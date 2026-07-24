/ ‘చైన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

Chennai Love Story Movie Review Rating: ‘కలర్ ఫోటో’, ‘బేబి’ సినిమాలతో నేషనల్ లెవల్లో మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకున్న దర్శకుడు సాయి రాజేష్ నిర్మాత మారి ఎస్కేఎన్తో కలిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ను ఈ సినిమా ఎంత వరకు రీచ్ అయిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
నివి (శ్రీ గౌరీ ప్రియ) తను ఎంతగానో ప్రేమించిన అజయ్ (త్రిగుణ్)ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటుంది. తీరా ముహూర్తం సమయాన అజయ్.. తాను మరో అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పి పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాడు.దీంతో నివి డిప్రేషన్లోకి వెళుతుంది. కాస్త మార్పు కోసం స్నేహితులతో కలిసి చెన్నై వస్తోంది. త్రిగుణ్ను మరిచిపోలేక తాగుడుకు బానిస అవుతుంది. ఈ క్రమంలో అనాథ అయిన స్టీఫెన్ శంకర్ అలియాస్ దేవుడు (కిరణ్ అబ్బవరం) ఓ సందర్భంలో హీరోయిన్ గ్యాంగ్తో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు హీరోయిన్ ఉంటున్న ఇంట్లోనే ఉండి డైరెక్షన్ ఛాన్స్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు. మొదటి స్టీఫెన్కు, నివి మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత స్టీఫెన్ మంచి తనం నివి తెలుసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో అతనికి సినిమా అవకాశాలు వచ్చేలా చేస్తోంది. చిన్న చిన్న గొడవలతో ప్రారంభమైన వీళ్లద్దరి స్నేహం.. ప్రేమగా మారుతుంది. తీరా పెళ్లి చేసుకోవాలనే సమయంలో ఓ అనుకోని దుర్ఘటన జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది. నివి, స్టీఫెన్ శంకర్ జీవితంలో ఎలాంటి మలుపు తీసుకున్నాయి అనేదే ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు రవి నంబూరి తన కథనే ఎస్కేఎన్, సాయి రాజేష్లకు చెప్పి ఎలా ఒప్పించాడో అలాంటి క్యారెక్టర్తోనే హీరో పాత్రను డిజైన్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో వస్తోన్న రొటీన్ లవ్ స్టోరీలకు భిన్నంగా ఈ సినిమాను రూపొందించాడు దర్శకుడు. అంతేకాదు తాను అనుకున్న సబ్జెక్టను తెరకెక్కించాడు. ఫస్ట్ హాఫ్కు మంచిగానే లాక్కిచ్చినా.. సెకండాఫ్ బోర్ కొట్టించి ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్తో సినిమాను నిలబెట్టాడు. ముఖ్యంగా గత కొన్నేళ్లు యువతీ యువకుల మధ్య లవ్ చేసుకోవడం.. చిన్న చిన్న వాటికే బ్రేకప్ చెప్పుకోవడం కామన్ అయిపోయింది. అంతేకాదు ప్రేమలో విఫలమైతే తాగుడుకు యువకులే కాదు.. నేటి యువతులు కూడా ఎలా బానిసలు అవుతారనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఈ కల్చర్ బాగా పెరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో ఆడ, మగ స్నేహితులు ఎలా కలిసి ఒకే అపార్ట్మెంట్ను షేరింగ్ చేసుకుంటున్నారనే విషయాన్ని చూపించాడు.
హైదరాబాద్లో బోలేడు సినిమా అవకాశాలున్న దాన్ని కాదనుకొని చెన్నై వెళ్లి సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు హీరో. ఎందుకు చెన్నైలో ట్రై చేయాల్సి వచ్చిందో హీరో పాత్రతో దర్శకుడు చెప్పిస్తాడు. చిన్న చిన్న గిల్లిగజ్జాలతో ప్రారంభమై ఎలా ప్రేమలో పడిపోతారు. ఆల్రెడీ ఒకసారి బ్రేకప్ అయిన కథానాయిక.. స్టీఫెన్తో పెళ్లికి రెడీ అవుతుంది. అయితే ఓ యాక్సిడెంట్లో హీరో చనిపోయే సీన్ ప్రేక్షకుల గుండెలను పిండేస్తోంది.
