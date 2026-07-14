Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Chennai film producer arrested:సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఛాన్స్‌.. మొత్తం ఫొటోషూట్‌ చేయాలంటూ అసభ్యకరమైన డిమాండ్.. చెన్నైలో నిర్మాత అరెస్ట్‌

Chennai film producer arrested:సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఛాన్స్‌.. మొత్తం ఫొటోషూట్‌ చేయాలంటూ అసభ్యకరమైన డిమాండ్.. చెన్నైలో నిర్మాత అరెస్ట్‌

Chennai Film Producer Arrested: చెన్నైలో హీరోయిన్‌గా అవకాశం ఇస్తానని ఓ మహిళా నటిని ఫొటోషూట్‌కు పిలిచిన సినీ నిర్మాతపై తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఫొటోషూట్‌ పేరుతో అసభ్యకరమైన డిమాండ్లు చేశాడని నటి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో నిర్మాతతో పాటు మరో ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:19 PM IST
Chennai film producer arrested:సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఛాన్స్‌.. మొత్తం ఫొటోషూట్‌ చేయాలంటూ అసభ్యకరమైన డిమాండ్.. చెన్నైలో నిర్మాత అరెస్ట్‌
Image Credit: Chennai film producer arrested(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chennai film producer arrested:సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఛాన్స్‌.. మొత్తం ఫొటోషూట్‌ చేయాలంటూ అసభ్యకరమైన డిమాండ్.. చెన్నైలో నిర్మాత అరెస్ట్‌
Chennai film producer arrested1 min ago
2
pawan kalyan42 min ago
3
Nellore Srihari murder case1 hr ago
4
Meenakshi Natarajan1 hr ago
5
Mudragada Padmanabham1 hr ago