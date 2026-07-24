/పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో కిరణ్ అబ్బవరం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ మూవీక రికార్డు వసూళ్లు..

Chennai Love Story Record Premiers Collections: హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జోడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’. ఈ సినిమా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా ప్రేమకథా చిత్రాల్లో సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ మధ్యకాలం ఓ చిన్న సినిమాకు రానంత కలెక్షన్స్ రాబట్టిందీ మూవీ. "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా రూ. 3.13 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు రాబట్టడం విశేషం. ఓ చిన్న హీరో సినిమాకు ఈ రేంజ్ వసూళ్లు దక్కడం మాములు విషయం కాదు.
విడుదలకు ముందే పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా దక్కిన ఈ కలెక్షన్స్ ఈ సినిమా మీద ఆడియెన్స్ లో ఉన్న క్రేజ్ కు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ నుంచే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తెచ్చుకున్న "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా.. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో తో యూనానమస్ గా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా సక్సెస్ ఫుల్ జర్నీ బిగిన్ స్టార్ట్ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేష్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు.
కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫామెన్స్..
సాయి రాజేష్ కథను అందించిన ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహించారు.ఈ సినిమా మణిశర్మ అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. మరోవైపు కిరణ్ అబ్బవరం ఈ సినిమాలో ఎమోషనల్ సీన్స్లో రాణించాడు. ఎక్కువగా సెకండ్ హీరోయిన్ పాత్రలకే పరిమితైన శ్రీ గౌరీ ప్రియ పలు సన్నివేశాల్లో అద్భుతమైన నటన కనబరిచింది. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సీన్స్ బాగున్నాయి. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఏ మేరకు కలెక్షన్స్ రాబడుతుందో చూడాలి.
Also Read: పవన్ కళ్యాణ్కు ఫ్లాప్ ఇచ్చిన రాజశేఖర్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.