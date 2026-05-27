  Chiranjeevi: మెగాస్టార్ అనారోగ్యం అంటూ మార్ఫింగ్ వీడియోలు.. పోలీస్ కేసు నమోదు..

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ అనారోగ్యం అంటూ మార్ఫింగ్ వీడియోలు.. పోలీస్ కేసు నమోదు..

Chiranjeevi Morphing photos: ఈ మధ్యకాలంలో కొంత మంది యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ వాళ్లు వ్యూస్ కోసం తప్పుడు కథనాలు వండి వారుస్తున్నారు. సినిమాల విషయంలో ఓకే కానీ.. పర్సనల్ విషయాలను టార్గెట్ చేస్తూ తప్పుడు కథనాలు ప్రసారం చేస్తున్నారు. తాజాగా చిరంజీవిపై ఇలాంటి ఓ తప్పుడు కథనాన్ని ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రసారం చేయడంతో మెగాస్టార్ సీరియస్ అయ్యాడు. అంతేకాదు సదరు యూట్యూబ్ పై చర్యలకు ఉపక్రమించాడు. 
Published: May 27, 2026, 11:04 AM IST|Updated: May 27, 2026, 11:08 AM IST
Image Credit: Chirnajeevi (File/Photo)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

