Mandadi First Review: తమిళ్ హీరో సూరి, టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో సుహాస్ కాంబో మండాడి మూవీతో బాక్సాఫీసు ముందు సందడి చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆర్ఎస్ ఇన్పోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించారు. మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటించింది. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో రూపొందిన ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. బోట్ రేసింగ్, యాక్షన్, ఎమోషన్స్, పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్తో అలరిస్తామంటోంది మూవీ టీమ్. తెలుగులో మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పీ భారీ ఎత్తున విడుదల చేయనుంది. ఇక ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పాటలు, టీజర్ అన్నీ కూడా సినిమా మీద హైప్ను పెంచేశాయి. సూరి, సుహాస్ ప్రమోషన్స్ కూడా జోరుగా నిర్వహించడంతో ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ 10వ తేదీన విడుదల కానుండగా.. తాజాగా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంది.
ఈ సినిమాను వీక్షించిన సెన్సార్ బృందం U/A సర్టిఫికేట్ను జారీ చేసింది. సినిమాలోని సముద్రపు బోట్ ఛేజింగ్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయని.. యాక్షన్ ఘట్టాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసేలా ఉన్నాయని సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు ప్రశసించారు. మూవీ అద్భుతంగా వచ్చిందని మెచ్చుకున్నారు. ఈ సినిమాకి కథిర్ అందించిన విజువల్స్, జీవీ ప్రకాష్ BGM, పీటర్ హెయిన్, దిలీప్ సుబ్బురాయన్, మహేష్ మాథ్యూ కంపోజ్ చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా కానున్నాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఈ మూవీ తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది. బుకింగ్స్ పోర్టల్స్లో అడ్వాన్స్ టికెట్ల అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. సుహాస్, సూరి కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ తెచ్చే చిత్రంగా ‘మండాడి’ నిలిచే అవకాశం ఉంది.