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Chennai Love Story First Review: చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం లవ్ స్టోరీలో హైలైట్ ఏంటో తెలుసా?

Chennai Love Story First Review: కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' జూలై 23న విడుదలకు సిద్ధమైంది. సెన్సార్ పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్ వస్తుండగా, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ, దాదాపు 3 గంటల రన్‌టైమ్ ఇప్పుడు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 22, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:20 AM IST
Chennai Love Story First Review: చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం లవ్ స్టోరీలో హైలైట్ ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: Chennai Love Story First Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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