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Rahul Sipligunj: సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌తో పాటు పలువురిపై కేసు నమోదు.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Case on Rahul Sipligunj: సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ బావమరిది పెళ్లి పేరుతో తనను మోసం చేశాడంటూ ఒక యువతి విశాఖపట్నం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:35 PM IST
Rahul Sipligunj: సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌తో పాటు పలువురిపై కేసు నమోదు.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: rahulsipligunj(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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