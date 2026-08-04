/Chennai Love Story Break Even: చెన్నై లవ్ స్టోరీ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిందా? పెట్టిందెంత.. వచ్చిందెంతంటే?

Chennai Love Story Box Office Collection Day 11:యువ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి స్పందనను అందుకుంటోంది. ప్రేమకథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ నిలకడైన వసూళ్లను నమోదు చేస్తోంది. తాజాగా 11వ రోజు కలెక్షన్లతో ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించిందా అనే చర్చ మొదలైంది.
చెన్నై లవ్ స్టోరీ చిత్రాన్ని సుమారు రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించినట్లు సినీ వర్గాల సమాచారం. థియేట్రికల్ బిజినెస్ కూడా దాదాపు అదే స్థాయిలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో సినిమా లాభాల్లోకి రావాలంటే సుమారు రూ.15 కోట్ల షేర్ లేదా దాదాపు రూ.30 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, విడుదలైన పది రోజుల్లో ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే రూ.35 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. నైజాం, సీడెడ్, ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో ఈ చిత్రానికి మంచి ఆదరణ లభించిందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీకెండ్ రోజుల్లో ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో కలెక్షన్లు పెరిగాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సినిమాకు ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు నమోదయ్యాయి. విదేశాల్లో కూడా సినిమా మంచి ప్రదర్శన కనబరిచినట్లు ట్రేడ్ రిపోర్టులు సూచిస్తున్నాయి. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ.47 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, నిర్మాతలు మాత్రం సినిమా ఇప్పటికే రూ.50 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ను దాటిందని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందం విజయోత్సవ వేడుకలు కూడా నిర్వహించింది. అయితే అధికారికంగా ప్రకటించిన సంఖ్యలు, ట్రేడ్ అంచనాల మధ్య కొంత తేడా ఉండటం గమనార్హం.
11వ రోజు కూడా ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. అయితే అదే సమయంలో భారీ హాలీవుడ్ చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' విడుదల కావడంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెన్నై లవ్ స్టోరీ కలెక్షన్లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అయినప్పటికీ, అందుబాటులో ఉన్న ట్రేడ్ అంచనాలను పరిశీలిస్తే చెన్నై లవ్ స్టోరీ బ్రేక్ ఈవెన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకుని లాభాల దిశగా ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చిన్న సినిమాగా విడుదలైన ఈ చిత్రం కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్లో మరో విజయంగా నిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సినిమా తుది బాక్సాఫీస్ ఫలితాలపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.
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