Supreeth Assault Case: ఈ ఘటన హైదరాబాద్ పరిధిలోని నాగారం ప్రాంతంలో జరిగినట్లు సమాచారం. బాధితుడు శ్రీహరి అనే క్యాబ్ డ్రైవర్. ఆయన ప్రయాణికులను దింపిన తర్వాత తదుపరి బుకింగ్ కోసం సాయిబాబా ఆలయం సమీపంలో తన వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచినట్లు తెలిపాడు.
అదే సమయంలో నటుడు సుప్రీత్ రెడ్డి తన టయోటా ఫార్చ్యూనర్ వాహనంలో అక్కడికి వచ్చినట్లు సమాచారం. రోడ్డుపై క్యాబ్ నిలిపి ఉండటంతో ఆయన ఆగ్రహానికి గురయ్యారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
బాధితుడి ఆరోపణల ప్రకారం, సుప్రీత్ వాహనం నుంచి దిగిన తర్వాత తనపై దాడి చేశారని, అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా తన మొబైల్ ఫోన్ను కూడా లాక్కున్నారని శ్రీహరి మీడియాకు వెల్లడించారు.
ఈ ఘటనను గమనించిన స్థానికులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అనంతరం శ్రీహరి కీసర పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు.
ఫిర్యాదు స్వీకరించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ప్రత్యక్ష సాక్షుల వాంగ్మూలాలను కూడా సేకరిస్తున్నారు.
దర్యాప్తు పూర్తయ్యాక లభించే ఆధారాల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సుప్రీత్ రెడ్డి గతంలో అనేక తెలుగు చిత్రాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఛత్రపతి సినిమాలో "కత్రాజ్" పాత్ర ద్వారా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ పాత్ర ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే విలన్ పాత్రల్లో ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది.
ఈ కేసులో నిజానిజాలు దర్యాప్తు అనంతరం పూర్తిగా వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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