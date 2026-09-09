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Mandadi First Review: సుహాస్ 'మండాడి' ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ సీన్స్‌కు గూస్ బంప్స్ పక్కా..!

Mandadi First Review: టాలెంటెడ్ నటులు సుహాస్, సూరి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ‘మండాడి’. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన థియేటర్లలో ఈ విడుదల కానుండగా.. తాజాగా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని U/A సర్టిఫికెట్ దక్కించుకుంది. మూవీపై సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు ప్రశంసించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 09, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:16 PM IST
Mandadi First Review: సుహాస్ 'మండాడి' ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ సీన్స్‌కు గూస్ బంప్స్ పక్కా..!
Image Credit: Mandadi Movie

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Mandadi First Review: సుహాస్ 'మండాడి' ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ సీన్స్‌కు గూస్ బంప్స్ పక్కా..!
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