ఆ తర్వాత అతను ఆత్మ రూపంలో హీరోయిన్ వెన్నంటి ఉంటాడు. దీనికి ఓ లాజిక్ను ముందే వెతికి పెట్టుకున్నాడు దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో ఓ సందర్భంలో ఓ హోటల్లో పనిచేసే కుర్రాడు చనిపోయిన తండ్రితో మాట్లాడుతుంటాడు. ఈ విషయాన్ని ఓ సందర్భంలో హోటల్ యజమాని హీరో కు చెప్పే సీన్ ఉంటుంది. తను నిజంగా తన నాన్నతో మాట్లాడుతున్నాడనేది నమ్మిన వాళ్లకు నిజం.. నమ్మని వాళ్లకి అబద్దం.ఇదే సూత్రాన్ని సెకండాఫ్లో హీరో ఆత్మ రూపంలో హీరోయిన్ వెన్నంటి ఉంటుంది. హీరోయిన్ కూడా హీరో ఆత్మతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఇక త్రిగుణ్ మళ్లీ నివి జీవితంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆత్మ క్యారెక్టర్తో నవ్వులు తెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. ఈ సీన్ చూస్తుంటే రామ్, తమన్నా ఎందుకంటే ప్రేమంట సినిమా గుర్తుకు రాకమానదు. అంతేకాదు దర్శకుడు హీరో కిరణ్ అబ్బవరంతో పాటు హీరోయిన్ గౌరీప్రియతో మంచి నటనను రాబట్టుకొన్నాడు.
ప్రీ క్లైమాక్స్లో హీరోయిన్ తన తల్లిని చూడడానికి రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లే క్రమంలో ఓ క్యాబ్ ఎక్కుతుంది. ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ అర్ధరాత్రి నిర్మానుష ప్రదేశంలో తీసుకెళ్లి హీరోయిన్ను అత్యాచారం చేయాలనుకుంటాడు. హీరో ఆత్మ ఎవరిని ముట్టకోలేడు కాబట్టి.. ఈ సందర్బంగా దర్శకుడు హీరో ఆత్మతో చేసిన ఓ ప్రయత్నం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా సీన్స్ రాసుకున్నాడు. అలా హీరోయిన్ను ఎలా కాపాడన్న సీన్ మాస్ ప్రేక్షకులను గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా డిజైన్ చేయడం బాగుంది. క్లైమాక్స్ మాములు కామన్ ఆడియన్స్ ఆలోచించేలా రొటీన్గా ఉండటం మైనస్ అని చెప్పాలి. అది కూడా కన్విన్సింగ్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. మొత్తంగా దర్శకుడు ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు సినిమాను బాగానే లాక్కొచ్చినా.. సెకండాఫ్లో లాజిక్లను పక్కనపెట్టి చేసిన ప్రయత్నం ఓ మోస్తరుగా మెప్పిస్తుంది. చాలా రోజుల తర్వాత మణిశర్మ అందించిన సంగీతం, రీ రికార్డింగ్ బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్తో పాటు సెకండాఫ్లో చెరో 10 నిమిషాల చొప్పున ట్రిమ్ చేస్తే బాగుండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
కిరణ్ అబ్బవరంకు నిజంగానే ఈ సినిమా ఓ వరం అని చెప్పాలి. ‘క’ సినిమాతో సీరియస్ యాక్షన్ సినిమాలు చేయగలనని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. కే ర్యాంప్లో కామెడీ పండించాడు. కానీ ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’లో ఎమోషనల్ సీన్స్లో తాను ఎంతబాగా చేయగలనో నిరూపించుకున్నాడు. అనాథ అయిన యువకుడు చెన్నైలో సినిమాల్లో ఛాన్స్ కోసం ప్రయత్నించే సీన్స్ ఎమోషనల్గా సాగుతాయి. కొన్ని సీన్స్లో కన్నీళ్లు పెట్టించాడు. అదే సమయంలో నవ్వులు పూయించడంతో పాటు కథానాయిక మళ్లీ తన పాత బాయ్ ఫ్రెండ్కు దగ్గర అవుతున్న నేపథ్యంలో అతను పండించిన నటన బాగున్నాయి. హీరోయిన్గా నటించిన శ్రీ గౌరీ ప్రియ ఈ సినిమాలో ఎమోషనల్, సీరియస్ సీన్స్లో సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ చేసింది. క్లైమాక్స్లో అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్తో అదరగొట్టింది. ఇక త్రిగుణ్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. అతన్ని చూస్తుంటే హీరో రామ్ గుర్తుకు వస్తున్నాడు. అతని నటన కూడా అలాగే ఉంది. దాన్నుంచి బయటపడితే బాగుంటుంది. దర్శకడు పి.వాసు ఈ సినిమాలో తన నిజ జీవిత పాత్రలో మెప్పించారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
ఫస్ట్ హాఫ్
హీరో, హీరోయిన్ల నటన
నిర్మాణ విలువలు..
మైనస్ పాయింట్స్
సెకండాఫ్ ల్యాగ్
లాజిక్ లేని సీన్స్
రొటీన్ క్లైమాక్స్
పంచ్ లైన్.. మనసును కదిలించే ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’
రేటింగ్:3/5
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