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Chennai Love Story Break Even: చెన్నై లవ్ స్టోరీ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిందా? పెట్టిందెంత.. వచ్చిందెంతంటే?

Chennai Love Story Box Office Collection Day 11: 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలా రాణిస్తోంది? సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిందా? నిర్మాణ వ్యయం ఎంత, ఇప్పటివరకు ఎంత వసూలు చేసింది? లాభాల్లోకి వెళ్లిందా లేదా? మూవీ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్‌పై పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 04, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:02 PM IST
Chennai Love Story Break Even: చెన్నై లవ్ స్టోరీ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిందా? పెట్టిందెంత.. వచ్చిందెంతంటే?
Image Credit: Chennai Love Story Box Office Collection Day 11(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Chennai Love Story Break Even: చెన్నై లవ్ స్టోరీ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిందా? పెట్టిందెంత.. వచ్చిందెంతంటే?
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