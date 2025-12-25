Champion Movie Review:‘ఛాంపియన్’ మూవీ రివ్యూ.. రోషన్ మేక హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Champion Movie Review: తెలుగులో గత కొన్నేళ్లుగా రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీస్ కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కిన చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. ఈ కోవలో వచ్చిన చిత్రం ‘ఛాంపియన్’. నిర్మల కాన్వెంట్,  పెళ్లి సందడి సినిమాల తర్వాత కాస్త గ్యాప్ తీసుకొని మంచి సబ్జెక్ట్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు రోషన్ మేక. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా స్వప్న సినిమాపై పతాకంపై ప్రియాంక దత్ నిర్మించింది. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంకే చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 03:25 PM IST

కథ విషయానికొస్తే.. 
1940 తెలంగాణ  నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉంటుంది. ఆ కాలంలో మైఖేల్ విలియమ్స్ (రోషన్ మేక) సికింద్రాబాద్ రీజియన్ కు ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్. ఎలాగైనా ఇంగ్లాండ్ వెళ్లి అక్కడ ప్లేయర్ గా సెటిల్ అవ్వాలన్ని అతడి డ్రీమ్. దాని కోసం పగలు, రాత్రి ఫుట్ బాల్ ఆటకోసం తన సమయాన్ని వెచ్చిస్తాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి ఇంగ్లాండ్ రాజధాని లండన్ వెళ్లే ఛాన్స్ వస్తోంది. కానీ అక్కడే ఓ పెద్ద ట్విస్ట్. ఈ క్రమంలో అతను బైరాన్ పల్లి ఊరికి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో భారత దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినా.. నిజాం మాత్రం ఇక్కడ ప్రజలను తన కాలు కింద చెప్పులా ఇక్కడ ప్రజలను నలిపేస్తూ ఉంటాడు. అదే ఊర్లో ఉండే చంద్రకళ (అనస్వర రాజన్)కు మైఖేల్ తో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అదే సమయంలో రజాకర్లు ఆ ఊరిపై విరుచుకు పడతారు. ఈ క్రమంలో ఆ ఊరి ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తారు. దీంతో మైఖేల్ లో వచ్చిన మార్పు ఏమిటి..? అసలు మైఖేల్ పారిపోయి వచ్చి బైరాన్ పల్లిలో ఎందుకు తలదాచుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో బాబు దేశ్ ముఖ్ తో (సంతోష్ ప్రతాప్) తో మైఖేల్ కు వచ్చిన గొడవలేమిటి..? లండన్ వెళ్లాలనుకున్న అతను బైరాన్ పల్లి కోసం ఏం చేశాడు. చివరకు ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

గతేడాది నిజాం నిరంకుశ పాలనపై ‘రజాకార్’ పేరుతో ఏకంగా ఓ సినిమానే వచ్చింది. దీంతో మాములు ప్రజలకు కూడా తెలంగాణలో జరిగిన సాయుధ పోరాటం గురించి అవగాహన ఏర్పడింది. తాజాగా ప్రదీప్ అద్వైతం కూడా అదే తరహా కథను స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా తెరకెక్కించాడు. ముఖ్యంగా ఫుట్ బాల్ ఛాంపియన్ కావాల్సిన మైఖేల్.. ఆ తర్వాత లండన్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటాడు.  అనుకోని సంఘటనల నేపథ్యంలో బైరాన్ పల్లి వెళ్లాల్సి రావడం. అక్కడ పరిస్థితుల కారణంగా రజాకార్లపై తిరుగుబాబు చేసిన వ్యక్తులతో చేతులు కలిపి రజాకార్లను తరిమి కొట్టి ఆ ఊరి ప్రజల దృష్టిలో ఎలా ఛాంపియన్ గా నిలిచాడనేది పద్ధతిగా రాసుకున్న విధానం ఆకట్టుకుంది. ఓ కల్పిత కథకు చారిత్రక అంశాలను జోడించి తెరకెక్కించిన విధానం ఆకట్టుకుంది. 1940ల నాటి కాలం నాటి సెట్టింగ్ లు, గట్రా అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ సో, సోగా సాగినా.. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ తో సెకండాఫ్ లో ఏం జరుగుతుందా అనే దానిపై ఆసక్తి రేకెత్తించాడు.

సినిమాలో ఎమోషనల్ సీన్స్ బాగానే వర్కౌట్ అయ్యాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ తో ఈ సినిమాకు ఓ కంక్ల్యూజన్ ఇవ్వడం ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యేలా చేశాడు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలనే కాకుండా కామన్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ కు కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. కథలో రజాకార్ ఎలిమెంట్ ఓ భాగంగానే తీసుకున్నాడు. ఎమోషనల్ డెప్త్ ఉన్న ఈ సబ్జెక్ట్ ను ఇంకాస్త నేరేటివ్ చేస్తే సినిమా ఫలితం ఇంకా మెరుగ్గా  ఉండేది. స్లో నేరేషన్ ప్రేక్షకులను కాస్త ఇబ్బంది పెట్టే అంశమనే చెప్పాలి. ప్రదీప్ అద్వైతం తన రాసుకున్న కథకు న్యాయం చేశాడు. రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఇలాంటి పీరియాడిక్ సబ్జెక్ట్ ను తెరకెక్కించిన విధానం మెచ్చుకోవాలి. స్వప్న సినిమాస్ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన సంగీతం ఆకట్టుకుంది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది. సినిమాటోగ్రఫీ, ఆర్ట్ వర్క్, టెక్నికల్ అంశాలు బాగా కుదిరాయి. 

నటీనటుల విసయానికొస్తే..

రోషన్ మేక యాక్షన్ హీరోగా పనికొస్తానని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ లో  చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు. సబ్జెక్ట్ సెలెక్షన్ బాగుంది.  తెలంగాణ యాసను చక్కగా తెరపై అభినయించాడు. అనస్వర రాజన్ తన క్యారెక్టర్ కు జస్టిస్ చేసింది.  కీలకమైన పాత్రలో నందమూరి కళ్యాణ చక్రవర్తి తెరపై రాణించాడు. 37 ఏళ్ల తర్వాత ఈయనను స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ బాగుంది. విలన్ సంతోష్ ప్రతాప్ క్యారెక్టర్ ఆకట్టుకుంటుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు. 

పంచ్ లైన్..‘ఛాంపియన్’ మెప్పించే  పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ..

రేటింగ్: 3.25/5

