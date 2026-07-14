/Chennai film producer arrested:సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఛాన్స్‌.. మొత్తం ఫొటోషూట్‌ చేయాలంటూ అసభ్యకరమైన డిమాండ్.. చెన్నైలో నిర్మాత అరెస్ట్‌

Chennai Film Producer Arrested: చెన్నైలో ఓ సినీ నిర్మాతపై వచ్చిన ఆరోపణలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. సినిమాలో హీరోయిన్గా అవకాశం ఇస్తానని నమ్మించి, ఫొటోషూట్ పేరుతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని ఓ మహిళా నటి ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, చెన్నైలోని సాలిగ్రామం ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న 31 ఏళ్ల మహిళ బుల్లితెర, సినిమాల్లో సహాయ నటిగా పనిచేస్తోంది. ఈ సమయంలో పెరుంగుడి ప్రాంతానికి చెందిన నంది రామనాథన్ అనే వ్యక్తి ఆమెను సంప్రదించాడు. తాను సినిమా నిర్మాతనని పరిచయం చేసుకుని, నిర్మిస్తున్న కొత్త చిత్రంలో హీరోయిన్గా అవకాశం ఇస్తానని చెప్పినట్లు సమాచారం.
దీనికోసం ఫొటోషూట్ నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి, కావేరి వీధిలోని ఓ హాస్టల్కు రావాలని ఆహ్వానించాడు. నిర్మాత మాటలు నమ్మిన నటి అక్కడికి వెళ్లింది. ఆ గదిలో నిర్మాతతో పాటు ఇద్దరు మహిళలు, ఒక చిన్నారి కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
మొదట సాధారణంగా ఫొటోలు తీసిన తర్వాత, నటి అసౌకర్యానికి గురయ్యేలా కొన్ని డిమాండ్లు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో శరీరం మీద ఒక్క మచ్చ కూడా తెలియకుడదు.. కాబట్టి ముఖం దాచి నగ్నంగా ఫొటో తీయాలని అతను చెప్పాడు అని ఆమె తెలిపింది. ఈతనకు అవమానకరంగా అనిపించే విధంగా ఫొటోలు తీయాలని ఒత్తిడి తెచ్చారని నటి పోలీసులకు తెలిపింది. దీంతో ఆమె వెంటనే అక్కడే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసి, వారితో వాగ్వాదానికి దిగింది.
ఆ తర్వాత తన మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం ఇచ్చింది. ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నంది రామనాథన్తో పాటు అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు మహిళలను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు.
అక్కడ ఉన్న చిన్నారిని కూడా పోలీసులు సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చి బాలల సంరక్షణ అధికారులకు అప్పగించారు. అనంతరం ఆమెను బాలల సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సినీ అవకాశాల పేరుతో ఎవరైనా మోసాలకు లేదా వేధింపులకు పాల్పడితే వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన చెన్నై సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. విచారణ పూర్తయ్యాక మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.
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