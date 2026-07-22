/Chennai Love Story First Review: చెన్నై లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం లవ్ స్టోరీలో హైలైట్ ఏంటో తెలుసా?

Chennai Love Story First Review: కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమా జూలై 23న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించగా, ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. విడుదలకు ముందే ఈ సినిమాపై మంచి ఆసక్తి ఏర్పడింది. తాజాగా సెన్సార్ ప్రక్రియ పూర్తికావడంతో సినిమాకు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చాయి.
ఈ సినిమా ఒక ప్రేమకథతో పాటు బలమైన భావోద్వేగాలను చూపించేలా రూపొందిందని సమాచారం. కథలో హీరో స్టీవెన్ శంకర్ పాత్రలో కిరణ్ అబ్బవరం కనిపిస్తాడు. సినిమా రంగంలో అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి వెళ్లిన యువకుడిగా ఆయన నటించారు. అక్కడ గతంలో ప్రేమలో విఫలమైన ఓ యువతిని కలవడం, ఆమెతో పరిచయం పెరగడం, ఆ తర్వాత వారి జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనలే కథకు ప్రధాన అంశంగా ఉంటాయి.
సెన్సార్ సభ్యులు సినిమాను చూసిన తర్వాత కథను చెప్పిన విధానం, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు బాగా ఆకట్టుకున్నాయని సమాచారం. ముఖ్యంగా ప్రేమ, కుటుంబ అనుబంధాలు, భావోద్వేగ క్షణాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయని తొలి స్పందనలు చెబుతున్నాయి. చిత్రానికి పెద్దగా కట్స్ లేకుండానే సెన్సార్ అనుమతి లభించింది.
'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమాకు UA16+ సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. అంటే 16 సంవత్సరాలు దాటిన వారు ఈ సినిమాను చూడవచ్చు. అంతకంటే తక్కువ వయసు ఉన్న వారు తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో చూడాలని సూచించారు.
ఈ సినిమా రన్టైమ్ 2 గంటల 59 నిమిషాలు ఉండటం కూడా ప్రత్యేకంగా చర్చనీయాంశమైంది. దాదాపు మూడు గంటల నిడివి ఉన్నప్పటికీ, కథకు అవసరమైన ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఉంచేందుకు చిత్రబృందం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సినిమాలో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని సమాచారం. అలాగే సిరి హన్మంతు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. క్లైమాక్స్తో పాటు కొన్ని భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల మనసులను తాకేలా ఉంటాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మణిశర్మ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో పాటలు, నేపథ్య సంగీతం కూడా కథకు బలంగా నిలుస్తాయని అంటున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార చిత్రాలకు మంచి స్పందన రావడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. జూలై 23న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
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