Ari:‘అరి’ సినిమాపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రశంసలు..

Kishan Reddy Praises Ari Movie: ‘పేపర్ బాయ్’ లాంటి సున్నితమైన లవ్ స్టోరీతో అందరినీ మెప్పించిన డైరెక్టర్ ‘అరి’. ఈ వారం విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ చిత్రంపై పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ప్రశంసల ఝల్లు కురిపించారు. మీడియా నుంచి సోషల్ మీడియా వరకు మంచి మౌత్ టాక్ ఇలా అన్నీ కూడా పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి. ఈ వారం వచ్చిన చిత్రాలన్నింట్లోనూ అరి కాస్త ముందు వరుసలో ఉంది. అరిగి చిత్రానికి మంచి ప్రశంసలు లభించడంతో పాటు ప్రేక్షకుల ఆదరణ దక్కుతోంది. టీంలో కొత్త ఉత్తేజం వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
ఇక ‘అరి’ సక్సెస్ సాధించడంతో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సైతం దర్శకుడు జయశంకర్ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఏడేళ్ల శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కిందన్నారు. ‘అరి’ విజయం సాధించినందుకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేసారు. ప్రస్తుతం అరి చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజల్ని ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక అరి చిత్రంలోని కథ, కథనం, ఇచ్చిన సందేశం ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది.
‘అరి’ చిత్రానికి అనూప్ రూబెన్ సంగీతం స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. విజువల్స్ పరంగానూ మంచి పేరు వచ్చింది. మొత్తానికి అరితో దర్శకుడు జయశంకర్ వరుసగా రెండో విజయం అందుకున్నారు. ‘అరి’ సినిమాలోని మాటలు, పాటలు అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నాయి. సినిమా ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకూ ఓ ట్రాన్స్ లో దర్శకుడు జయశంకర్ సీన్ టు సీన్ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారని చూసిన ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ చిత్రంలో వినోద్ వర్మతో పాటు అనసూయ భరద్వాజ్, సాయి కుమార్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ కు అందరూ ఫిదా అవుతున్నారు.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.