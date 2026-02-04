English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Chandrahas Prabhakar:సారీ చెప్పను.. 24 గంటలు టైం ఇస్తున్న.. మీరే సారీ చెప్పాలి.. చంద్రహాస్ ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chandrahas Prabhakar:సారీ చెప్పను.. 24 గంటలు టైం ఇస్తున్న.. మీరే సారీ చెప్పాలి.. చంద్రహాస్ ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chandrahas Prabhakar Controversy:  నటుడు చంద్రహాస్ ఇటీవల ఒక సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్‌లో స్టేజ్‌పై పాడిన పాట తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. ఆ పాట వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో, దీనిపై విమర్శలు కూడా భారీగా వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో చంద్రహాస్ స్వయంగా వీడియో ద్వారా స్పందిస్తూ తన మనసులో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడించాడు .

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 4, 2026, 07:15 PM IST

Trending Photos

Gold Price Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్‌ రివర్స్‌.. భారీగా పెరిగిన గోల్డ్‌ సిల్వర్‌ ధరలు, ఈ రోజు రేట్లు చూస్తే నమ్మలేరు!
5
Gold Price Today
Gold Price Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్‌ రివర్స్‌.. భారీగా పెరిగిన గోల్డ్‌ సిల్వర్‌ ధరలు, ఈ రోజు రేట్లు చూస్తే నమ్మలేరు!
Sankranthi Movies OTT News: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..
6
Sankranthi Movies OTT News
Sankranthi Movies OTT News: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే..
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ ఢమాల్.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ ఢమాల్.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!
Chandrahas Prabhakar:సారీ చెప్పను.. 24 గంటలు టైం ఇస్తున్న.. మీరే సారీ చెప్పాలి.. చంద్రహాస్ ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chandrahas Prabhakar Controversy:

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంస్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో స్పందిస్తూ ఒక పెద్ద వీడియోని ఈ మధ్య జరిగిన కాంట్రవర్సీ గురించి షేర్ చేశారు చంద్రహాస్ ప్రభాకర్. ఆయన మాట్లాడుతూ, “నేను స్టేజ్ మీద పాడిన పాట ఇప్పుడు చాలా వైరల్ అవుతోంది. ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కూడా. పాట నచ్చి ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్లందరికీ హ్యాపీ. కానీ నచ్చని వాళ్లకి మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నా – నేను అసలు సారీ చెప్పను” అని అన్నారు. తన మనోభావాలు ఇప్పుడే కాదు, చాలా ఏళ్ల క్రితమే గాయపడ్డాయని చెప్పారు.

“ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నా మీద వందల వేల మాటలు వేశారు. ఎన్నో బూతులు వాడారు. ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా నన్ను తిట్టారు. అప్పుడు ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు నేను రెండు పదాలు వాడితే ఇంత హడావుడా?” అని ప్రశ్నించారు. తాను వాడిన పదాలు పెద్దవేమీ కాదని, “నా జోలికి వస్తే పగిలిపోద్ది” అన్న మాటకే ఇంత వివాదం చేయడం సరైంది కాదని చెప్పారు.

చంద్రహాస్ మాట్లాడుతూ, ఇది క్రిటిసిజం కాదని, “ఇది డిగ్రడేషన్, ఇన్సల్ట్స్” అని అన్నారు. ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి పేరు ప్రస్తావిస్తూ, “నీకు నేను 24 గంటల టైం ఇస్తున్నా. ఆ లోపు నువ్వు అపాలజీ చెప్పకపోతే..నేను దీనిని సరైన విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాను” అని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు తన జీవితంలో ఏ ట్రోలర్‌పైనా, మీమర్‌పైనా స్పందించలేదని..కానీ ఈసారి మాత్రం హద్దులు దాటారని చెప్పారు.

తాను ఎప్పుడూ సెట్లో ఎవరికీ అసభ్యంగా మాట్లాడలేదని, జూనియర్ ఆర్టిస్టుల నుంచి టెక్నీషియన్ల వరకు అందరితో గౌరవంగా ఉంటానని అన్నారు. “నేను ఎవరినైనా బాధపెట్టానని ఎవరైనా నిరూపిస్తే చూపించండి” అని ధైర్యంగా చెప్పారు. స్టేజ్‌పై కూడా గతంలో ఎప్పుడైనా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే క్షమించమని చెప్పానని గుర్తు చేశారు.

ఈ పాట విషయానికి వస్తే, సినిమాలో ఈ పదాలు ఉండవని, “ఐదు సెకండ్ల వీడియో కట్ చేసి మళ్లీ మళ్లీ వేస్తే నెగెటివిటీ పెరుగుతుంది” అని అన్నారు. ప్రమోషన్ కోసం తానే బాధ్యత తీసుకుని కొన్ని పదాలు మార్చి పాడానని, నిర్మాతలకు, దర్శకులకు ఎవరికీ ముందుగా తెలియదని స్పష్టం చేశారు.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

చివరగా ఆయన మాట్లాడుతూ, “ఫిబ్రవరి 6న ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తే’ సినిమా వస్తోంది. ఇది క్లీన్ మూవీ. సినిమా నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి. నా కష్టాన్ని ఆదరించండి” అని ప్రేక్షకులను కోరారు. తన ప్రయత్నాన్ని అర్థం చేసుకున్న సీనియర్ జర్నలిస్టులు, అక్కడున్న ప్రేక్షకులు చప్పట్లతో ప్రోత్సహించారని చెప్పారు. “నేను గొప్ప సింగర్‌ని కాదు, కానీ మూడు నిమిషాలు ఎంటర్టైన్ చేయగలిగానన్న గర్వం ఉంది” అంటూ తన మాటలను ముగించారు.

Also Read: YS Sharmila: 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం'

Also Read: Wild Tiger: రాజమండ్రి ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్.. జనారణ్యంలో చిరుతపులి సంచారం

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chandrahas Prabhakar controversyChandrahas Prabhakar viral videoChandrahas Prabhakar song controversyBarabar Premistha MovieChandrahas Prabhakar statement

Trending News