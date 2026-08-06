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హిట్ ఇచ్చినా.. గ్యాప్ తీసుకుంటున్న దర్శకులు..

Hit Directors Gap: సినిమా ఇండస్ట్రీలో సర్వైవ్ కావాలంటే హిట్ కంపల్సరీ. సినీ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అనేదే గీటు రాయి. కానీ ఈ దర్శకులు వరుస సక్సెస్‌లున్న యేళ్లకు యేళ్లు గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ రకంగా హిట్ ఉన్న నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న దర్శకులు లిస్టులో ఎవరున్నారంటే..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 06, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:30 AM IST
హిట్ ఇచ్చినా.. గ్యాప్ తీసుకుంటున్న దర్శకులు..
Image Credit: Chandu Mondeti (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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హిట్ ఇచ్చినా.. గ్యాప్ తీసుకుంటున్న దర్శకులు..
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