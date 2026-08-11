Case filed on Big boss fame Rahul sipligunj and his friends: బిగ్బాస్ విజేత, ఫెమస్ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ చిక్కుల్లో పడ్డాడు. ఒక యువతి తనను రాహుల్ సిప్లిగంజ్ బావమరిది పెళ్లి పేరుతో మోసం చేశాడని పోలీసుల్ని ఆశ్రయించింది.ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ లో రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తో పాటు, అతని ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారని వారిపై కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో.. రాహుల్ సిప్లిగంజ్ స్నేహితుడు కర్వారపు రాహుల్ రెడ్డి తనను పెళ్లి పేరుతో శారీరంగా వాడుకున్నాడని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. పెళ్లి చేసుకొవాలని అడిగితే బెదిరింపులకు దిగారని చెప్పింది.
పెళ్లి చేసుకొవాలని కోరినందుకు ప్రైవేటు వీడియోలు బైటపెడతామని బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని యువతి వాపోయింది. అంతే కాకుండా తనను రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తో పాటు అతని స్నేహితులు బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని యువతి పేర్కొంది. వీరితో తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని యువతి పోలీసులకు లిఖిత పూర్వకమైన ఫిర్యాదు చేసింది.
యువతి ఫిర్యాదు మేరకు.. పోలీసులు.. ప్రముఖ అడ్వకేట్ గీతా ప్రసన్న చందన, ఆమె భర్త శివ నారాయణ, జర్నలిస్టులు నరేష్, ఉదయ్, సాయిరాంతోపాటు సువర్ణ, హరిణ్య రెడ్డి, కార్తీక్, కేఆర్ రెడ్డిలపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. మార్చి 10వ 2026 లో కేవలం రాహుల్ రెడ్డిపై మాత్రమే నగర పోలీస్ కమిషనర్కు యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. ఆతర్వాత మరల జూన్ 11వ తేదీన మరో 11 మంది పేర్లను చేర్చుతూ రెండో ఫిర్యాదు యువతి ఇచ్చింది.
అంతే కాకుండా రాహుల్ రెడ్డి నుంచి బాధితురాలు రూ. కోటి డిమాండ్ చేసిందని ఇవ్వక పోవడం వల్ల వేధింపులు, అత్యాచారం అంటు కేసులు పెట్టిందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.ఈ విధంగా గతంలో ఒకరి పేర్లు, ఆ తర్వాత మరల చాలా మంది పేర్లను ఈ కేసుల్లో చేర్చడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి. ఈ ఘటన టాలీవుడ్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook