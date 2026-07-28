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నాలుగు రోజుల్లో టార్గెట్ ఔట్.. టాలీవుడ్ క్లీన్ హిట్‌గా ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’..

Chennai Love Story 4 Days Box Office Collections:  కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించిన  లేటెస్ట్ మూవీ ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. రవి నంబూరి ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు.  ఎస్‌కేఎన్, సాయి రాజేష్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ప్రీమియర్స్ నుంచి సూపర్ హిట్ టాక్‌తో  మంచి వసూళ్లను రాబడుతుంది. అంతేకాదు విడుదైలన నాలుగు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని క్లీన్ హిట్‌గా నిలిచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:22 PM IST
నాలుగు రోజుల్లో టార్గెట్ ఔట్.. టాలీవుడ్ క్లీన్ హిట్‌గా ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’..
Image Credit: Chennai Love Story (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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