటూ మార్ఫింగ్ వీడియోలు.. పోలీస్ కేసు నమోదు..

Chiranjeevi Fake News: సోషల్ మీడియాతో లాభాలే కాదు.. నష్టాలు.. అనర్థాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ .. చిరంజీవి అనారోగ్యం పాలైనట్టు కొన్ని మార్ఫింగ్ ఫోటోలతో ఓ కథనాన్ని ప్రసారం చేశాయి. ఈ విషయం చిరంజీవి దృష్టికి కూడా వచ్చిందట. అంతేకాదు సదురు యూట్యూబ్ ఛానెల్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ ఓ ప్రముఖ లాయర్ జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులను ఫిర్యాదు చేశారు. అంతేకాదు సంబంధిత వీడియో స్క్రీన్ షాట్స్ తో పాటు సదురు కంటెంట్ ను పోలీసులకు ఎవిడెన్స్గా సమర్పించారు. కోర్టు అనుమతితో సదురు యూట్యూబ్ ఛానెల్ పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గతంలో కూడా చిరంజీవి సహా పలువురు నటీనటులపై ఇలాంటి తప్పుడు కథనాలు ఎన్నో పలు యూట్యూబ్ ఛానెల్స్లో ప్రసారం అయిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
యూట్యూబ్ పై చర్యలు..
గతంలో నటీనటులు వీటిని లైట్ తీసుకోవడంతో వీరి ఆగడాలు శృతి మించాయి. అందులో కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ వేరే దేశాల నుంచి రన్ అవ్వడంతో వారిపై ఎలాంటి క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోలేని నిస్సహాయ స్థితి నెలకొంది. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా మాత్రం సినీ నటులపై తప్పుడు కథనాలు ప్రసారం చేస్తోన్న యూట్యూబ్ చానెల్స్ పై చర్యలకు ఉపక్రమించడంతో వీరి ఆగడాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. పొంతన లేని వార్తలు.. వ్యూస్ కోసం కథనాలు వండి వారుస్తున్నారు. ఈ సదరు యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ కొంత మంది బతుకున్న పెద్ద సెలబ్రిటీలు చనిపోయినట్టు కూడా వార్తలు ఇచ్చిన సందర్భాలున్నాయి.
చిరంజీవి విషయానికొస్తే..
చిరంజీవి ఈ యేడాది సంక్రాంతికి ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమాతో పలకరించారు. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ యేడాది విడుదలైన చిత్రాల్లో ఇప్పటి వరకు ఇదే టాప్ గ్రాసర్గా ఉంది. అంతేకాదు దాదాపు ఈ చిత్రం రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు చిరంజీవి అదే ఊపులో బాబీ దర్శకత్వంలో తన 158వ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ సినిమా పూర్తి మాస్ ఎంటర్టైనర్గా రాబోతుంది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరనస కథానాయిక ఎంపిక జరగలేదు. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన రెజీనా, అంజలి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇందులో చిరు మరోసారి డ్యూయల్ రోల్లో కనిపించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై చిత్ర యూనిట్ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది. మరోవైపు చిరంజీవి హీరోగా వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ‘విశ్వంభర’ సినిమా ఈ యేడాదే రాబోతుంది. అంతా బాగుంటే ఈ యేడాది సమ్మర్లో విడుదల కావాల్సింది. కానీ గ్రాఫిక్స్ ఇతరత్రా పనులు మిగిలి ఉండటంతో లేట్ అవుతుంది. ఈ సినిమాను వీలైనంత త్వరగా ఆగష్టులో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తుంది.
