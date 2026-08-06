/హిట్ ఇచ్చినా.. గ్యాప్ తీసుకుంటున్న దర్శకులు..

Directors Movie Gap: సినీ ఇండస్ట్రీలో హిట్ వచ్చిన దర్శకులను నిర్మాతలు ఇట్టే ఎగరేసుకుపోతుంటారు. కానీ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం ఎందుకో తెలియదు కొందరు సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్స్ ఒక సినిమా హిట్టైన తర్వాత ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు. విక్టరీ వచ్చాక కూడా నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనేది చెప్పడం లేదు. ఒకప్పుడు దర్శకులు కేవలం డైరెక్షన్ మాత్రమే చేసేవారు. కథ, స్క్రీన్ ప్లే వేరే వాళ్లు చూసుకునేవాళ్లు. అలా రాఘవేంద్రరావు, దాసరి కోడి రామకృష్ణ, ,కోదండరామిరెడ్డి వంటివాళ్లు వందల చిత్రాలను డైరెక్షన్ చేయగలిగారు. కానీ ఇపుడు ఒక దర్శకుడు తానే కథ రాసుకోవడం.. అతనే స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అనేసరికి ఏళ్లకు ఏళ్లు గడిచిపోతున్నాయి. తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఈ తరహా దర్శకులు ఎక్కువై పోతున్నారు.
పెద్ది తర్వాత క్లారిటీ లేని బుచ్చిబాబు సన..
గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారో వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. ‘ఉప్పెన’ తర్వాత నాలుగేళ్లు తీసుకుని రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరోతో ‘పెద్ది’ చేసాడు బుచ్చిబాబు సన. ఇదొచ్చి రెండు నెలలు దాటినా నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్పై కనీసం క్లారిటీ లేదు. ‘పెద్ది’ సినిమా కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఓకే అనిపించికుంది. పైగా టైటిల్ పెద్ద మైనస్ అయింది. మిగతా భాషలకు వాళ్లకు ఈ టైటిల్ పెద్దగా ఎక్కలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్యాన్ ఇండియా రేంజ్లో సినిమా తీసినా మిగతా భాషలకు సంబంధించిన ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఓవర్సీస్లో కూడా ఏదో ఇంత చిల్లర వచ్చింది కానీ.. రామ్ చరణ్ రేంజ్కు తగ్గ వసూళ్లు మాత్రం రాలేదు. దీంతో ‘పెద్ది’ సక్సెస్ అయినా.. రామ్ చరణ్కు క్లీన్ హిట్ మాత్రం దక్కలేదు.
చందూ మొండేటి..
చందూ మొండేటి కూడా నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవిలతో తెరకెక్కించిన ‘తండేల్’ సక్సెస్ తర్వాత నెక్ట్స్ ‘వాయుపుత్’ర అనే యానిమేషన్ సినిమా అనౌన్స్ చేసాడు. కానీ అది హోల్డ్లో ఉంది.. కార్తికేయ 3 ఉన్నా అధికారికంగా చెప్పలేదు. ఇంకా స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తి కాలేదు. వరుసగా రెండు సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీలను పలకరించినా.. నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ పై సందేహాలున్నాయి. తర్వాతి ప్రాజెక్ట్ వాయుపుత్ర చేస్తాడా లేదా మరే స్టార్ హీరో సినిమాకు కమిట్ అవుతాడా అనేది చూడాలి.
సాయి మార్తాండ్..
‘లిటిల్ హార్ట్స్’తో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన సాయి మార్తండ్ ఏడాది అవుతున్నా మరో సినిమా అనౌన్స్ చేయలేదు. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్తో పలకరించినా నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏదనేది క్లారిటీ లేదు. అది కూడా నెక్ట్స్ ఎవరితో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్తో సినిమా చేస్తాడనేది చూడాలి.
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