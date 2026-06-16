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Save The Tigers 3: జియో హాట్‌స్టార్‌లో 19న విడుదల.. ‘సేవ్ ది టైగ‌ర్స్’ సీజ‌న్ 3పై ప్రముఖుల రివ్యూ ఇదే!

Save The Tigers Season 3 premiere Review And Rating: మూడు జంటల మధ్య జరిగే గొడవలను సరదాగా.. వినోదంగా 'సేవ్‌ ది టైగర్స్‌' వెబ్‌ సిరీస్‌ రూపొందించగా.. తొలి రెండు సీజన్లు ఊహించని సక్సెస్‌ అయ్యాయి. దీంతో మూడో సీజన్‌పై భారీ అంచనాలు నెలకొనగా.. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రీమియర్‌ షోకు చక్కటి స్పందన లభించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 16, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:37 PM IST
Save The Tigers 3: జియో హాట్‌స్టార్‌లో 19న విడుదల.. ‘సేవ్ ది టైగ‌ర్స్’ సీజ‌న్ 3పై ప్రముఖుల రివ్యూ ఇదే!
Image Credit: Save The Tigers Season 3

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Save The Tigers 3: 19న విడుదల.. సేవ్ ది టైగ‌ర్స్’ సీజ‌న్ 3పై ప్రముఖుల రివ్యూ ఇదే!
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