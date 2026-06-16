Save The Tigers Season 3 premiere: భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే చిన్న చిన్న తగాదాలను వినోదంగా మలచి తెరకెక్కించిన ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ వెబ్ సిరీస్ సూపర్హిట్ నిలవగా.. మూడో సీక్వెల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈనెల 19వ తేదీన విడుదలవుతున్న సందర్భంగా ప్రీమియర్ షో వేయగా.. చక్కటి స్పందన లభించింది. సరికొత్త సీజన్కు సంబంధించి పలువురు ప్రమఖులు తమ అభిప్రాయాలు పంచుకుని రివ్యూగా ఇచ్చారు. ‘సేవ్ ది టైగర్స్’ సీజన్ 3 ఎలా ఉందో వారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లోని ఏఎంబీ సినిమాస్లో సోమవారం సాయంత్రం “సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 3” గ్రాండ్ ప్రీమియర్ నిర్వహించగా అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై సందడి చేశారు. వారి నవ్వులతో థియేటర్ సందడిగా మారింది. వెబ్ సిరీస్లోని నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం, క్రియేటర్లతోపాటు అతిథులు, సెలబ్రిటీలు అందరూ కలిసి ప్రీమియర్ షో చూశారు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన రెడ్ కార్పెట్లు, హై-ఫ్యాషన్లో సెలబ్రిటీలు మెరిశారు.
హాజరైన వారు వీరే..
సేవ్ ది టైగర్స్ 3 స్పెషల్ సెలబ్రిటీ ప్రీమియర్ వేడుకలో యువ నటుడు సందీప్ కిషన్, సినీ ప్రముఖులు కామాక్షి భాస్కర్ల, రాగ్ మయూర్, బిగ్బాస్ తెలుగు 5 విజేత వీజే సన్నీ, సీజన్ 9 విజేత కల్యాణ్ పడాల, చైతన్య రావు, వెంకటేష్ కాకుమాను, కార్తీక్ రత్నం, ఆదిత్య మండల, శ్రీనాథ్ మాగంటి, జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాష్, నిరుపమ్, కిరీటి దామరాజు, మానస్ తదితరులు పాల్గొని ప్రీమియర్ను చూసి తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
ఎప్పుడు రిలీజ్?
సేవ్ ది టైగర్ నటీనటులు ప్రియదర్శి, వెన్నెల కిషోర్, జోర్దార్ సుజాత, కృష్ణ చైతన్య, దేవియాని శర్మ, అభినవ్ గోమటం, పావని గంగిరెడ్డి నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి చక్కటి స్పందన వచ్చింది. మూడు జంటల కథతో పాటు ప్రత్యేకమైన పాత్రలో వెన్నెల కిశోర్ నటించిన ఈ సిరీస్ను ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. జూన్ 19 నుంచి జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్-3కి కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. రెండు ప్రపంచాలు ఢీకొట్టేలా చేసిన గర్జన! దీనిని దేవుడి ప్లాన్ అనాలా, లేక విధి అనాలా!… అంటూ ప్రొమోలతో ప్రేక్షకులను వెబ్సిరీస్ ఆకర్షిస్తోంది. ఓటీటీల్లో వీక్షణలపరంగా సేవ్ ది టైగర్స్ అతిపెద్ద తెలుగు వెబ్ సిరీస్గా నిలిచింది. తొలి రెండు సీజన్స్లు కామెడీ, ఆసక్తికరమైన పాత్రలు, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్తో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్నాయి. రెండు సీజన్లు ఊహించని విజయం పొందడంతో సీజన్-3పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ కొత్త సీజన్ ఎలా ఉంటుంది? మూడు జంటలు ఏం చేయబోతున్నాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్లు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.