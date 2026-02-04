Chandrahas Prabhakar:సారీ చెప్పను.. 24 గంటలు టైం ఇస్తున్న.. మీరే సారీ చెప్పాలి.. చంద్రహాస్ ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Chandrahas Prabhakar Controversy:
ఇంస్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో స్పందిస్తూ ఒక పెద్ద వీడియోని ఈ మధ్య జరిగిన కాంట్రవర్సీ గురించి షేర్ చేశారు చంద్రహాస్ ప్రభాకర్. ఆయన మాట్లాడుతూ, “నేను స్టేజ్ మీద పాడిన పాట ఇప్పుడు చాలా వైరల్ అవుతోంది. ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కూడా. పాట నచ్చి ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్లందరికీ హ్యాపీ. కానీ నచ్చని వాళ్లకి మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెబుతున్నా – నేను అసలు సారీ చెప్పను” అని అన్నారు. తన మనోభావాలు ఇప్పుడే కాదు, చాలా ఏళ్ల క్రితమే గాయపడ్డాయని చెప్పారు.
“ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నా మీద వందల వేల మాటలు వేశారు. ఎన్నో బూతులు వాడారు. ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా నన్ను తిట్టారు. అప్పుడు ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు నేను రెండు పదాలు వాడితే ఇంత హడావుడా?” అని ప్రశ్నించారు. తాను వాడిన పదాలు పెద్దవేమీ కాదని, “నా జోలికి వస్తే పగిలిపోద్ది” అన్న మాటకే ఇంత వివాదం చేయడం సరైంది కాదని చెప్పారు.
చంద్రహాస్ మాట్లాడుతూ, ఇది క్రిటిసిజం కాదని, “ఇది డిగ్రడేషన్, ఇన్సల్ట్స్” అని అన్నారు. ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి పేరు ప్రస్తావిస్తూ, “నీకు నేను 24 గంటల టైం ఇస్తున్నా. ఆ లోపు నువ్వు అపాలజీ చెప్పకపోతే..నేను దీనిని సరైన విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాను” అని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకు తన జీవితంలో ఏ ట్రోలర్పైనా, మీమర్పైనా స్పందించలేదని..కానీ ఈసారి మాత్రం హద్దులు దాటారని చెప్పారు.
తాను ఎప్పుడూ సెట్లో ఎవరికీ అసభ్యంగా మాట్లాడలేదని, జూనియర్ ఆర్టిస్టుల నుంచి టెక్నీషియన్ల వరకు అందరితో గౌరవంగా ఉంటానని అన్నారు. “నేను ఎవరినైనా బాధపెట్టానని ఎవరైనా నిరూపిస్తే చూపించండి” అని ధైర్యంగా చెప్పారు. స్టేజ్పై కూడా గతంలో ఎప్పుడైనా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే క్షమించమని చెప్పానని గుర్తు చేశారు.
ఈ పాట విషయానికి వస్తే, సినిమాలో ఈ పదాలు ఉండవని, “ఐదు సెకండ్ల వీడియో కట్ చేసి మళ్లీ మళ్లీ వేస్తే నెగెటివిటీ పెరుగుతుంది” అని అన్నారు. ప్రమోషన్ కోసం తానే బాధ్యత తీసుకుని కొన్ని పదాలు మార్చి పాడానని, నిర్మాతలకు, దర్శకులకు ఎవరికీ ముందుగా తెలియదని స్పష్టం చేశారు.
చివరగా ఆయన మాట్లాడుతూ, “ఫిబ్రవరి 6న ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తే’ సినిమా వస్తోంది. ఇది క్లీన్ మూవీ. సినిమా నచ్చితే నలుగురికి చెప్పండి. నా కష్టాన్ని ఆదరించండి” అని ప్రేక్షకులను కోరారు. తన ప్రయత్నాన్ని అర్థం చేసుకున్న సీనియర్ జర్నలిస్టులు, అక్కడున్న ప్రేక్షకులు చప్పట్లతో ప్రోత్సహించారని చెప్పారు. “నేను గొప్ప సింగర్ని కాదు, కానీ మూడు నిమిషాలు ఎంటర్టైన్ చేయగలిగానన్న గర్వం ఉంది” అంటూ తన మాటలను ముగించారు.
