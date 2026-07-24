Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో కిరణ్ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీక రికార్డు వసూళ్లు..

పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో కిరణ్ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీక రికార్డు వసూళ్లు..

Chennai Love Story Paid Premiers: హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సినిమా సినిమాకు తన కెరీర్ గ్రాఫ్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. అంతేకాదు ముందు రోజు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించారు. అంతేకాదు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్‌తో ఈ సినిమా రికార్డు వసూళ్లను రాబట్టింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:50 PM IST
పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో కిరణ్ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీక రికార్డు వసూళ్లు..
Image Credit: Chennai Love Story (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో కిరణ్ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీక రికార్డు వసూళ్లు..
Chennai Love Story Premiers15 min ago
2
Bhadradri News24 min ago
3
Telangana Politics41 min ago
4
Warm Water Tips54 min ago
5
ys jagan birthday wishes ktr59 min ago