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‘చైన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Chennai Love Story Review: కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీ ప్రియ జంటగా నటించిన చిత్రం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. ఎస్‌కేఎన్, సాయి రాజేష్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంతో రవి నంబూరి దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యాడు. ఈ శుక్రవారం రిలీజ్ అవుతున్న  ఈ సినిమా ముందు రోజు పెయిడ్  ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:17 AM IST
‘చైన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
Image Credit: Chennai Love Story (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘చైన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!
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