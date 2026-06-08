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Supreeth Assault Case: క్యాబ్ డ్రైవర్‌పై దాడి ఆరోపణలు.. ప్రభాస్ సినిమా విలన్ పై పోలీస్ కేసు!

Supreeth Assault Case: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విలన్ పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు సుప్రీత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఒక వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచారు. క్యాబ్ డ్రైవర్‌పై దాడి చేశారనే ఆరోపణలతో ఆయనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:12 PM IST
Supreeth Assault Case: క్యాబ్ డ్రైవర్‌పై దాడి ఆరోపణలు.. ప్రభాస్ సినిమా విలన్ పై పోలీస్ కేసు!
Image Credit: supreethreddy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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