Chennai Love Story Break Even: ప్రతి శుక్రవారం ఒక సినిమా భవిష్యత్తుతో పాటు ఆయా నటీనటులు, దర్శకులు, నిర్మాతల తలరాతను మారుస్తుంది. గత శుక్రవారం ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేష్ కలిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. ఈ సినిమాతో రవి నంబూరి జాతకం మారిపోయింది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్తోనే సూపర్ హిట్ టాక్తో మంచి వసూళ్లను రాబడుతుంది. ప్రీమియర్స్ నుంచే దాదాపు రూ. 3 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓ చిన్న హీరో సినిమాకు ఈ రేంజ్ కలెక్షన్స్ అంటే మాములు విషయం కాదు. అంతేకాదు తొలి రోజు నుంచి ఈ సినిమా డీసెంట్ వసూళ్లను రాబడుతుంది. ఇక శని, ఆదివారాలు అన్ని చోట్ల ఈ సినిమా హౌస్ఫుల్ అయింది. వర్కింగ్ డే సోమవారం కూడా ఈ సినిమా డీసెంట్ హోల్డ్ చూపించింది.
చెన్నై లవ్ స్టోరీ 4 రోజులు కలెక్షన్స్..
మొత్తంగా నాలుగు రోజుల్లో ఈ సినిమా ఈ సినిమా రూ. 15 కోట్ల షేర్ రూ. 30 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 14 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 15 కోట్లు రాబట్టాలి. నిన్నటి ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని హిట్ అనిపించుకుంది. రీసెంట్ టైమ్లో ‘క’ మూవీతో మంచి హిట్ అందుకున్న కిరణ్ అబ్బవరం.. ఆ తర్వాత ‘దిల్ రూబా’ సినిమాతో నిరాశ పరిచాడు. గతేడాది ‘కే ర్యాంప్’ సినిమాతో మళ్లీ హిట్ అందుకున్నాడు.
చెన్నై లవ్ స్టోరీ..
తాజాగా ఇపుడు ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీతో మరో హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ సినిమా స్టోరీ విషయానికొస్తే.. అనాథ అయిన హీరో డైరెక్టర్ అవుదామనుకొని చెన్నై వచ్చిన కథానాయకుడు .. అనుకోకుండా హీరోయిన్ ఉంటున్న ఇంట్లో ఇతర ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఉంటాడు. ముందుగా హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య మనస్పర్ధలతో మొదలైన వీరి పరిచయం.. ఆ తర్వాత చనువుగా మారుతుంది. అది ప్రేమకు దారితీస్తోంది. ఆల్రెడీ బ్రేకప్ అయిన హీరోయిన్.. హీరో పరిచయం తర్వాత తనలో మార్పు వస్తుంది. తీరా పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన సమయంలో ఓ దుర్ఘటన జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
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